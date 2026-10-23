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Comment obtenir des billets pour RB Leipzig-Manchester City : prix des places en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Manchester City
Ligue des Champions

Le RB Leipzig affronte Manchester City en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Les deux clubs entretiennent une rivalité européenne principalement forgée en Ligue des champions, marquée par des confrontations en phase à élimination directe et en phase de groupes, notamment lors de la saison 2023-2024.

Manchester City aborde cette campagne européenne parmi les prétendants au titre, tandis que le RB Leipzig cherchera à profiter de l’avantage du terrain à la Red Bull Arena pour prendre des points cruciaux.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de RB Leipzig contre Manchester City en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de RB Leipzig contre Manchester City sera donné à la Red Bull Arena, à Leipzig, le mercredi 4 novembre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 4
Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour RB Leipzig contre Manchester City en Ligue des champions ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre le RB Leipzig et Manchester City à la Red Bull Arena, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

  • Canaux officiels du club (RB Leipzig) : En tant que club recevant, le RB Leipzig gère directement la vente des billets au grand public sur son site officiel. Les membres et les abonnés bénéficient généralement d’une priorité lors des périodes de prévente, avant que les places restantes ne soient proposées au grand public.
  • Canaux officiels du club (Manchester City) : Pour les supporters visiteurs venant d’Angleterre, Manchester City attribue les billets via sa billetterie officielle, selon les critères de son programme pour les matches de coupe et son système de points de fidélité.
  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour RB Leipzig contre Manchester City en Ligue des champions ?

Voici une estimation du prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le RB Leipzig et Manchester City, selon qu’ils sont vendus par les clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places debout / secteur des supporters : De 15 € à 25 € pour les supporters situés dans les blocs réservés aux supporters locaux derrière le but.
  • Catégories 3 et 4 (tribunes supérieures et derrière les buts) : De 25 € à 45 € pour des places standard dans les tribunes supérieures et derrière les buts.
  • Catégories 1 et 2 (niveaux inférieur et intermédiaire des tribunes latérales) : De 50 € à 85 € pour une vue privilégiée sur le terrain depuis les côtés.
  • Formules VIP et hospitalité : De 150 € à plus de 690 €, selon l’accès aux salons, la vue (comme Stadionblick ou Logenblick) et les prestations de restauration incluses.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

  • Places standard et secteurs des supporters :De 55 € à 140 € pour des places d’entrée de gamme ou en tribune supérieure.
  • Places premium en tribune latérale et dans les niveaux inférieurs :De 150 € à 350 € pour des sièges offrant une vue dégagée sur le terrain depuis les côtés, dans des blocs comme A Seite ou C Seite.
  • Revente de places très demandées ou VIP :De 400 € à plus de 950 € pour des places rares aux premiers rangs ou des billets très recherchés donnant accès à des prestations d’hospitalité.

RB Leipzig contre Manchester City en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

RB Leipzig contre Manchester City : la forme des deux équipes

Le RB Leipzig a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois, inscrivant 11 buts et en encaissant 10. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 face au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Le club a certes signé une large victoire 5-0 contre Hamburger SV au cours de cette période, mais ses défaites consécutives face au Werder Bremen et à Como en Ligue des champions témoignent de ses difficultés à trouver de la régularité.

Manchester City a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 13 buts et en encaissant quatre. Son dernier résultat est une victoire 5-3 contre Sunderland en Premier League. Durant cette période, le club a également battu Norwich City 5-0 en Carabao Cup et Porto 2-0 en Ligue des champions, ainsi que Coventry City 1-0, et a remporté un derby contre Manchester United.

RBL

RBL - Forme

B04
D2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
FCB
D6-1
RMA
D4-1
But marqué (encaissé)
9/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MCI

MCI - Forme

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
But marqué (encaissé)
18/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

RB Leipzig contre Manchester City : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à novembre 2023, lorsque Manchester City s’était imposé 3-2 à domicile en phase de groupes de la Ligue des champions. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées en Ligue des champions, Manchester City en a remporté quatre et le RB Leipzig une. Le résultat le plus déséquilibré de cette série est la victoire 7-0 de Manchester City à l’Etihad en mars 2023.

Face à face

RB LeipzigNulManchester City
1
1
3
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
FDM
Ligue des Champions
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FDM
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FDM
Ligue des Champions
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
Ligue des Champions
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
6Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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