Le Real Betis aborde ce match après une solide victoire 3-2 contre Lille lors de la première journée. Le FC Porto veut rebondir après sa défaite 2-0 face à Manchester City lors de son premier match.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Real Betis-FC Porto, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débutera le match de Ligue des champions entre le Real Betis et le FC Porto ?

Le match entre le Real Betis et le FC Porto aura lieu à l’Estadio Benito Villamarin, à Séville, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Real Betis et le FC Porto ?

Pour obtenir des billets pour le match de Ligue des champions entre le Real Betis et le FC Porto à l’Estadio Benito Villamarín de Séville, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les ventes prioritaires et les places disponibles :

Billetterie officielle du Real Betis : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets pour les tribunes réservées aux supporters de l’équipe à domicile est de passer directement par la billetterie en ligne officielle du Real Betis. Les membres du club ( socios ) bénéficient d’un accès prioritaire, mais les billets ordinaires restants sont mis en vente pour le grand public environ une à trois semaines avant le match.

Guichets du stade ( Taquilla ) : Vous pouvez acheter des billets physiques directement aux guichets du stade à Séville. La billetterie est généralement ouverte du lundi au vendredi aux heures de bureau habituelles et, s’il reste des places, le jour du match jusqu’au coup d’envoi.

Tribune des supporters visiteurs (supporters du FC Porto) : Si vous souhaitez prendre place dans la tribune réservée aux visiteurs, les billets sont distribués directement par le FC Porto à ses membres et à ses abonnés via son portail officiel.

Plateformes de revente et partenaires agréés : Si les billets mis en vente officiellement pour le grand public se vendent rapidement, des plateformes comme StubHub proposent des billets à la revente.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le Real Betis et le FC Porto ?

Les prix des billets officiels et de ceux proposés sur les plateformes de revente pour le match de Ligue des champions entre le Real Betis et le FC Porto varient considérablement selon la catégorie de places et la phase de vente :

Prix officiel des places ordinaires : De 50 € à 120 € pour les places de base dans les parties hautes des tribunes situées derrière les buts (Gol Norte et Gol Sur) ou dans la partie haute de la tribune Preferencia, lorsqu’elles sont mises en vente pour le grand public.

Prix officiel des places premium et latérales : De 120 € à 220 € pour les places centrales le long de la ligne de touche, en tribune Fondo ou dans la partie basse de la tribune Preferencia.

Forfaits VIP et hospitalité : De 350 € à plus de 650 € pour des places premium comprenant l’accès aux salons du stade ainsi que de la nourriture et des boissons gratuites.

Marché de la revente

Pour les supporters qui souhaitent acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub, les prix dépendent de la catégorie de places et de la demande à l’approche du match.

Prix de départ à la revente : De 115 € à 130 € pour les billets les moins chers proposés à la revente dans les tribunes situées derrière les buts.

Prix moyens à la revente : De 200 € à 350 € pour les places ordinaires dans les tribunes latérales ou à mi-hauteur à l’approche du match.

Real Betis-FC Porto en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Betis et du FC Porto

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 sur le terrain de Villarreal en Liga. Au cours de cette même série, il a également battu le Real Madrid 1-0 et Lille 3-2 en Ligue des champions. Sa seule défaite a été concédée face à Levante, sur le score de 5-2. Le Betis a inscrit neuf buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Le FC Porto a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre Casa Pia AC en Liga Portugal. Il a également battu Academico Viseu 3-0 et Arouca 2-0 dans les compétitions nationales. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à Manchester City en Ligue des champions, sur le score de 2-0. Porto a inscrit dix buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

Real Betis-FC Porto : Historique récent des confrontations

La seule rencontre entre ces deux équipes recensée dans les données disponibles est un match amical de club disputé le 19 juillet 2019 sur le terrain du FC Porto, qui s’est terminé sur le score de 1-1. Aucune autre confrontation officielle entre elles ne figure dans ces données.