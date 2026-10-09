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Comment obtenir des billets pour Real Madrid-Seville : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Real Madrid affronte Séville en Liga. Voici comment obtenir vos billets

Le Real Madrid affronte le Séville FC le dimanche 18 octobre 2026 au stade Bernabéu, à Madrid.

Le Real Madrid a dominé ses récentes confrontations face au Séville FC, en s’imposant 1-0 à l’extérieur lors de leur dernière rencontre de championnat en mai 2026. Ce match à domicile est crucial pour le Real Madrid, puisqu’il s’agit de son dernier rendez-vous de Liga avant le Clasico face au FC Barcelone.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Betis-Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Real Madrid-Séville FC en Liga ?

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Comment acheter des billets pour Real Madrid-Séville FC en Liga ?

Pour acheter des billets pour Real Madrid-Séville FC en Liga, suivez les phases de mise en vente et les méthodes d’achat habituelles :

1. Phases de vente officielles

Les billets pour les matches à domicile au Santiago Bernabéu sont mis en vente par vagues, généralement 7 à 10 jours avant le match :

  • Socios (membres du club) : Les abonnés et les membres du club bénéficient de la première fenêtre de priorité, souvent avec une réduction.
  • Membres Madridista Premium : Les supporters officiels payants du club bénéficient d’un accès prioritaire secondaire, généralement 1 à 2 jours avant l’ouverture de la vente générale.
  • Grand public : Les billets restants sont mis en vente pour le public environ 3 à 5 jours avant le match.

2. Principaux vendeurs de billets

  • Site officiel du club : La principale plateforme de billetterie du Real Madrid.
  • VIP & hospitalité : Les offres VIP pour le jour du match sont mises en vente avant les billets d’admission générale et peuvent être demandées via le portail VIP du Real Madrid.

3. Plateformes secondaires et revente

  • Places de marché secondaires : Des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent des billets revendus par des abonnés, même si les prix sont souvent plus élevés que leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets de Liga pour Real Madrid-Séville FC ?

Les prix des billets pour Real Madrid-Séville FC en Liga varient en fonction de la catégorie, du statut de membre et du canal d’achat :

1. Prix officiels des billets en vente directe

  • Socios (membres du club) :40 € à 140 € (inclut les réductions prioritaires pour les membres dans toutes les catégories de sièges).
  • Grand public :55 € à 180 € (fourchette standard au prix facial pour les ventes officielles en admission générale).

2. Offres VIP & hospitalité

  • Places VIP :250 € à 600 €+ (inclut des places le long du terrain, l’accès à un salon privé et la restauration le jour du match).

3. Plateformes secondaires et revente

  • Places de marché de revente :110 € à 350 €+ (les prix fluctuent au-dessus de la valeur faciale en fonction de l’emplacement du siège et de la demande sur des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub).

Real Madrid-Séville FC en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Real Madrid et du Séville FC

Le Real Madrid a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues entre la Liga et la Ligue des champions, ne s’inclinant que face au Real Betis, qui l’a battu 1-0 début septembre. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 à l’extérieur contre Elche, et il a également inscrit quatre buts contre le Rayo Vallecano lors d’un succès 4-1 à domicile. Sur ces cinq matches, Madrid a marqué 13 buts et en a encaissé quatre, ce qui reflète une équipe en pleine confiance sur le plan offensif.

Le Séville FC a enregistré trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Sa seule défaite est intervenue contre l’Atletico Madrid, qui l’a battu 3-1 fin août. L’équipe de Luis Garcia est restée invaincue lors de ses deux matches les plus récents, en battant le Deportivo de A Coruna 1-0 puis Valence 1-0, ce qui laisse penser à un bloc défensivement bien organisé avant ce déplacement.

RMA

RMA - Forme

BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SEV

SEV - Forme

ESP
N1-1
VAL
V1-0
COR
V0-1
BAR
D1-3
AVL
D1-3
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Real Madrid-Séville FC : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par une victoire 1-0 du Real Madrid sur la pelouse du Séville FC en mai 2026. Lors des cinq dernières confrontations directes en Liga, le Real Madrid en a gagné quatre et le Séville FC aucune, avec un résultat qui n’a pas débouché sur une victoire sévillane. Madrid a inscrit 10 buts sur ces cinq rencontres et n’en a concédé que trois, ce qui met en évidence une nette domination dans cette affiche.

Face à face

Real MadridNulFC Séville
5
0
0
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FC Séville badge
FC Séville
SEV
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
FDM
10Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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