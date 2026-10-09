Le Real Betis aborde ce match après une solide victoire 3-2 contre Lille lors de la première journée. Le FC Porto est impatient de rebondir après avoir subi une défaite 2-0 face à Manchester City lors de son match d’ouverture.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Betis - FC Porto, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Real Betis - FC Porto en Ligue des champions ?

Real Betis - FC Porto se joue à l’Estadio Benito Villamarin de Séville, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Comment acheter des billets pour Real Betis - FC Porto en Ligue des champions ?

Pour obtenir des billets pour le match de Ligue des champions Real Betis - FC Porto à l’Estadio Benito Villamarín de Séville, plusieurs options s’offrent à vous selon les ventes prioritaires et la disponibilité des places :

Portail officiel de billetterie du Real Betis : La principale et plus sûre manière d’acheter des billets grand public pour les tribunes réservées aux supporters à domicile consiste à passer directement par la billetterie en ligne officielle du Real Betis. L’accès prioritaire est d’abord accordé aux membres du club ( socios ), mais les billets standards restants sont ensuite mis en vente pour le grand public environ 1 à 3 semaines avant le match.

Guichets du stade ( Taquilla ) : Vous pouvez acheter des billets physiques directement aux guichets du stade à Séville. La billetterie est généralement ouverte du lundi au vendredi pendant les horaires de bureau habituels, ainsi que le jour du match jusqu’au coup d’envoi s’il reste des places.

Secteur visiteurs (supporters du FC Porto) : Si vous souhaitez vous asseoir dans la zone dédiée aux visiteurs, les billets sont distribués directement par le FC Porto à ses membres et abonnés via le portail officiel du FC Porto.

Marchés secondaires et partenaires autorisés : Si les billets officiels mis en vente pour le public s’écoulent rapidement, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour Real Betis - FC Porto en Ligue des champions ?

Les prix des billets officiels et sur le marché secondaire pour l’affiche de Ligue des champions Real Betis - FC Porto varient considérablement selon la catégorie de siège et la phase de vente :

Tarif public standard : de 50 € à 120 € pour des places de base dans les tribunes supérieures derrière les buts (Gol Norte et Gol Sur) ou dans la partie supérieure de Preferencia lorsqu’elles sont mises en vente pour le grand public.

Tarif premium et latéral : de 120 € à 220 € pour des places centrales le long de la ligne de touche, dans les secteurs Fondo ou Lower Preferencia.

Offres VIP et hospitalité : de 350 € à 650 € et plus pour des places premium accompagnées d’un accès aux salons du stade ainsi que de nourriture et boissons offertes.

Marché secondaire de la revente

Pour les supporters qui souhaitent acheter des billets sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix dépendent de la catégorie de siège et de la demande à mesure que le jour du match approche.

Prix de départ à la revente : de 115 € à 130 € pour les billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire dans les catégories derrière les buts.

Prix moyens à la revente : de 200 € à 350 € pour des places standards le long de la touche ou dans les tribunes intermédiaires à mesure que le jour du match se rapproche.

Real Betis - FC Porto en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Real Betis et du FC Porto

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 sur la pelouse de Villarreal en Liga, et il a également battu le Real Madrid 1-0 puis dominé Lille 3-2 en Ligue des champions durant cette même série. Sa seule défaite est intervenue contre Levante, sur le score de 5-2. Le Betis a inscrit neuf buts et en a concédé sept sur ces cinq rencontres.

Le FC Porto a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre Casa Pia AC en Liga Portugal, et il a également battu Academico Viseu 3-0 et Arouca 2-0 sur la scène nationale. Sa seule défaite sur cette série est le revers 2-0 face à Manchester City en Ligue des champions. Porto a marqué dix buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

Real Betis - FC Porto : confrontations directes récentes

La seule rencontre recensée entre ces deux équipes dans les données disponibles est un match nul 1-1 en match amical de clubs, le 19 juillet 2019, lorsque le FC Porto recevait le Real Betis. Aucune autre confrontation directe officielle n’est disponible dans l’ensemble de données.