Le Real Betis doit affronter Feyenoord le mercredi 21 octobre 2026 à l’Estadio Benito Villamarín de Séville.

Le club espagnol a assuré son retour tant attendu dans la compétition reine en Europe après avoir mis fin à une absence de 21 ans grâce à une 5e place en Liga. De son côté, le géant néerlandais Feyenoord tentera de rebondir à l’extérieur, en Espagne, après une défaite 5-1 contre Barcelone lors de la première journée.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Betis - Feyenoord, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Real Betis - Feyenoord en Ligue des champions ?

Real Betis - Feyenoord se joue à l’Estadio Benito Villamarín de Séville, le mercredi 21 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Comment acheter des billets pour Real Betis - Feyenoord en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions Real Betis - Feyenoord du mercredi 21 octobre 2026, vous disposez de quelques principales options d’achat selon la tribune dans laquelle vous souhaitez vous asseoir :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du Real Betis : Les billets pour les sections réservées aux supporters locaux sont mis en vente directement via la billetterie officielle du Real Betis. La priorité est donnée aux membres du club du Betis (socios) avant que le stock restant ne soit proposé au grand public.

Quota visiteurs de Feyenoord : Si vous supportez Feyenoord et souhaitez vous installer dans le parcage visiteurs, les billets sont distribués exclusivement via la billetterie officielle de Feyenoord aux abonnés et aux membres vérifiés du club.

Combien coûtent les billets pour Real Betis - Feyenoord en Ligue des champions ?

Pour le match de Ligue des champions Real Betis - Feyenoord à l’Estadio Benito Villamarín le mercredi 21 octobre 2026, le prix des billets varie selon que vous les achetez au tarif facial directement auprès des clubs ou via des plateformes de revente :

1. Prix officiels au tarif facial

Places en catégories standard (Goles / Preferencia / Fondo) : Environ 40 € à 90 €

Places premium en tribune latérale basse : Environ 90 € à 150 €

Packages VIP & hospitalité : À partir de 200 € à 350 €+

Secteur visiteurs : Le prix des billets visiteurs en compétitions européennes est plafonné par les directives de l’UEFA à 70 € pour les supporters visiteurs standard.

2. Plateformes de billetterie secondaire

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l’emplacement des sièges :

Catégorie 3 / 4 (tribunes hautes derrière les buts et virages) : 80 € – 110 € par billet

Catégorie 2 (angle et tribune latérale haute) : 110 € – 160 € par billet

Catégorie 1 (tribune latérale centrale basse) : 160 € – 250 € par billet

Catégorie 1 Premium / VIP :300 € – 450 €+ par billet

Real Betis - Feyenoord en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Real Betis et Feyenoord

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, sa seule défaite étant un revers 5-2 contre Levante plus tôt dans la saison. Depuis, l’équipe de Pellegrini a battu le Real Madrid 1-0 en Liga, s’est imposée 3-2 contre Lille en Ligue des champions, a gagné 2-1 sur le terrain de Villarreal, puis a enchaîné avec une victoire 1-0 contre Getafe. Sur ces cinq matches, le Betis a marqué neuf buts et en a encaissé sept.

Le bilan récent de Feyenoord fait état de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties officielles. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 à domicile contre le FC Utrecht en Eredivisie, et le club a également battu le PEC Zwolle 7-0 à l’extérieur. Le point bas de cette série a été une défaite 5-1 contre Barcelone en Ligue des champions. L’équipe de Van Bronckhorst a inscrit 17 buts et en a concédé neuf sur ces cinq matches.

Real Betis - Feyenoord : les confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Ligue Europa le 29 janvier 2026, lorsque le Real Betis a battu Feyenoord 2-1 à l’Estadio Benito Villamarín. Il s’agit du seul match répertorié entre les deux équipes dans les données fournies, le Betis s’étant imposé à domicile lors de cette confrontation européenne.