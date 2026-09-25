Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoBétis Séville
Estadio Benito Villamarin
team-logoFC Porto
Book Real Betis vs FC Porto Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Real Betis - FC Porto : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Bétis Séville
FC Porto
Ligue des Champions

Le Real Betis affronte le FC Porto en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Le Real Betis affronte le FC Porto le mercredi 14 octobre 2026 à l’Estadio Benito Villamarin, à Séville.

Le Real Betis aborde ce match après une solide victoire 3-2 lors de la première journée face à Lille. Le FC Porto veut rebondir après une défaite 2-0 contre Manchester City lors de son match d’ouverture.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Betis-FC Porto, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Real Betis-FC Porto en Ligue des champions ?

Real Betis-FC Porto a lieu à l’Estadio Benito Villamarin, à Séville, le mercredi 14 octobre 2026.

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Estadio Benito Villamarin

Comment acheter des billets pour Real Betis-FC Porto en Ligue des champions ?

Pour obtenir des billets pour le match de Ligue des champions Real Betis-FC Porto à l’Estadio Benito Villamarín, à Séville, vous avez plusieurs options selon les ventes prioritaires et la disponibilité des places :

  • Portail officiel de billetterie du Real Betis : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets grand public pour les sections réservées aux supporters locaux est de passer directement par la billetterie en ligne officielle du Real Betis. L’accès prioritaire est d’abord accordé aux membres du club (socios), mais les billets standard restants sont ensuite mis en vente pour le grand public environ 1 à 3 semaines avant le match.
  • Guichet du stade (Taquilla) : Vous pouvez acheter des billets physiques directement aux guichets du stade à Séville. La billetterie est généralement ouverte du lundi au vendredi pendant les horaires de bureau habituels, ainsi que le jour du match jusqu’au coup d’envoi s’il reste des places.
  • Secteur visiteurs (supporters du FC Porto) : Si vous souhaitez prendre place dans la zone réservée aux visiteurs, les billets sont distribués directement par le FC Porto à ses membres et abonnés via le portail officiel du FC Porto.
  • Marchés secondaires et partenaires autorisés : Si les billets officiels mis en vente pour le grand public se vendent rapidement, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour Real Betis-FC Porto en Ligue des champions ?

Les prix des billets sur les canaux officiels et sur le marché secondaire pour cette rencontre de Ligue des champions entre le Real Betis et le FC Porto varient fortement selon la catégorie de place et la phase de vente :

  • Prix public standard : de 50 € à 120 € pour des places de base dans les sections supérieures derrière les buts (Gol Norte et Gol Sur) ou dans la partie supérieure de la Preferencia lorsqu’elles sont mises en vente pour le grand public.
  • Prix premium et latéraux : de 120 € à 220 € pour des places centrales le long de la ligne de touche dans le Fondo ou en Lower Preferencia.
  • Packages VIP et hospitalité : de 350 € à plus de 650 € pour des places premium accompagnées d’un accès aux salons du stade ainsi que de nourriture et de boissons offertes.

Marché secondaire de la revente

Pour les supporters qui cherchent à acheter des billets sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix dépendent de la catégorie de siège et de la demande à l’approche du match.

  • Prix de départ en revente : de 115 € à 130 € pour des billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire dans les catégories derrière les buts.
  • Prix moyens en revente : de 200 € à 350 € pour des places standard sur les côtés ou au niveau intermédiaire à mesure que le match approche.

Real Betis-FC Porto en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Real Betis et du FC Porto

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 à Villarreal en Liga, et il a également battu le Real Madrid 1-0 ainsi que Lille 3-2 en Ligue des champions sur cette même série. Sa seule défaite est intervenue contre Levante, sur le score de 5-2. Le Betis a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Le FC Porto a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre Casa Pia AC en Liga Portugal, et il a également battu Academico Viseu 3-0 et Arouca 2-0 sur la scène nationale. Sa seule défaite lors de cette série est le revers 2-0 contre Manchester City en Ligue des champions. Porto a marqué dix buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

BET

BET - Forme

RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
POR

POR - Forme

VIS
V0-3
MOR
V2-1
MCI
D0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Real Betis-FC Porto : historique récent des confrontations directes

La seule rencontre recensée entre ces deux équipes dans les données disponibles est un match nul 1-1 lors d’un match amical de clubs le 19 juillet 2019, lorsque le FC Porto recevait le Real Betis. Aucune autre confrontation directe officielle n’est disponible dans l’ensemble de données.

Face à face

Bétis SévilleNulFC Porto
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
1Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué1/1
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google