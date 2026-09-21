Comment obtenir des billets pour RB Leipzig vs Hamburger SV : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le RB Leipzig affronte le Hamburger SV le dimanche 13 septembre 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Les deux équipes chercheront à prendre des points cruciaux afin de lancer leur dynamique dans le haut de tableau en ce début de saison. Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Bundesliga en mars 2026, lorsque le RB Leipzig s'est imposé 2-1 à l'extérieur face à Hambourg.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig-Hamburger SV, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de RB Leipzig-Hamburger SV en Bundesliga ?

RB Leipzig-Hamburger SV se dispute à la Red Bull Arena de Leipzig, avec un coup d'envoi prévu.

Bundesliga - Journée 3 13 sept. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour RB Leipzig-Hamburger SV en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et le Hamburger SV, vous pouvez passer par des plateformes officielles ou de revente :

Boutique officielle de billetterie du RB Leipzig : Le moyen principal et le plus sûr d'acheter des billets pour les matches à domicile est de passer directement par la billetterie officielle du RB Leipzig ou l'application RBL Ticket. Les supporters du club recevant peuvent créer un compte pour consulter le plan du stade, vérifier les disponibilités et acheter des billets aux tarifs faciaux standards.

Bourse officielle aux billets (marché de revente) : Si les places standard sont épuisées, le RB Leipzig dispose d'une plateforme officielle de revente de billets, le RBL Ticketmarkt, sur son site, où les abonnés peuvent revendre légalement leurs places à leur valeur faciale.

Quota réservé au club visiteur : Les supporters visiteurs qui souhaitent s'asseoir dans le secteur du Hamburger SV doivent acheter leurs billets via la boutique officielle de billetterie du club hambourgeois ou son portail supporters.

Marché secondaire et agrégateurs de billets : Des plateformes comme StubHub proposent des options revendues si les canaux officiels affichent complet, même si les prix sur ces plateformes fluctuent au-dessus de la valeur faciale en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour RB Leipzig-Hamburger SV en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match RB Leipzig-Hamburger SV à la Red Bull Arena varient selon que vous les achetiez à leur valeur faciale via les canaux officiels du club ou via des plateformes de revente sur le marché secondaire.

Prix officiels des billets à la valeur faciale (vente principale)

Places debout / zone supporters (secteur B) : 13 £ à 17 £

Catégories 4-5 (derrière les buts / coins de l'étage supérieur) : 20 £ à 34 £

Catégories 2-3 (tribunes latérales / coins de l'étage inférieur) : 38 £ à 56 £

Catégorie 1 (tribune principale centrale et tribune opposée) : 60 £ à 85 £

Tarifs réduits et billets jeunes : 9 £ à 25 £ (disponibles dans la plupart des catégories standard pour les étudiants, les seniors et les enfants)

Prix sur le marché de la revente et le marché secondaire

En raison d'une forte demande et d'une disponibilité limitée pour les non-membres, les prix sur les plateformes secondaires autorisées de billetterie (comme StubHub) fluctuent selon la demande du marché :

Prix de départ (les moins chers disponibles) : ~15 £ à 25 £ (pour des places isolées ou des places debout en hauteur)

Prix moyen à la revente : ~60 £ à 120 £ (selon le rang, la demande pour des sièges côte à côte et la proximité du jour du match)

RB Leipzig-Hamburger SV en Bundesliga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de RB Leipzig et du Hamburger SV

Leipzig aborde ce match avec un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est un succès 6-0 en DFB-Pokal contre l'Eintracht Trier, une prestation qui a apporté un peu de confiance après une pré-saison difficile. Avant cela, le club avait perdu 3-1 contre le Bayern Munich puis 2-0 contre Leeds United en matches amicaux. Leipzig a marqué 12 buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé six.

Hambourg arrive en bonne forme. Ses cinq derniers résultats font état de trois victoires, un nul et une défaite. Le plus récent est une victoire 3-0 en DFB-Pokal sur le terrain du SC Verl, après un nul 2-2 contre Lille et un succès 2-1 face à Toulouse en pré-saison. Hambourg a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et en a concédé sept, le résultat contre Verl ayant permis de garder sa cage inviolée lors de sa première sortie compétitive.

RB Leipzig-Hamburger SV : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est soldée par un 2-1 pour Leipzig, disputé sur le terrain de Hambourg en Bundesliga le 1er mars 2026. Avant cela, Leipzig s'était imposé 2-1 à domicile en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Leipzig a gagné quatre fois pour un match nul, avec 11 buts marqués contre cinq pour Hambourg.

Classement de RB Leipzig et du Hamburger SV

Dans le classement actuel de Bundesliga, le Hamburger SV occupe la 10e place, tandis que le RB Leipzig se trouve quatre rangs plus bas, à la 14e position.