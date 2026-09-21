Rennes affronte Marseille le vendredi 11 septembre 2026 au Roazhon Park, à Rennes.

Les visiteurs ont l’avantage dans les confrontations récentes, notamment grâce à une victoire 3-1 contre Rennes lors de leur précédent duel de Ligue 1 en mai 2026. Cette affiche importante offrira aux deux clubs une occasion cruciale de prendre des points précieux à mesure que la saison de Ligue 1 prend forme.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Rennes contre Marseille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Rennes - Marseille en Ligue 1 ?

Rennes - Marseille débute au Roazhon Park, à Rennes, les informations officielles de diffusion n’étant pas disponibles pour le moment pour cette rencontre.

Ligue 1 - Journée 4 11 sept. 2026 - 14:45 Roazhon Park

Comment acheter des billets pour Rennes - Marseille en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Rennes et Marseille au Roazhon Park, voici les options d’achat habituelles :

Site officiel du club : Rendez-vous sur la billetterie officielle du Stade Rennais (billetterie.staderennais.com) pour créer un compte, sélectionner le match du 11 septembre, choisir votre tribune préférée à l’aide du plan interactif du stade, puis finaliser votre achat en toute sécurité.

Boutique officielle de l’équipe : Achetez vos billets en personne directement à la boutique officielle du Roazhon Park (Boutique Officielle en bas de la tribune Groupe Rose) à Rennes avant le jour du match, sous réserve de disponibilité.

Guichets du stade : Achetez les places restantes en admission générale aux guichets du Roazhon Park le jour du match, lesquels ouvrent généralement 1,5 heure avant le coup d’envoi.

Plateformes de revente secondaires : Si les billets officiels du club sont épuisés, recherchez des places sur des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub pour obtenir des billets sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour Rennes - Marseille en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Rennes et Marseille au Roazhon Park varient selon la catégorie de siège, le canal d’achat et la demande du marché :

Billets officiels du club : Les billets standard au tarif facial en admission générale via la billetterie officielle du Stade Rennais se situent généralement entre 25 £ et 85 £ (30 € à 100 €), selon que vous choisissiez des places en étage derrière les buts ou des places centrales en niveau inférieur.

Marché secondaire de la revente : Sur des plateformes de revente comme StubHub , les places en admission générale commencent généralement autour de 90 £ à 115 £ (115 $ à 145 $ / 105 € à 135 €) pour une entrée standard, tandis que les places intermédiaires et premium se situent entre 150 £ et 210 £ .

Offres VIP et hospitalité : Les offres officielles d’hospitalité le jour du match, l’accès aux salons et les formules premium avec vue sur le terrain vont de 250 £ à 500 £+ par billet.

Rennes - Marseille en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Rennes et de Marseille

Rennes a enregistré un match nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, en tenant compte à la fois de la pré-saison et des rencontres officielles. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, un résultat obtenu après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Plus tôt pendant la pré-saison, le club a perdu 4-2 contre Brentford et 2-1 contre Sunderland, et a fait match nul 3-3 avec Galatasaray. Il n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches.

La forme récente de Marseille offre un contraste saisissant. Le club a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite est intervenue contre l’Atletico Madrid lors d’un match amical de pré-saison. Il a battu Strasbourg 4-0 lors de son ouverture de saison en Ligue 1, s’est imposé 3-1 contre l’Athletic Bilbao et a dominé Al-Shahaniya 3-0 lors de matches de préparation plus tôt. L’équipe de Genesio a inscrit 13 buts sur ces cinq rencontres.

Rennes - Marseille : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu le 17 mai 2026, lorsque Marseille a battu Rennes 3-1 au Velodrome en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations, Marseille présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Rennes, ainsi qu’un autre succès marseillais en Coupe de France. Le match le plus récent au Roazhon Park dans ces données s’est soldé par une victoire 1-0 de Rennes en août 2025, même si Marseille a par ailleurs dominé les confrontations récentes, notamment avec une victoire 4-2 au Velodrome en mai 2025.

Classement de Rennes et de Marseille

Au classement de Ligue 1, Marseille occupe actuellement la première place, tandis que Rennes est neuvième.