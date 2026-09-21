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Comment obtenir des billets pour Real Madrid - Rayo Vallecano : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano en Liga. Voici comment réserver vos billets

Le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano le dimanche 13 septembre 2026 à l’Estadio Bernabeu de Madrid.

Les deux équipes visent à décrocher des points importants en début de saison dans leur campagne de Liga 2026-2027. Lors de leur dernière confrontation en championnat, en février 2026, le Real Madrid a obtenu une victoire 2-1 âprement disputée contre le Rayo Vallecano.  

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Madrid-Rayo Vallecano, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Real Madrid-Rayo Vallecano en Liga ?

Real Madrid-Rayo Vallecano débute à l’Estadio Bernabeu de Madrid, à l’heure de coup d’envoi confirmée indiquée ci-dessus.

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LaLiga - Journée 5
Estadio Bernabeu

Comment acheter des billets pour Real Madrid-Rayo Vallecano en Liga ?

Les billets officiels pour Real Madrid-Rayo Vallecano à l’Estadio Santiago Bernabéu peuvent être obtenus en suivant ce processus étape par étape :

1. Canaux officiels principaux

  • Site officiel : rendez-vous sur la billetterie officielle du Real Madrid pour réserver des billets au prix facial.

2. Revente de billets et options alternatives

  • Official Seat Release (Cessión de Asientos) : si les premiers billets sont épuisés, continuez à consulter le site officiel jusqu’au jour du match. Les abonnés qui ne peuvent pas assister à la rencontre remettent continuellement leur place au club pour une revente générale jusqu’au coup d’envoi.
  • Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub proposent des billets de seconde main.

Combien coûtent les billets pour Real Madrid-Rayo Vallecano en Liga ?

Les prix des billets pour Real Madrid-Rayo Vallecano varient selon le niveau de la tribune et selon que vous achetez directement auprès du club ou via des plateformes de revente secondaires telles que StubHub.

Prix officiels au tarif normal (directement via le Real Madrid)

  • Catégorie 4 / Tribunes supérieures : ~40 € à 70 €
  • Catégories 2 et 3 / Tribunes latérales et intermédiaires : ~75 € à 130 €
  • Catégorie 1 / Tribunes basses principales : ~135 € à 205 €
  • Packages VIP et hospitalité : ~295 € à 590 €+

Marché secondaire / Agrégateurs de billets

  • Prix de départ / Admission générale : ~100 € à 120 €
  • Places moyennes en revente : ~145 € à 260 €

Real Madrid-Rayo Vallecano en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de Real Madrid-Rayo Vallecano

Le Real Madrid arrive avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un seul match nul, un résultat de 2-2 contre la Fiorentina en pré-saison. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 difficilement acquise sur le terrain de l’Espanyol en Liga, scellée par un but à la 90e minute. Avant cela, Madrid a battu Schalke 04 3-0 et s’est imposé à l’extérieur contre le Deportivo de A Coruna en matches amicaux de pré-saison. Le club n’a pas perdu lors de ses cinq dernières sorties.

La forme récente du Rayo Vallecano est moins convaincante. Le club a remporté un match, fait un match nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été un nul 1-1 avec le Deportivo Alaves en Liga lors de la première journée, précédé d’une défaite 2-1 contre Séville lors de son premier match de championnat. Une défaite 3-0 contre Ipswich Town en pré-saison et un revers contre Feyenoord ont constitué d’autres contretemps. L’unique victoire du Rayo sur cette série est arrivée contre le Sporting Charleroi, avec un succès 3-2 en amical. Sur ces cinq matches, l’équipe a marqué six buts et en a concédé huit.

RMA

RMA - Forme

ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RAY

RAY - Forme

IPS
D3-0
SEV
D2-1
ALA
N1-1
BAR
D5-2
SAN
V3-2
But marqué (encaissé)
7/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Real Madrid-Rayo Vallecano : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs s’est terminée sur le score de 2-1 pour le Real Madrid, au Bernabeu en Liga le 1er février 2026. Avant cela, les deux équipes avaient fait 0-0 lorsque le Rayo recevait Madrid en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Madrid compte trois victoires contre aucune pour le Rayo, avec deux matches nuls, dont un spectaculaire 3-3 sur le terrain du Rayo en décembre 2024 et un nul 1-1 au même endroit en février 2024.

Face à face

Real MadridNulRayo Vallecano
2
3
0
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FDM
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FDM
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
8Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Real Madrid-Rayo Vallecano

Dans le classement de Liga en ce début de saison, le Real Madrid occupe la sixième place tandis que le Rayo Vallecano est 14e après la première journée.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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