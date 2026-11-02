Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo le samedi 21 novembre 2026 à l’Estadio Bernabeu, à Madrid.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mars 2026, le Real Madrid s’était imposé de justesse 2-1 sur la pelouse de l’Estadio de Balaídos, au terme d’un match disputé. Avant cela, le Celta Vigo avait créé la surprise au Santiago Bernabéu en décembre 2025 en s’imposant 2-0 sans encaisser de but.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Real Madrid-Celta Vigo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo ?

Le coup d’envoi du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo sera donné le samedi 21 novembre 2026 à l’Estadio Bernabeu, à Madrid.

LaLiga - Journée 13 21 nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo au Santiago Bernabéu, plusieurs options fiables s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus sûr et le plus direct consiste à passer par la billetterie officielle du Real Madrid. Les billets destinés au grand public y sont généralement mis en vente en premier, avant le jour du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo ?

Les prix des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo varient selon qu’ils sont achetés auprès des canaux officiels ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels du club

Tribune supérieure / places de catégorie 3 : Les prix commencent autour de 60 € à 75 € pour les places situées dans les tribunes supérieures, plus éloignées du terrain.

Les prix commencent autour de pour les places situées dans les tribunes supérieures, plus éloignées du terrain. Places de catégorie 2 : Elles coûtent généralement entre 76 € et 105 € .

Elles coûtent généralement entre . Places de catégorie 1 et premium : Les places les mieux situées en tribune inférieure et le long du terrain coûtent environ 116 € à 225 € , voire davantage selon leur emplacement exact.

Les places les mieux situées en tribune inférieure et le long du terrain coûtent environ , voire davantage selon leur emplacement exact. Formules VIP et hospitalité : Les offres VIP officielles commencent aux alentours de 325 € et peuvent coûter davantage selon l’accès aux salons et la restauration proposés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Catégorie 3 / tribune supérieure : Les prix commencent autour de 150 € à 180 € , sous réserve des fluctuations de la demande.

Les prix commencent autour de , sous réserve des fluctuations de la demande. Catégorie 2 / tribune latérale : Les prix se situent souvent entre 220 € et 260 € .

Les prix se situent souvent entre . Catégorie 1 / tribune inférieure : Les prix commencent autour de 300 € à 350 €.

Real Madrid-Celta Vigo en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Madrid et du Celta Vigo

Le Real Madrid aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Lors de sa dernière sortie, il a battu le RB Leipzig 4-1 en Ligue des champions, après une victoire 4-1 contre Séville en Liga. Sur cette même période, le Real Madrid s’est également imposé 4-3 sur la pelouse de la Roma et 1-0 contre Villarreal en championnat. Sa seule défaite a été concédée face à l’Atletico Madrid. En cinq matches, il a inscrit 13 buts et en a encaissé cinq.

Le Celta Vigo compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Il a battu le Deportivo Alaves 2-1 lors de sa dernière sortie en Liga, après s’être incliné 2-1 contre la Juventus en Ligue Europa. Cette série comprend aussi un nul sans but à Elche, une large victoire 5-0 contre le Racing Santander et une défaite 1-0 face à l’Omonia Nicosia en Ligue Europa. Le Celta a marqué huit buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Real Madrid-Celta Vigo : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Liga en mars 2026, lorsque le Real Madrid s’est imposé 2-1 sur la pelouse du Celta Vigo. Avant cela, le Celta avait gagné 2-0 au Bernabeu en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, le Real Madrid a remporté trois victoires contre deux pour le Celta. Le club galicien a ainsi montré qu’il était capable de prendre des points à son adversaire plus prestigieux.