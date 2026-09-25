Comment obtenir des billets pour Real Madrid - Villarreal : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Real Madrid affronte Villarreal le dimanche 11 octobre 2026 à l'Estadio Bernabeu, à Madrid.

Malgré la domination globale du Real Madrid, les matches entre ces deux équipes sont traditionnellement disputés, avec une moyenne de près de trois buts par match. Lors de leur confrontation la plus récente, le 24 janvier 2026, le Real Madrid s'est imposé 2-0 à l'extérieur à l'Estadio de la Cerámica.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Madrid-Villarreal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Real Madrid - Villarreal en Liga ?

Le Real Madrid affronte Villarreal à l'Estadio Bernabeu, à Madrid, le dimanche 11 octobre 2026.

LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Comment acheter des billets pour Real Madrid - Villarreal en Liga ?

Pour acheter des billets pour Real Madrid-Villarreal au Santiago Bernabéu, suivez les canaux de vente officiels du club et les différentes phases de mise en vente :

Phases de mise en vente officielles et ordre de priorité

Le Real Madrid met en vente les billets de match en plusieurs étapes distinctes, généralement 1 à 2 semaines avant la date de la rencontre :

Socios (abonnés & membres du club) : bénéficient de la première fenêtre, généralement 10 à 12 jours avant la rencontre. Détenteurs de la carte Madridista Premium : bénéficient d'un accès anticipé environ 6 à 8 jours avant le match. Grand public : les billets généraux restants sont mis en vente au public environ 3 à 5 jours avant le coup d'envoi. VIP & hospitalité : disponibles plusieurs mois à l'avance pour une entrée garantie, mais à des prix plus élevés.

Plateformes de billetterie secondaires

Les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Real Madrid - Villarreal en Liga ?

Les prix des billets pour Real Madrid - Villarreal au Santiago Bernabéu dépendent de l'achat via les canaux officiels du club ou sur les marchés secondaires de revente :

Tarification officielle du club (valeur faciale)

Les prix officiels varient selon la catégorie/l'emplacement dans le stade (anneaux supérieurs contre tribunes latérales basses) :

Grand public / places standard : se situent généralement entre 75 € et 190 € pour les matches standard de Liga.

Socios & membres Madridista Premium : bénéficient de tarifs réduits, généralement à partir de 60 € à 150 € .

Billets VIP & hospitalité : vont de 275 € à 500 €+ selon la restauration incluse et l'accès aux salons.

Plateformes de billetterie secondaires

Sur les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub, les prix fluctuent selon la demande :

Places d'entrée de gamme (catégorie 3 / anneaux supérieurs) : commencent autour de 95 € à 130 € .

Places intermédiaires (catégorie 2 / derrière les buts) : se situent entre 150 € et 260 € .

Catégorie 1 premium (tribunes latérales basses) : vont de 350 € à 500 €+ .

Real Madrid - Villarreal en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Real Madrid et Villarreal

Le Real Madrid a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour une défaite. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre l'Inter Milan en Ligue des champions, et il a également signé des succès convaincants 4-0 contre Malaga et 4-1 contre la Real Sociedad en Liga. Le seul revers est intervenu lors d'une défaite 1-0 en championnat contre le Real Betis. Sur ces cinq matches, le Real Madrid a marqué 12 buts et en a encaissé trois.

Villarreal a eu du mal à trouver de la régularité, avec aucune victoire lors de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et trois défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 3-2 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, et le club s'est aussi incliné 3-2 face au Deportivo de A Coruna en Liga. Villarreal a fait match nul 2-2 contre l'Atletico Madrid et le Racing Santander lors de ses rencontres précédentes. Villarreal a inscrit neuf buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches.

Real Madrid - Villarreal : historique récent des confrontations directes

Leur confrontation la plus récente a eu lieu en Liga le 24 janvier 2026, lorsque Villarreal recevait le Real Madrid et s'est incliné 0-2. Avant cela, le Real Madrid s'était imposé 3-1 au Bernabeu en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, le Real Madrid en a remporté quatre et a concédé un nul, tandis que Villarreal n'a toujours pas réussi à s'imposer sur cette série.