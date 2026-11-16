Le Real Betis reçoit Como le mercredi 9 décembre 2026 à l’Estadio Benito Villamarín de Séville.

Leur seule rencontre précédente remonte à un match amical de présaison disputé en août 2025, remporté de justesse par Como face au club espagnol (3-2). À l’approche de cette journée européenne, Como affiche une forme remarquable sur la scène continentale, illustrée par une étonnante victoire 9-1 contre Lens en Ligue des champions.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Betis-Como, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Real Betis-Como en Ligue des champions ?

Real Betis-Como débute le mercredi 9 décembre 2026 à l’Estadio Benito Villamarin de Séville.

Ligue des Champions - Journée 6 9 déc. 2026 - 12:45 Estadio Benito Villamarin

Comment acheter des billets pour Real Betis-Como en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre le Real Betis et Como :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets peuvent être achetés directement sur le portail de billetterie officiel du Real Betis et par les canaux du club. C’est le moyen le plus fiable et le plus direct pour les supporters de l’équipe à domicile d’obtenir des places au prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par le club sont vendues, des billets d’entrée générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Real Betis-Como en Ligue des champions ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le Real Betis et Como :

1. Canaux officiels du club

Grand public / places standard : Les prix se situent généralement entre environ 40 € et 150 € .

Les prix se situent généralement entre environ . Offres VIP / hospitalité : Les prix commencent généralement autour de 250 € et peuvent dépasser 600 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard en revente : Les prix commencent généralement autour de 70 € à 100 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places premium / très demandées après épuisement des billets : Les prix peuvent aller de 150 € à bien plus de 400 €.

Real Betis-Como en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Betis et de Como

Sur ses cinq derniers matches officiels, le Real Betis compte trois victoires, un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Elche en Liga. Il a également battu Feyenoord 1-0 en Ligue des champions au cours de cette série. Sa seule défaite est survenue face au Borussia Dortmund, qui l’a battu 2-1 sur la scène européenne. Le Betis a inscrit cinq buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

Como a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre l’Inter Milan en Serie A, après une remarquable victoire 9-1 face à Lens en Ligue des champions. Le club a également pris sept points lors de ses trois matches de Serie A contre Venezia, Torino et Sassuolo durant cette période. Como a marqué 15 buts et en a encaissé trois sur ces cinq rencontres.

Real Betis-Como : Les confrontations récentes

La seule confrontation répertoriée entre le Real Betis et Como est un match amical de présaison disputé en août 2025, remporté 3-2 par Como. Les deux clubs ne se sont jamais affrontés en match officiel avant cette rencontre de Ligue des champions.