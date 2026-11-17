Rennes reçoit le Dinamo Zagreb le jeudi 10 décembre 2026 au Roazhon Park, à Rennes.

Leur seule confrontation précédente a eu lieu lors de la phase de groupes de la Coupe de l’UEFA, le 20 décembre 2007, au Roazhon Park. Ce match s’était soldé par un nul serré (1-1), Stéphane Mbia inscrivant le but égalisateur en fin de rencontre pour le club français.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Rennes contre le Dinamo Zagreb, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Rennes contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa ?

Rennes contre le Dinamo Zagreb aura lieu le jeudi 10 décembre 2026 au Roazhon Park, à Rennes.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 12:45 Roazhon Park

Comment acheter des billets pour Rennes contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Europa entre Rennes et le Dinamo Zagreb :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Achetez vos billets directement auprès de la billetterie en ligne ou des points de vente officiels du Stade Rennais FC, notamment si vous êtes membre du club ou bénéficiez d’un statut de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets officiels sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue Europa lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Rennes contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Europa entre Rennes et le Dinamo Zagreb :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Entre environ 25 € et 80 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en tribune haute ou offrant une vue standard : Les prix commencent généralement entre 85 € et 107 € .

Les prix commencent généralement entre . Places premium, le long du terrain ou en tribune basse : Les prix sont souvent de 130 € ou plus.

Rennes contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Rennes et du Dinamo Zagreb

Rennes compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 1-2 contre Lille en Ligue 1 le 8 novembre, après un nul 0-0 face à l’Olympiakos en Ligue Europa. Rennes a battu Strasbourg 3-0 fin octobre, mais a aussi subi une lourde défaite 5-2 contre Nice. Sur ces cinq matches, le club rennais a marqué six buts et en a encaissé neuf.

Le Dinamo Zagreb a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu deux. Son match le plus récent s’est terminé par une victoire 1-3 contre le NK Varazdin en HNL le 8 novembre. Ce succès en championnat est intervenu après sa victoire contre Sunderland en Ligue Europa. Sa défaite 2-4 face au NEC Nijmegen sur la scène européenne, plus tôt en octobre, est sa plus lourde défaite récente. Zagreb a marqué neuf buts et en a encaissé six sur cette série de cinq matches.

Rennes contre le Dinamo Zagreb : historique récent des confrontations

La seule rencontre répertoriée entre Rennes et le Dinamo Zagreb dans ces données a eu lieu en Ligue Europa le 20 décembre 2007 et s’est achevée sur un nul 1-1 au Roazhon Park. Avec un seul match répertorié entre ces clubs, les précédents offrent peu d’indications avant cette confrontation.