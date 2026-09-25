La Real Sociedad affronte le Deportivo de La Corogne le dimanche 11 octobre 2026 à la Reale Arena de Saint-Sébastien.

La Real Sociedad et le Deportivo de La Corogne partagent une longue histoire en Liga, marquée par des confrontations disputées, avec une moyenne de 2,8 buts par match sur l’ensemble de leurs rencontres officielles. Lors de leur dernier face-à-face en première division, en février 2018, la Real Sociedad s’était imposée 5-0 à domicile face au Deportivo.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Sociedad - Deportivo de A Coruna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Real Sociedad - Deportivo de A Coruna en Liga ?

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna débute le dimanche 11 octobre 2026 à la Reale Arena de Saint-Sébastien.

LaLiga - Journée 8 11 oct. 2026 - 10:15 Reale Arena

Comment acheter des billets pour Real Sociedad - Deportivo de A Coruna en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre la Real Sociedad et le Deportivo de La Corogne à la Reale Arena, suivez ces étapes :

Site officiel du club : Le moyen le plus fiable d’acheter des billets est de passer directement par le site officiel de la Real Sociedad. Les billets sont généralement mis en vente pour le grand public quelques semaines avant la rencontre, après un accès prioritaire accordé aux membres du club et aux abonnés. Billetterie officielle du stade : Vous pouvez acheter des billets en personne à la billetterie de la Reale Arena, à Saint-Sébastien, dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre, sous réserve de disponibilité.

Combien coûtent les billets pour Real Sociedad - Deportivo de A Coruna en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre la Real Sociedad et le Deportivo de La Corogne à la Reale Arena dépendent de la catégorie de siège et du canal d’achat :

Billets officiels en direct (Real Sociedad)

Admission générale standard : Les prix varient généralement de 25 € à 90 € .

Derrière les buts (Fondo Norte & Fondo Sur) : 20 € à 50 € Tribunes latérales (Tribuna Este) : 40 € à 75 € Tribune principale (Tribuna Principal) : 60 € à 90 €

Offres VIP & hospitalité : De 120 € à 400 €+ (restauration, accès au salon et sièges premium inclus).

Plateformes de billetterie secondaires

Sur les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub, les prix fluctuent en fonction de la demande :

Prix de départ : Ils commencent généralement autour de 50 € à 80 € pour des places de catégorie de base.

Prix moyens : Les places revendues premium en catégorie 1 ou sur les longs côtés coûtent généralement entre 95 € et 250 €+ , selon l’emplacement du siège et la demande du marché.

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Real Sociedad et du Deportivo de A Coruna

La Real Sociedad a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 3-2 en Liga sur le terrain d’Elche le 7 septembre, et elle a également battu l’Espanyol 2-1 plus tôt dans la saison. Ses deux défaites sont intervenues contre le Real Madrid, 4-1, et le Betis, 1-0. L’équipe de Matarazzo a marqué six buts et en a encaissé cinq sur cette série.

Le Deportivo de A Coruna a remporté deux matches, fait deux nuls et perdu une fois lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 en Liga sur le terrain de Villarreal le 5 septembre, après un succès 3-1 contre Valence le 30 août. Il a fait match nul 1-1 lors de chacune de ses deux premières rencontres de championnat, contre Malaga et Elche. Sa seule défaite a été un revers 1-0 contre le Real Madrid lors d’un match amical de pré-saison. Le Deportivo a marqué huit buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna : historique récent des confrontations directes

La rencontre compétitive la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 2 février 2018, lorsque la Real Sociedad a battu le Deportivo 5-0 à domicile. Sur les cinq derniers face-à-face enregistrés, la Real Sociedad compte trois victoires contre une pour le Deportivo, avec un match nul. La Real Sociedad a marqué 11 buts lors de ces cinq rencontres, tandis que le Deportivo en a inscrit 9.