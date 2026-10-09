Le Real Betis affronte Barcelone le samedi 17 octobre 2026 à l’Estadio de La Cartuja, à Séville.

Le club catalan possède historiquement un bilan largement favorable face au Betis, avec 88 victoires en 144 confrontations toutes compétitions confondues. Lors de leur plus récent affrontement en championnat, en mai 2026, Barcelone s’est imposé 3-1 face au club andalou.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Betis-Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Real Betis-Barcelone en Liga ?

Real Betis-Barcelone débute à l’Estadio de La Cartuja, à Séville, le samedi 17 octobre 2026.

LaLiga - Journée 9 17 oct. 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Comment acheter des billets pour Real Betis-Barcelone en Liga ?

Pour obtenir des billets pour Real Betis vs FC Barcelona à l’Estadio de La Cartuja de Séville, voici les options à suivre :

1. Portail officiel de billetterie du Real Betis

Le Real Betis met les billets en vente par phases. Les membres du club Soy Bético et les détenteurs d’un abonnement bénéficient d’abord d’un accès prioritaire. Les billets restants sont ensuite mis en vente au grand public environ 7 à 10 jours avant le match. Cependant, pour les affiches de prestige comme FC Barcelone, le stock disponible à la vente générale est extrêmement limité.

2. Guichets du stade (Taquilla)

Si les billets ne sont pas entièrement vendus en ligne lors de la vente générale, les billets restants peuvent être achetés directement en personne aux guichets de l’Estadio de La Cartuja, à Séville, à l’approche du jour du match.

3. Plateformes de billets secondaires et revente

Si les canaux officiels affichent complet, des billets sont souvent proposés sur des plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub . Les prix sur les plateformes secondaires fluctuent en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour Real Betis-Barcelone en Liga ?

Le prix des billets pour Real Betis vs FC Barcelona varie selon le canal de vente et l’emplacement des sièges :

1. Billets officiels au prix facial (guichets du Real Betis)

Fourchette pour la catégorie des grandes affiches : Les matches standard de catégorie A contre des adversaires comme le FC Barcelone se situent généralement entre 60 € et 160 €+ pour des places en admission générale.

Tarifs membres : Les membres du club du Real Betis ( Soy Bético ) et les abonnés bénéficient souvent de tarifs réduits compris entre 40 € et 100 € pendant leurs fenêtres d’accès prioritaire anticipé.

VIP et hospitalité : Les sièges premium et les offres hospitalité coûtent généralement entre 250 € et 500 €+ par personne.

2. Revente et marchés secondaires

Si les quotas officiels sont vendus ou si la demande augmente à l’approche du match, des billets sont proposés sur des plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub.

Admission générale : En raison de la forte demande et de la disponibilité limitée lors de la mise en vente générale, les prix sur les marchés secondaires commencent autour de 209 € à 226 € pour des places standard en tribune supérieure.

Places intermédiaires et places basses au bord du terrain : Les places centrales ou situées au niveau inférieur sur les plateformes secondaires se situent entre 290 € et 450 €+ .

Real Betis-Barcelone en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Real Betis et de Barcelone

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu un. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à domicile contre Getafe en Liga, et il s’est également imposé 1-2 à l’extérieur à Villarreal. Sur ces cinq rencontres, le Betis a marqué neuf buts et en a encaissé sept, sa seule défaite étant un revers 5-2 contre Levante.

Barcelone a remporté ses cinq derniers matches officiels, sans le moindre nul ni la moindre défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un succès 7-2 contre le Racing Santander, et le club a également battu Feyenoord 5-1 en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, Barcelone a inscrit 23 buts et n’en a encaissé que huit, avec quatre victoires par plus d’un but d’écart.

Real Betis-Barcelone : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 17 mai 2026, lorsque Barcelone recevait le Real Betis et l’a emporté 3-1. Avant cela, le Betis a battu Barcelone 3-5 à l’Estadio de La Cartuja en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Barcelone compte trois victoires contre une pour le Betis, avec un match nul.