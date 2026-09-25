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Comment obtenir des billets pour Rennes - Auxerre : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Rennes affronte Auxerre en Ligue 1. Voici comment obtenir vos billets

Rennes affronte Auxerre le dimanche 11 octobre 2026 au Roazhon Park, à Rennes.

Auxerre a livré l’une de ses performances les plus nettes en novembre 2024 en s’imposant 4-0 face à Rennes au stade de l’Abbé-Deschamps. Rennes a ensuite répondu de manière tout aussi autoritaire en décrochant une large victoire 3-0 à l’extérieur contre Auxerre lors de leur confrontation de février 2026.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Rennes-Auxerre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Rennes-Auxerre en Ligue 1 ?

Rennes-Auxerre se joue au Roazhon Park, à Rennes, le dimanche 11 octobre 2026.

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Ligue 1 - Journée 6
Roazhon Park

Comment acheter des billets pour Rennes-Auxerre en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’AJ Auxerre au Roazhon Park, suivez ces étapes habituelles :

1. Plateforme officielle de billetterie du club

  • Le principal moyen d’acheter des billets grand public est de passer par le site officiel de billetterie du Stade Rennais (billetterie.staderennais.com). Les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant la rencontre. Les membres du Stade Rennais et les abonnés bénéficient souvent d’un accès prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Plateforme officielle de revente de billets

  • Si les places grand public sont épuisées, le Stade Rennais dispose d’un portail officiel de revente intégré à son site de billetterie, permettant aux abonnés de revendre leurs places en toute sécurité à leur valeur faciale.

3. Supporters visiteurs (supporters d’Auxerre)

  • Les supporters visiteurs souhaitant prendre place dans le parcage doivent acheter leurs billets directement via le portail officiel de billetterie de l’AJ Auxerre ou via le contingent alloué aux déplacements.

Combien coûtent les billets pour Rennes-Auxerre en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’AJ Auxerre au Roazhon Park varient selon le lieu et le moment de l’achat :

1. Billetterie officielle (valeur faciale)

  • Places en catégories standard : elles se situent généralement entre 20 € et 60 € pour les rencontres classiques de Ligue 1 lorsqu’elles sont achetées directement sur le portail officiel de billetterie du Stade Rennais.
  • Tribunes premium / centrales : les places situées dans les tribunes latérales centrales se situent généralement entre 70 € et 100 €.
  • Contingent supporters visiteurs : les billets pour le parcage des supporters visiteurs d’Auxerre sont généralement plafonnés par le règlement de la Ligue 1 autour de 10 € à 15 €.

2. Revente officielle et marché secondaire

  • Plateformes secondaires et de revente : sur les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub, les prix d’entrée commencent généralement autour de 70 € à 75 € par billet, avec des annonces se situant en moyenne entre 100 € et 115 € selon la demande, la catégorie de place et les frais de traitement.

Rennes-Auxerre en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Rennes et d’Auxerre

Rennes aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires et un match nul sur ses trois derniers matches de Ligue 1, après avoir battu Angers 2-1 le 6 septembre lors de sa sortie la plus récente. Cette série de cinq matches comprend aussi un nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain et une victoire 3-2 contre Le Mans, tandis que les deux défaites enregistrées l’ont été en matches amicaux de présaison face à Sunderland et Brentford. Sur l’ensemble de ces cinq matches, Rennes a inscrit neuf buts et en a concédé onze, même si sa forme en championnat a été nettement plus solide.

Auxerre a perdu ses trois derniers matches de Ligue 1 sans signer la moindre victoire dans la compétition. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-1 contre Lyon le 4 septembre, après des revers 5-2 face à Lens et 3-1 contre Angers lors des journées précédentes. Les seuls résultats positifs sur cet échantillon de cinq matches sont venus en présaison, avec une victoire 1-0 sur la pelouse du Werder Brême et un nul 1-1 contre Troyes. En championnat, Auxerre a marqué trois buts et en a encaissé onze.

REN

REN - Forme

LEM
V3-2
SCO
V1-2
OM
V1-0
SGR
N0-0
OL
D4-0
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AJA

AJA - Forme

RCL
D5-2
SCO
D1-3
OL
D3-1
NCE
V1-0
B29
V2-1
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Rennes-Auxerre : les récents face-à-face

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à février 2026, lorsque Rennes s’est imposé 3-0 à l’extérieur sur la pelouse d’Auxerre en Ligue 1. Sur les cinq derniers face-à-face, Rennes compte deux victoires contre une pour Auxerre, pour deux matches nuls. Le précédent affrontement au Roazhon Park, en octobre 2025, s’était terminé sur le score de 2-2, tandis que l’unique victoire d’Auxerre sur cette série a été un succès 4-0 à domicile en novembre 2024.

Face à face

RennesNulAJ Auxerre
1
2
2
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
0
Rennes badge
Rennes
REN
3
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
0
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
4
Rennes badge
Rennes
REN
0
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
0
Rennes badge
Rennes
REN
0
FDM
5Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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