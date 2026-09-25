Le Real Betis affronte le FC Porto le mercredi 14 octobre 2026 à l’Estadio Benito Villamarin, à Séville.

Le Real Betis aborde ce match après une solide victoire 3-2 lors de la première journée face à Lille. Le FC Porto veut rebondir après une défaite 2-0 contre Manchester City lors de son match d’ouverture.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Betis-FC Porto, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Real Betis-FC Porto en Ligue des champions ?

Real Betis-FC Porto a lieu à l’Estadio Benito Villamarin, à Séville, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Comment acheter des billets pour Real Betis-FC Porto en Ligue des champions ?

Pour obtenir des billets pour le match de Ligue des champions Real Betis-FC Porto à l’Estadio Benito Villamarín, à Séville, vous avez plusieurs options selon les ventes prioritaires et la disponibilité des places :

Portail officiel de billetterie du Real Betis : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets grand public pour les sections réservées aux supporters locaux est de passer directement par la billetterie en ligne officielle du Real Betis. L’accès prioritaire est d’abord accordé aux membres du club ( socios ), mais les billets standard restants sont ensuite mis en vente pour le grand public environ 1 à 3 semaines avant le match.

Guichet du stade ( Taquilla ) : Vous pouvez acheter des billets physiques directement aux guichets du stade à Séville. La billetterie est généralement ouverte du lundi au vendredi pendant les horaires de bureau habituels, ainsi que le jour du match jusqu’au coup d’envoi s’il reste des places.

Secteur visiteurs (supporters du FC Porto) : Si vous souhaitez prendre place dans la zone réservée aux visiteurs, les billets sont distribués directement par le FC Porto à ses membres et abonnés via le portail officiel du FC Porto.

Marchés secondaires et partenaires autorisés : Si les billets officiels mis en vente pour le grand public se vendent rapidement, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour Real Betis-FC Porto en Ligue des champions ?

Les prix des billets sur les canaux officiels et sur le marché secondaire pour cette rencontre de Ligue des champions entre le Real Betis et le FC Porto varient fortement selon la catégorie de place et la phase de vente :

Prix public standard : de 50 € à 120 € pour des places de base dans les sections supérieures derrière les buts (Gol Norte et Gol Sur) ou dans la partie supérieure de la Preferencia lorsqu’elles sont mises en vente pour le grand public.

Prix premium et latéraux : de 120 € à 220 € pour des places centrales le long de la ligne de touche dans le Fondo ou en Lower Preferencia.

Packages VIP et hospitalité : de 350 € à plus de 650 € pour des places premium accompagnées d’un accès aux salons du stade ainsi que de nourriture et de boissons offertes.

Marché secondaire de la revente

Pour les supporters qui cherchent à acheter des billets sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix dépendent de la catégorie de siège et de la demande à l’approche du match.

Prix de départ en revente : de 115 € à 130 € pour des billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire dans les catégories derrière les buts.

Prix moyens en revente : de 200 € à 350 € pour des places standard sur les côtés ou au niveau intermédiaire à mesure que le match approche.

Real Betis-FC Porto en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Real Betis et du FC Porto

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 à Villarreal en Liga, et il a également battu le Real Madrid 1-0 ainsi que Lille 3-2 en Ligue des champions sur cette même série. Sa seule défaite est intervenue contre Levante, sur le score de 5-2. Le Betis a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Le FC Porto a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre Casa Pia AC en Liga Portugal, et il a également battu Academico Viseu 3-0 et Arouca 2-0 sur la scène nationale. Sa seule défaite lors de cette série est le revers 2-0 contre Manchester City en Ligue des champions. Porto a marqué dix buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

Real Betis-FC Porto : historique récent des confrontations directes

La seule rencontre recensée entre ces deux équipes dans les données disponibles est un match nul 1-1 lors d’un match amical de clubs le 19 juillet 2019, lorsque le FC Porto recevait le Real Betis. Aucune autre confrontation directe officielle n’est disponible dans l’ensemble de données.