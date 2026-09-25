Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
LaLiga
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
team-logoDeportivo de A Coruna
Book Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Real Sociedad
Deportivo de A Coruna
LaLiga

La Real Sociedad affronte le Deportivo de La Corogne en Liga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

La Real Sociedad affronte le Deportivo de La Corogne le dimanche 11 octobre 2026 à la Reale Arena de Saint-Sébastien.

La Real Sociedad et le Deportivo de La Corogne partagent une longue histoire en Liga, marquée par des confrontations disputées, avec une moyenne de 2,8 buts par match sur l’ensemble de leurs rencontres officielles. Lors de leur dernier face-à-face en première division, en février 2018, la Real Sociedad s’était imposée 5-0 à domicile face au Deportivo.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Sociedad - Deportivo de A Coruna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Real Sociedad - Deportivo de A Coruna en Liga ?

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna débute le dimanche 11 octobre 2026 à la Reale Arena de Saint-Sébastien.

crest
LaLiga - Journée 8
Reale Arena

Comment acheter des billets pour Real Sociedad - Deportivo de A Coruna en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre la Real Sociedad et le Deportivo de La Corogne à la Reale Arena, suivez ces étapes :

  1. Site officiel du club : Le moyen le plus fiable d’acheter des billets est de passer directement par le site officiel de la Real Sociedad. Les billets sont généralement mis en vente pour le grand public quelques semaines avant la rencontre, après un accès prioritaire accordé aux membres du club et aux abonnés.
  2. Billetterie officielle du stade : Vous pouvez acheter des billets en personne à la billetterie de la Reale Arena, à Saint-Sébastien, dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre, sous réserve de disponibilité.

Combien coûtent les billets pour Real Sociedad - Deportivo de A Coruna en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre la Real Sociedad et le Deportivo de La Corogne à la Reale Arena dépendent de la catégorie de siège et du canal d’achat :

Billets officiels en direct (Real Sociedad)

  • Admission générale standard : Les prix varient généralement de 25 € à 90 €.
    • Derrière les buts (Fondo Norte & Fondo Sur) : 20 € à 50 €
    • Tribunes latérales (Tribuna Este) : 40 € à 75 €
    • Tribune principale (Tribuna Principal) : 60 € à 90 €
  • Offres VIP & hospitalité : De 120 € à 400 €+ (restauration, accès au salon et sièges premium inclus).

Plateformes de billetterie secondaires

Sur les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub, les prix fluctuent en fonction de la demande :

  • Prix de départ : Ils commencent généralement autour de 50 € à 80 € pour des places de catégorie de base.
  • Prix moyens : Les places revendues premium en catégorie 1 ou sur les longs côtés coûtent généralement entre 95 € et 250 €+, selon l’emplacement du siège et la demande du marché.

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Real Sociedad et du Deportivo de A Coruna

La Real Sociedad a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 3-2 en Liga sur le terrain d’Elche le 7 septembre, et elle a également battu l’Espanyol 2-1 plus tôt dans la saison. Ses deux défaites sont intervenues contre le Real Madrid, 4-1, et le Betis, 1-0. L’équipe de Matarazzo a marqué six buts et en a encaissé cinq sur cette série.

Le Deportivo de A Coruna a remporté deux matches, fait deux nuls et perdu une fois lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 en Liga sur le terrain de Villarreal le 5 septembre, après un succès 3-1 contre Valence le 30 août. Il a fait match nul 1-1 lors de chacune de ses deux premières rencontres de championnat, contre Malaga et Elche. Sa seule défaite a été un revers 1-0 contre le Real Madrid lors d’un match amical de pré-saison. Le Deportivo a marqué huit buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

RSO

RSO - Forme

CEL
N0-0
ELC
V2-3
ATM
D0-3
BOU
D1-2
VAL
V2-3
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
COR

COR - Forme

VAL
V3-1
VIL
V2-3
GET
N1-1
SEV
D0-1
BET
N1-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna : historique récent des confrontations directes

La rencontre compétitive la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 2 février 2018, lorsque la Real Sociedad a battu le Deportivo 5-0 à domicile. Sur les cinq derniers face-à-face enregistrés, la Real Sociedad compte trois victoires contre une pour le Deportivo, avec un match nul. La Real Sociedad a marqué 11 buts lors de ces cinq rencontres, tandis que le Deportivo en a inscrit 9.

Face à face

Real SociedadNulDeportivo de A Coruna
3
1
1
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
5
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FDM
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
FDM
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FDM
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
5
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FDM
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FDM
12Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google