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Comment obtenir des billets pour Real Betis-Osasuna : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Real Betis affronte Osasuna en Liga. Voici comment réserver vos billets

Le Real Betis affronte Osasuna le dimanche 11 octobre 2026 à l’Estadio de La Cartuja de Séville.

Osasuna a particulièrement eu du mal à prendre des points ces dernières années, n’ayant pas réussi à battre le Real Betis lors de ses six derniers affrontements consécutifs en Liga. Lors de leur plus récente rencontre de championnat, le 12 avril 2026, les deux équipes se sont quittées sur un nul tendu 1-1 à l’Estadio El Sadar.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Betis-Osasuna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Real Betis-Osasuna en Liga ?

Real Betis-Osasuna débute à l’Estadio de La Cartuja de Séville, le dimanche 11 octobre 2026.

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Estadio de La Cartuja

Comment acheter des billets pour Real Betis-Osasuna en Liga ?

Pour acheter des billets pour Real Betis-Osasuna, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Portail officiel du club

Les billets pour le grand public sont généralement mis en vente 1 à 3 semaines avant le jour du match. Les membres du Real Betis (socios) bénéficient d’un accès prioritaire avant que les billets restants ne soient proposés au grand public.

2. Guichets le jour du match

Vous pouvez acheter des billets directement à la billetterie du stade (Taquilla) à l’Estadio de La Cartuja de Séville, où le Real Betis joue temporairement pendant les travaux de réaménagement du Benito Villamarín.

3. Plateformes de revente de billets

Les plateformes de revente de billets comme StubHub proposent souvent des places mises en ligne par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent différer du tarif facial. Vérifiez les conditions générales de la plateforme sur laquelle vous achetez.

Combien coûtent les billets pour Real Betis-Osasuna en Liga ?

Les prix des billets pour Real Betis-Osasuna en Liga varient selon la catégorie et la plateforme d’achat :

1. Billetterie et portail officiels du club (tarif facial)

  • Admission générale : Les billets standard au tarif facial vendus directement par le Real Betis commencent généralement entre 30 € et 45 € pour des places derrière les buts (Gol Norte et Gol Sur).
  • Tribunes latérales (Lateral / Preferencia) : Les places le long du terrain coûtent généralement entre 50 € et 90 €+, selon le niveau et la proximité avec la pelouse.

2. Plateformes de revente de billets

Sur les plateformes de revente de billets comme StubHub, les prix fluctuent selon la demande.

  • Prix de départ : Les billets revendus sur les plateformes secondaires commencent actuellement aux alentours de 33,90 € à 49,00 € pour des places d’entrée de gamme.
  • Catégories supérieures : Les places au milieu de terrain ou premium sur les plateformes secondaires peuvent monter jusqu’à 115 € à 130 €+ selon la demande et la marge du vendeur.

Real Betis-Osasuna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Real Betis et d’Osasuna

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 en Ligue des champions contre Lille le 8 septembre, précédée immédiatement d’un succès 1-0 en Liga face au Real Madrid. Le seul accroc de cette série est une défaite 5-2 à domicile contre Levante fin août. Le Betis a marqué sept buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches, même si trois de ces buts encaissés l’ont été lors de la défaite contre Levante.

Osasuna a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 5-2 contre Deportivo Alaves le 6 septembre. Avant cela, le club a battu Getafe 1-0 et s’est imposé 2-1 sur le terrain du Celta Vigo, après avoir fait match nul 0-0 avec Levante. Une défaite de pré-saison contre Al-Ain figure également dans cette série de cinq matches. Osasuna a marqué quatre buts et en a encaissé huit sur cette période.

BET

BET - Forme

RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OSA

OSA - Forme

GET
V1-0
ALA
D5-2
ESP
D0-2
ATM
D4-0
RAY
N1-1
But marqué (encaissé)
4/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Real Betis-Osasuna : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 12 avril 2026, lorsque Osasuna et le Real Betis ont fait match nul 1-1 à El Sadar. Avant cela, le Betis avait battu Osasuna 2-0 à domicile en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, le Betis présente le meilleur bilan avec deux victoires, deux nuls et une défaite, pour sept buts marqués et cinq encaissés.

Face à face

Bétis SévilleNulOsasuna
3
2
0
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Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
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Bétis Séville
BET
1
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2
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0
FDM
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Bétis Séville
BET
1
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OSA
1
FDM
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Osasuna
OSA
1
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Bétis Séville
BET
2
FDM
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
2
FDM
8Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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