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Comment obtenir des billets pour Real Betis vs FC Porto : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Real Betis affronte le FC Porto en Ligue des champions. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le Real Betis aborde ce match après une solide victoire 3-2 contre Lille lors de la première journée. Le FC Porto est impatient de rebondir après avoir subi une défaite 2-0 face à Manchester City lors de son match d’ouverture.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Betis - FC Porto, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Real Betis - FC Porto en Ligue des champions ?

Real Betis - FC Porto se joue à l’Estadio Benito Villamarin de Séville, le mercredi 14 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 2
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Comment acheter des billets pour Real Betis - FC Porto en Ligue des champions ?

Pour obtenir des billets pour le match de Ligue des champions Real Betis - FC Porto à l’Estadio Benito Villamarín de Séville, plusieurs options s’offrent à vous selon les ventes prioritaires et la disponibilité des places :

  • Portail officiel de billetterie du Real Betis : La principale et plus sûre manière d’acheter des billets grand public pour les tribunes réservées aux supporters à domicile consiste à passer directement par la billetterie en ligne officielle du Real Betis. L’accès prioritaire est d’abord accordé aux membres du club (socios), mais les billets standards restants sont ensuite mis en vente pour le grand public environ 1 à 3 semaines avant le match.
  • Guichets du stade (Taquilla) : Vous pouvez acheter des billets physiques directement aux guichets du stade à Séville. La billetterie est généralement ouverte du lundi au vendredi pendant les horaires de bureau habituels, ainsi que le jour du match jusqu’au coup d’envoi s’il reste des places.
  • Secteur visiteurs (supporters du FC Porto) : Si vous souhaitez vous asseoir dans la zone dédiée aux visiteurs, les billets sont distribués directement par le FC Porto à ses membres et abonnés via le portail officiel du FC Porto.
  • Marchés secondaires et partenaires autorisés : Si les billets officiels mis en vente pour le public s’écoulent rapidement, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour Real Betis - FC Porto en Ligue des champions ?

Les prix des billets officiels et sur le marché secondaire pour l’affiche de Ligue des champions Real Betis - FC Porto varient considérablement selon la catégorie de siège et la phase de vente :

  • Tarif public standard : de 50 € à 120 € pour des places de base dans les tribunes supérieures derrière les buts (Gol Norte et Gol Sur) ou dans la partie supérieure de Preferencia lorsqu’elles sont mises en vente pour le grand public.
  • Tarif premium et latéral : de 120 € à 220 € pour des places centrales le long de la ligne de touche, dans les secteurs Fondo ou Lower Preferencia.
  • Offres VIP et hospitalité : de 350 € à 650 € et plus pour des places premium accompagnées d’un accès aux salons du stade ainsi que de nourriture et boissons offertes.

Marché secondaire de la revente

Pour les supporters qui souhaitent acheter des billets sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix dépendent de la catégorie de siège et de la demande à mesure que le jour du match approche.

  • Prix de départ à la revente : de 115 € à 130 € pour les billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire dans les catégories derrière les buts.
  • Prix moyens à la revente : de 200 € à 350 € pour des places standards le long de la touche ou dans les tribunes intermédiaires à mesure que le jour du match se rapproche.

Real Betis - FC Porto en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Real Betis et du FC Porto

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 sur la pelouse de Villarreal en Liga, et il a également battu le Real Madrid 1-0 puis dominé Lille 3-2 en Ligue des champions durant cette même série. Sa seule défaite est intervenue contre Levante, sur le score de 5-2. Le Betis a inscrit neuf buts et en a concédé sept sur ces cinq rencontres.

Le FC Porto a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre Casa Pia AC en Liga Portugal, et il a également battu Academico Viseu 3-0 et Arouca 2-0 sur la scène nationale. Sa seule défaite sur cette série est le revers 2-0 face à Manchester City en Ligue des champions. Porto a marqué dix buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

BET

BET - Forme

RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
POR

POR - Forme

MOR
V2-1
MCI
D0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
COR
V1-3
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Real Betis - FC Porto : confrontations directes récentes

La seule rencontre recensée entre ces deux équipes dans les données disponibles est un match nul 1-1 en match amical de clubs, le 19 juillet 2019, lorsque le FC Porto recevait le Real Betis. Aucune autre confrontation directe officielle n’est disponible dans l’ensemble de données.

Face à face

Bétis SévilleNulFC Porto
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
1Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué1/1
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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