Comment obtenir des billets pour République d’Irlande - Autriche : prix de la Ligue des nations de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Les supporters irlandais sont impatients de retrouver le football international et l’attente prendra enfin fin le jeudi 1er octobre, lorsque la République d’Irlande foulera la pelouse de l’Aviva Stadium pour affronter l’Autriche en Ligue des nations de l’UEFA. Ce match arrive rapidement après deux déplacements dans la compétition contre le Kosovo (à Pristina) et Israël (match joué en Hongrie).

La République d’Irlande affrontera les trois autres équipes, à domicile et à l’extérieur, pendant la phase de ligue (six matches au total). Réservez vos billets pour les prochains matches de l’Irlande dès aujourd’hui.

Les vainqueurs de chaque groupe de la Ligue B seront promus en Ligue des nations A de l’UEFA 2028-2029, et l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en Ligue des nations C de l’UEFA 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxième et troisième de chaque groupe disputeront les barrages de promotion/relégation, joués en aller-retour sur deux manches.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la République d’Irlande et l’Autriche, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la République d’Irlande et l’Autriche ?

République d’Irlande - Autriche se joue à l’Aviva Stadium de Dublin le jeudi 1er octobre, avec un coup d’envoi prévu à 19 h 45 (IST).

UEFA Nations League B - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Comment acheter des billets pour République d’Irlande - Autriche en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la République d’Irlande et l’Autriche ont été mis en vente via Ticketmaster Ireland, le partenaire billetterie officiel de la Football Association of Ireland (FAI).

Les billets ont d’abord été mis en vente lors d’une prévente exclusive Fan Republic le 27 juin à 10 heures, avant la mise en vente générale le 28 juin.

Pour obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré appelé TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, ou vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour République d’Irlande - Autriche en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels standard pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la République d’Irlande et l’Autriche étaient proposés à partir de 50,00 € pour une entrée adulte de base, tandis que les offres premium officielles d’hospitalité étaient disponibles à partir de 275,00 € par personne.

Les places à l’Aviva Stadium sont réparties en catégories spécifiques :

Long côtés (tribunes est et ouest) : ces sections sont parallèles aux lignes de touche. Les niveaux inférieurs (série 300) offrent des vues idéales et dégagées sur l’ensemble du terrain et sont les plus chers. Les niveaux supérieurs (série 500) offrent une vue panoramique sur le match à un tarif plus abordable.

Derrière les buts (tribunes nord et sud) : situées derrière les cages. La tribune sud accueille les supporters locaux les plus bruyants, créant une atmosphère incroyable, tandis que la tribune nord est connue pour être une structure à un seul niveau.

Consultez les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour obtenir plus d’informations, ainsi que les sites secondaires de revente tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Aviva Stadium

L’Aviva Stadium (également connu sous le nom de Lansdowne Road ou Dublin Arena) est un stade situé à Dublin. Il a été construit sur le site de l’ancien Lansdowne Road Stadium, démoli en 2007, et l’a remplacé comme enceinte de l’équipe de football de la République d’Irlande et de l’équipe irlandaise de rugby à XV. Le stade a été officiellement inauguré en mai 2010 et compte désormais une capacité assise de 51 711 places.

Moments marquants à l’Aviva Stadium

Célébrations footballistiques : en novembre 2011, le stade a explosé de joie lorsque la République d’Irlande a obtenu un match nul 1-1 contre l’Estonie lors d’un barrage du Championnat d’Europe. Des avions en papier ont envahi le ciel nocturne tandis que les supporters célébraient la qualification pour leur premier grand tournoi international depuis dix ans.

La forteresse du rugby : l’équipe irlandaise de rugby a fait de ce stade un lieu extrêmement difficile où s’imposer pour les équipes visiteuses. D’immenses moments y ont eu lieu, notamment le sacre dans le Guinness Men's Six Nations après une victoire contre l’Angleterre en 2023, puis la défense réussie de ce titre contre l’Écosse en 2024.

Gloire européenne en football : en tant que seul stade UEFA de catégorie 4 en Irlande, il a accueilli d’immenses matches de clubs, notamment la finale 100 % portugaise de la Ligue Europa de l’UEFA en 2011 (où Porto a battu Braga 1-0) et la finale de la Ligue Europa 2024, où l’Atalanta a battu le Bayer Leverkusen 3-0.

Méga-salle de concert : lorsqu’il est configuré pour des concerts plutôt que pour le sport, sa capacité passe de 52 000 à 65 000 spectateurs. Il a accueilli des icônes mondiales légendaires comme Michael Jackson et Frank Sinatra à une époque plus ancienne, jusqu’aux spectacles modernes de Madonna, AC/DC et Lady Gaga.

Comment s’y rendre

En train / DART : le DART (Dublin Area Rapid Transit) est le moyen le plus simple et le plus rapide pour se rendre directement au stade.

Gare de Lansdowne Road - Cette gare est située juste devant le stade. Depuis le centre-ville de Dublin, prenez n’importe quel DART en direction du sud (vers Bray ou Greystones) depuis de grandes gares comme Dublin Connolly, Tara Street ou Dublin Pearse. Le trajet dure environ 7 à 10 minutes.

En bus : plusieurs lignes de bus vous déposent à quelques minutes à pied de la zone du stade.

Lignes de Dublin Bus - Les lignes 4, 7, 7a et 18 déposent les passagers sur Pembroke Road ou Northumberland Road à Ballsbridge, à environ 5 à 10 minutes à pied. Vous pouvez aussi emprunter des lignes comme la C1, la C2, la 39 et la 70.

Depuis l’aéroport de Dublin - Vous pouvez prendre la ligne 782 de Dublin Express jusqu’à George's Quay (gare de Tara Street), puis monter à bord du DART en direction du sud jusqu’à Lansdowne Road. Sinon, la ligne 701 d’Aircoach relie directement l’aéroport à l’arrêt Ballsbridge Hotel, situé à 8 minutes à pied du site.

À pied : la marche est fortement recommandée par les responsables du stade, car elle permet d’éviter toutes les files d’attente des transports après l’événement.

Depuis le centre-ville de Dublin : le stade se trouve à environ 25 à 35 minutes à pied du cœur de la ville (comme Stephen's Green ou Trinity College). Un itinéraire populaire consiste à remonter Baggot Street (Lower et Upper) puis à continuer tout droit sur Lansdowne Road.

En voiture : déconseillé les jours de match - Il n’y a pas de parking public au stade les jours de match ou d’événement en raison des fermetures de routes. Le stationnement illégal entraînera un enlèvement immédiat du véhicule ou la pose d’un sabot. Si vous devez absolument venir en voiture, vous devriez utiliser des options de park-and-ride ou réserver à l’avance un parking privé.

République d’Irlande - Autriche en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

République d’Irlande - Autriche : forme récente

Classement FIFA : République d’Irlande (#55) contre Autriche (#23)

Malgré une belle fin de campagne de qualification pour la Coupe du monde, marquée par des victoires contre le Portugal et la Hongrie, la République d’Irlande a connu une cruelle désillusion lors des barrages de la Coupe du monde, en s’inclinant aux tirs au but contre la Tchéquie. Depuis, les Irlandais sont restés invaincus (2 victoires et 2 nuls) dans une série de matches amicaux, même si leurs adversaires lors de ces rencontres occupaient respectivement les 69e, 163e, 59e et 30e places du classement FIFA.

L’Autriche retrouve la compétition pour la première fois depuis son élimination en seizièmes de finale par l’Espagne, futur vainqueur, lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Sa victoire 3-1 contre la Jordanie lors du premier match de groupe a été son seul succès en Amérique du Nord, puisqu’elle s’est inclinée contre l’Argentine (0-2) et a fait match nul contre l’Algérie (3-3), avant la défaite face à l’Espagne.

République d’Irlande - Autriche : derniers face-à-face

L’Autriche a l’avantage dans l’historique des confrontations contre la République d’Irlande, avec 9 victoires en 16 rencontres au total. La République d’Irlande s’est imposée à 3 reprises, et les 4 autres matches se sont terminés par un nul.

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu à Dublin, en juin 2017. Ce match de qualification pour la Coupe du monde 2018 s’était soldé par un nul 1-1 à l’Aviva Stadium. L’Autriche avait pris l’avantage en première période grâce à un but de Martin Hinteregger, mais l’Irlande avait réagi en fin de match, arrachant un point grâce à l’égalisation de Jonathan Walters à la 85e minute.