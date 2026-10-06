Le Real Madrid affronte le RB Leipzig le mercredi 21 octobre 2026 à l’Estadio Bernabeu de Madrid.

Le Real Madrid possède un léger avantage dans l’historique des confrontations européennes, avec deux victoires, un match nul et une défaite en quatre rencontres précédentes. Le duel le plus récent entre les deux clubs a eu lieu en huitièmes de finale 2023-2024, où le Real Madrid s’est qualifié de justesse 2-1 sur l’ensemble des deux matches après un nul 1-1 au match retour au Bernabéu.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Madrid - RB Leipzig, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Real Madrid - RB Leipzig en Ligue des champions ?

Le Real Madrid affronte le RB Leipzig à l’Estadio Bernabeu de Madrid, le mercredi 21 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Comment acheter des billets pour Real Madrid - RB Leipzig en Ligue des champions ?

Pour assister au match de Real Madrid - RB Leipzig en Ligue des champions de l’UEFA au Santiago Bernabéu, plusieurs options d’achat sont disponibles à travers différents niveaux et canaux :

1. Canaux officiels du club

Site officiel et application du Real Madrid : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets grand public à leur valeur faciale.

Membres du club (Socios) : Les membres du Real Madrid bénéficient d’une fenêtre d’achat prioritaire et d’une réduction avant que les billets restants ne soient mis en vente pour le grand public.

Détenteurs de la carte Madridista : Les détenteurs de carte non membres bénéficient de la deuxième fenêtre prioritaire pour les allocations de billets restantes.

Secteur visiteurs du RB Leipzig : Les supporters visiteurs doivent acheter des billets dédiés à la section visiteurs directement via les services officiels aux supporters du RB Leipzig.

Combien coûtent les billets pour Real Madrid - RB Leipzig en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Real Madrid - RB Leipzig en Ligue des champions de l’UEFA au Santiago Bernabéu varient fortement selon le niveau, la catégorie et le marché de vente :

1. Marché principal (ventes officielles du Real Madrid)

Admission générale : Les billets standard à valeur faciale vont généralement de 75 € pour les places situées en hauteur derrière les buts (catégorie 4) jusqu’à 250 € à 300 €+ pour les places latérales de premier choix en tribune basse (catégorie 1 Premium).

Membres du club (Socios) et Madridistas : Les membres bénéficient généralement de réductions d’environ 20 % à 30 % sur la valeur faciale pendant les fenêtres de vente prioritaire.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l’emplacement du siège :

Catégories 3 / 4 (tribunes supérieures) : Environ 240 € à 280 € par billet.

Catégorie 2 (tribunes intermédiaires / latérales) : Environ 275 € à 350 € par billet.

Catégorie 1 et latérales Premium : 350 € à 500 €+ par billet.

Prix moyen de revente : Il se situe généralement autour de 300 € à 450 € pour des places standard.

Real Madrid - RB Leipzig en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Real Madrid et du RB Leipzig

Le Real Madrid aborde cette rencontre en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. L’équipe de Mourinho a battu l’Inter 2-1 en Ligue des champions, puis s’est imposée 4-1 contre le Rayo Vallecano en Liga. Sa seule défaite dans cette série a été un revers 1-0 sur la pelouse du Real Betis. Madrid a inscrit 14 buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé cinq, son match le plus récent étant une victoire 3-2 à l’extérieur contre Elche en Liga.

Le RB Leipzig a eu du mal à trouver de la régularité, avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-0 contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Le point le plus bas de cette série a été une défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions, même si un large succès 5-0 contre le Hamburger SV montre qu’il est capable de livrer de grosses performances. Leipzig a marqué 10 buts et en a encaissé 10 sur ces cinq rencontres.

Real Madrid - RB Leipzig : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte à mars 2024, lorsque les deux équipes ont fait match nul 1-1 lors d’un match de Ligue des champions au Bernabeu. Le Real Madrid avait remporté le match aller de cette double confrontation 1-0 à Leipzig le mois précédent. Sur les quatre dernières confrontations directes, le Real Madrid en a gagné deux et Leipzig une, pour un match nul, et les deux équipes ont marqué neuf buts au total lors de ces rencontres.