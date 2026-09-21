Comment obtenir des billets pour Real Sociedad - Atlético de Madrid : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Real Sociedad affronte l'Atlético de Madrid le dimanche 13 septembre 2026 à la Reale Arena, à Saint-Sébastien.

Les deux équipes ont entretenu une rivalité intense lors de la saison 2025-2026, notamment en Coupe du Roi, où la Real Sociedad a pris le dessus sur l'Atlético 4-3 aux tirs au but après un spectaculaire match nul 2-2. Avec des talents de premier plan dans les deux camps, cette affiche constitue un test capital pour les ambitions de début de saison des deux équipes dans l'élite espagnole.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Sociedad - Atlético de Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Real Sociedad - Atlético de Madrid en Liga ?

Real Sociedad - Atlético de Madrid se dispute à la Reale Arena, à Saint-Sébastien. Les détails de l'heure du coup d'envoi figurent ci-dessus.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 15:00 Reale Arena

Comment acheter des billets de Liga pour Getafe - Deportivo de La Corogne ?

Pour acheter des billets pour Getafe CF - Deportivo de La Corogne à l'Estadio Coliseum, à Getafe, suivez ces étapes :

Canal direct officiel

Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie de Getafe CF : accédez à la section billetterie officielle sur le site de Getafe ( entradas.getafecf.com ). Comme Getafe est l'équipe à domicile, toute la vente de billets au grand public est gérée directement via sa plateforme.

Supporters visiteurs (soutien au Deportivo de La Corogne)

Si vous souhaitez vous asseoir dans le parcage visiteurs avec les supporters du Deportivo, les achats sont généralement gérés directement via les canaux officiels du club RC Deportivo pour les membres inscrits (socios) ou les clubs de supporters (peñas).

Plateformes de billetterie secondaire

Si les billets officiels sont épuisés ou si vous achetez au dernier moment, des agrégateurs de billets du marché secondaire comme StubHub proposent des billets à la revente.

Combien coûtent les billets de Liga pour Getafe - Deportivo de La Corogne ?

Les billets pour Getafe CF - Deportivo de La Corogne en Liga se situent généralement entre environ 25 £ et 75 £ (30 € à 90 €) pour des billets standard en admission générale achetés directement via les canaux officiels des clubs.

Canal direct officiel Les billets officiels pour Getafe - Deportivo de La Corogne coûtent généralement entre 25 £ et 75 £ (30 € à 90 €) selon la catégorie de tribune, à partir de 25 £ pour des places derrière les buts et jusqu'à 75 £ pour des sièges centraux en tribune principale.

Plateformes secondaires Sur les plateformes de billetterie secondaire comme StubHub, les prix à la revente varient en fonction de la demande des supporters et de la disponibilité des places, en commençant souvent autour de 45 £ à 60 £ pour les options de base et en grimpant nettement plus haut pour les emplacements premium.

Real Sociedad - Atlético de Madrid en Liga : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Real Sociedad et de l'Atlético de Madrid

La Real Sociedad a perdu chacun de ses cinq matches les plus récents. Sa dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 contre le Real Betis en Liga le 21 août, et auparavant elle s'était inclinée 3-1 face à Chelsea puis 2-1 contre le FC Koeln en matches amicaux de pré-saison. Deux autres défaites face au FC Koeln (2-0) et à Toulouse (2-1) complètent une série de cinq revers consécutifs. La Sociedad a marqué trois buts et en a encaissé dix sur ces cinq rencontres.

Les cinq derniers matches de l'Atlético de Madrid ont donné un nul, deux victoires et deux défaites. Son résultat le plus récent a été un nul 2-2 en Liga contre Villarreal le 23 août. Avant cela, l'Atlético a battu Malaga 2-0 lors de son ouverture de championnat et a dominé Marseille 2-1 en amical de pré-saison. Les défaites contre Manchester City (3-1) et Manchester United (2-1) en pré-saison ont mis en lumière des fragilités défensives. L'Atlético a marqué huit buts et en a concédé sept lors de ces cinq matches.

Real Sociedad - Atlético de Madrid : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à la Coupe du Roi du 18 avril 2026, lorsque le match au Metropolitano s'est achevé sur le score de 2-2. Avant cela, l'Atlético avait battu la Sociedad 3-2 à domicile en Liga le 7 mars 2026. Sur les cinq dernières confrontations, l'Atlético de Madrid s'est imposé deux fois, pour deux nuls et une victoire de la Real Sociedad. Le choc de Liga de janvier 2026 à la Reale Arena s'était terminé sur un score de 1-1, tandis que la victoire 4-0 à domicile de l'Atlético en mai 2025 reste le résultat le plus net de cette série récente.

Real Sociedad - Atlético de Madrid : classement

Dans le classement de Liga 2026-2027 en ce début de saison, l'Atlético de Madrid occupe la troisième place tandis que la Real Sociedad est 17e.