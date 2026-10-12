La Real Sociedad reçoit Levante le dimanche 25 octobre 2026 à la Reale Arena, à Saint-Sébastien.

Le bilan des confrontations directes est favorable à la Real Sociedad, qui compte trois victoires contre une pour Levante lors de leurs cinq derniers duels en première division. Lors de leur plus récente rencontre en Liga, en avril 2026, la Real Sociedad s’est imposée 2-0 à domicile face à Levante.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Sociedad-Levante, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Real Sociedad-Levante en Liga ?

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 13:30 Reale Arena

Comment acheter des billets pour Real Sociedad-Levante en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre la Real Sociedad et Levante à la Reale Arena (stade d’Anoeta), plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Billetterie officielle

Site officiel de la Real Sociedad : C’est la principale plateforme pour acheter des places grand public pour les matches à domicile. Les billets sont généralement mis en vente auprès du grand public quelques semaines avant la rencontre.

Guichets du club (taquilla) : Il est également possible d’acheter des billets directement aux guichets de la Reale Arena, à Saint-Sébastien, dans les jours précédant le match ou le jour même, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places de la billetterie officielle sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Real Sociedad-Levante en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre la Real Sociedad et Levante varient selon la catégorie de places et le canal de vente :

1. Billets officiels standard (grand public)

Les billets officiels achetés directement auprès de la Real Sociedad se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Derrière les buts (Fondo Norte / Fondo Sur) : 25 à 40 €

Tribune est (Tribuna Este) : 40 à 75 €

Tribune principale/ouest (Tribuna Principal) : 60 à 90 €

Jeunes / enfants (moins de 14 ans) : 15 à 25 € (selon les places attribuées à cette catégorie)

2. Formules VIP & prestations d’accueil

Prestations VIP / places en loge : 120 à plus de 350 € par personne (comprend des sièges rembourrés, l’accès à un salon et une restauration basque locale)

3. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Sur les plateformes de revente telles que StubHub , les prix commencent généralement autour de 65 à 90 € pour les places les moins chères, puis augmentent selon leur emplacement et la demande à l’approche du match.

Real Sociedad-Levante en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Real Sociedad et de Levante

La Real Sociedad a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-3 à Valence en Liga, après une défaite 1-2 à domicile contre Bournemouth en Ligue Europa. Auparavant, elle avait été battue 3-0 par l’Atlético de Madrid. La Real Sociedad a inscrit six buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches. Sa victoire 2-3 à Elche constitue son autre résultat positif sur cette période.

Levante compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en Liga. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 3-1 à Villarreal. Plus tôt sur cette période, Levante s’était également incliné 2-4 contre Barcelone. Le temps fort a été une victoire 5-2 à domicile contre le Real Betis, tandis que les matches nuls et vierges face à Malaga et Osasuna représentent les deux points laissés en route. Levante a inscrit sept buts et en a encaissé onze lors de ces cinq rencontres.

Real Sociedad-Levante : Les dernières confrontations directes

Leur plus récente rencontre remonte à avril 2026, lorsque la Real Sociedad s’était imposée 2-0 à domicile en Liga. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 sur le terrain de Levante en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées en Liga, la Real Sociedad compte trois victoires contre une pour Levante, ainsi qu’un match nul.