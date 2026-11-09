Le Real Madrid reçoit le PSV Eindhoven le mardi 24 novembre 2026 à l’Estadio Bernabeu, à Madrid.

Le Real Madrid et le PSV Eindhoven partagent une riche histoire européenne qui remonte à plusieurs décennies. Ils se sont déjà affrontés lors de rencontres à enjeu en Coupe des clubs champions européens, en Coupe UEFA et en Coupe des vainqueurs de coupe. Parmi leurs confrontations les plus marquantes figure la demi-finale serrée de la Coupe des clubs champions européens en 1988, à l’issue de laquelle le PSV s’était qualifié grâce aux buts inscrits à l’extérieur, avant de remporter le trophée.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven ?

Le match entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven débute le mardi 24 novembre 2026 à l’Estadio Bernabeu, à Madrid.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets afin d’assister au match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen principal et le plus fiable est de passer par la billetterie officielle du Real Madrid. Les billets sont d’abord proposés aux membres du club (socios) et aux Madridistas, avant que les places restantes ne soient mises à la disposition du grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club ont été vendues, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven varie selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels du club

Billets d’entrée générale : Les prix commencent autour de 100 € pour les places dans les tribunes supérieures ou les places standard, et peuvent atteindre 300 à 400 € et plus pour les places les mieux situées dans les tribunes inférieures, selon leur emplacement précis au Santiago Bernabéu.

Les prix commencent autour de pour les places dans les tribunes supérieures ou les places standard, et peuvent atteindre pour les places les mieux situées dans les tribunes inférieures, selon leur emplacement précis au Santiago Bernabéu. Offres officielles VIP & hospitalité : Les prix commencent autour de 375 € et augmentent selon les avantages inclus dans l’offre.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par le club ont été vendus, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Revente standard & tribunes supérieures : Les prix commencent autour de 100 à 185 € pour les places en tribunes supérieures ou derrière les buts, selon la demande.

Les prix commencent autour de pour les places en tribunes supérieures ou derrière les buts, selon la demande. Tribunes inférieures & revente de places premium : Les prix vont de 250 € à plus de 400 € selon la majoration pratiquée sur le marché.

Les prix vont de selon la majoration pratiquée sur le marché. Revente de billets VIP & hospitalité : Les prix commencent autour de 320 à 650 € et plus.

Real Madrid - PSV Eindhoven en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Madrid et du PSV Eindhoven

Le Real Madrid aborde cette rencontre après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à l’Atlético de Madrid en Liga. Lors de sa dernière sortie, il s’est imposé 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions, et il a également battu Séville 4-1 en championnat. Sur ces cinq matches, le Real Madrid a inscrit 14 buts et en a encaissé cinq, preuve de son potentiel offensif. La série de solides prestations européennes de l’équipe de Mourinho lui offre un cadre favorable pour cette rencontre.

Le PSV a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois, affichant une irrégularité notable. Son dernier résultat est une victoire 1-0 sur le terrain du FC Porto en Ligue des champions, après une défaite 2-1 contre l’ADO Den Haag en Eredivisie. L’équipe de Bosz a inscrit quatre buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres, ce qui laisse entrevoir des fragilités défensives malgré sa capacité à arracher des résultats en Europe.

Real Madrid - PSV Eindhoven : les confrontations récentes

Le bilan des confrontations directes entre les deux clubs se limite à une seule rencontre répertoriée : un match amical de présaison disputé en août 2007, que le PSV avait remporté 2-1 sur le terrain du Real Madrid. Aucune rencontre officielle entre les deux clubs ne figure dans les données disponibles. Le match de dimanche constitue donc une confrontation rare et relativement inédite entre deux équipes qui ne se sont guère croisées récemment.