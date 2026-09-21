Comment obtenir des billets pour Real Betis - Getafe : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Real Betis affronte Getafe le mercredi 16 septembre 2026 à l’Estadio de La Cartuja, à Séville.
Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en mars 2026, Getafe s’est imposé 2-0 face au Real Betis. Les deux équipes auront à cœur de prendre des points précieux alors qu’elles cherchent à lancer leur dynamique en ce début de saison nationale.
Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Real Betis-Getafe, notamment où les acheter et combien ils coûtent.
À quand le coup d’envoi de Real Betis-Getafe en Liga ?
Real Betis-Getafe se joue à l’Estadio de La Cartuja, à Séville. Consultez vos programmes locaux pour connaître l’heure exacte du coup d’envoi dans votre région.
Comment acheter des billets pour Real Betis-Getafe en Liga ?
Vous pouvez acheter des billets pour le match de Liga Real Betis-Getafe du 16 septembre via plusieurs options de billetterie primaires et secondaires :
- Site officiel du club : Le moyen le plus sûr d’acheter des billets directement au prix facial est de passer par le portail officiel de billetterie du Real Betis (realbetisbalompie.es). Les billets pour les matches à domicile sont généralement mis en vente au public 1 à 2 semaines avant le coup d’envoi.
- Billetterie officielle (taquillas) : Vous pouvez acheter les places restantes ou remises en vente directement au guichet du stade, à l’Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja à Séville, à l’approche du match ou le jour de la rencontre.
- Partenaires de voyage et d’hospitalité autorisés : Des agences de voyage sportives officielles comme P1 Travel proposent des e-billets garantis pour le jour du match ainsi que des packages VIP/hospitalité.
- Places de marché secondaires : Si les billets officiels du club sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des billets revendus par des abonnés individuels et des vendeurs.
Combien coûtent les billets pour Real Betis-Getafe en Liga ?
Les prix des billets pour le match de Liga Real Betis-Getafe du 16 septembre varient selon la catégorie de siège et le canal d’achat :
- Billets officiels au prix facial (direct/club) : Les billets standards pour un match de Liga de catégorie régulière commencent généralement autour de 30 € à 35 € pour des places en tribune haute derrière les buts, et peuvent aller jusqu’à 60 € à 90 €+ pour des places centrales en tribune basse.
- Revente et plateformes secondaires : Les billets standards sur le marché secondaire, comme sur StubHub, commencent à environ 20 € à 35 € pour une entrée de base, avec des places du marché secondaire se situant en moyenne autour de 60 € à 150 €, tandis que les options premium ou très demandées peuvent atteindre 200 €+.
- VIP et hospitalité : Les offres officielles d’hospitalité et les packages premium pour le jour du match commencent généralement à partir de 120 € à 250 €+ par personne.
Real Betis-Getafe en Liga : tout ce qu’il faut savoir
La forme de Real Betis et Getafe
Le Real Betis a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite, avec un autre résultat supplémentaire en pré-saison. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 en Liga sur le terrain de Valence le 25 août, après un succès 1-0 à domicile contre la Real Sociedad quatre jours plus tôt. Avant le début de la saison compétitive, le Betis s’est incliné 1-0 contre l’Inter en amical et a fait match nul 2-2 contre l’AFC Bournemouth. Sa pré-saison a aussi compris une victoire 3-1 contre Arsenal. Ces cinq matches ont produit un total de cinq buts marqués et cinq encaissés.
Getafe a gagné deux de ses cinq dernières sorties, pour un nul et deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 en Liga contre le Racing Santander le 23 août, et le club a également battu le Partizan Beograd 3-1 en qualification pour la Conference League le 20 août. La défaite 3-0 contre le Deportivo Alaves le 15 août a constitué le point bas de cette série. Getafe a marqué six buts et en a concédé six sur ces cinq matches, avec un match nul amical 1-1 contre Tottenham Hotspur également inclus dans cette série.
Real Betis-Getafe : historique récent des confrontations directes
La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 8 mars 2026, lorsque Getafe recevait le Real Betis et s’est imposé 2-0. Avant cela, le Betis l’avait emporté 4-0 à domicile en décembre 2025. Lors des cinq dernières confrontations en Liga, le Real Betis compte trois victoires contre une pour Getafe, avec un match nul, un 1-1 à l’Estadio Benito Villamarín en février 2024.
Face à face
Real Betis-Getafe au classement
Au classement actuel de la Liga, le Real Betis occupe la deuxième place tandis que Getafe est huitième.
|#
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
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|7
|7
|0
|0
|31
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|+24
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|5
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|1
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D
N
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|3
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|2
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N
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|1
|4
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V
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|2
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|10
|10
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|1
|5
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|-9
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D
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|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
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D
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