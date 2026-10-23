Les deux clubs entretiennent une rivalité européenne principalement forgée en Ligue des champions, marquée par des confrontations en phase à élimination directe et en phase de groupes, notamment lors de la saison 2023-2024.

Manchester City aborde cette campagne européenne parmi les prétendants au titre, tandis que le RB Leipzig cherchera à profiter de l’avantage du terrain à la Red Bull Arena pour prendre des points cruciaux.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de RB Leipzig contre Manchester City en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de RB Leipzig contre Manchester City sera donné à la Red Bull Arena, à Leipzig, le mercredi 4 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour RB Leipzig contre Manchester City en Ligue des champions ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre le RB Leipzig et Manchester City à la Red Bull Arena, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Canaux officiels du club (RB Leipzig) : En tant que club recevant, le RB Leipzig gère directement la vente des billets au grand public sur son site officiel. Les membres et les abonnés bénéficient généralement d’une priorité lors des périodes de prévente, avant que les places restantes ne soient proposées au grand public.

Canaux officiels du club (Manchester City) : Pour les supporters visiteurs venant d’Angleterre, Manchester City attribue les billets via sa billetterie officielle, selon les critères de son programme pour les matches de coupe et son système de points de fidélité.

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour RB Leipzig contre Manchester City en Ligue des champions ?

Voici une estimation du prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le RB Leipzig et Manchester City, selon qu’ils sont vendus par les clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout / secteur des supporters : De 15 € à 25 € pour les supporters situés dans les blocs réservés aux supporters locaux derrière le but.

Catégories 3 et 4 (tribunes supérieures et derrière les buts) : De 25 € à 45 € pour des places standard dans les tribunes supérieures et derrière les buts.

Catégories 1 et 2 (niveaux inférieur et intermédiaire des tribunes latérales) : De 50 € à 85 € pour une vue privilégiée sur le terrain depuis les côtés.

Formules VIP et hospitalité : De 150 € à plus de 690 €, selon l’accès aux salons, la vue (comme Stadionblick ou Logenblick) et les prestations de restauration incluses.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

Places standard et secteurs des supporters : De 55 € à 140 € pour des places d’entrée de gamme ou en tribune supérieure.

Places premium en tribune latérale et dans les niveaux inférieurs : De 150 € à 350 € pour des sièges offrant une vue dégagée sur le terrain depuis les côtés, dans des blocs comme A Seite ou C Seite.

Revente de places très demandées ou VIP :De 400 € à plus de 950 € pour des places rares aux premiers rangs ou des billets très recherchés donnant accès à des prestations d’hospitalité.

RB Leipzig contre Manchester City en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

RB Leipzig contre Manchester City : la forme des deux équipes

Le RB Leipzig a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois, inscrivant 11 buts et en encaissant 10. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 face au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Le club a certes signé une large victoire 5-0 contre Hamburger SV au cours de cette période, mais ses défaites consécutives face au Werder Bremen et à Como en Ligue des champions témoignent de ses difficultés à trouver de la régularité.

Manchester City a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 13 buts et en encaissant quatre. Son dernier résultat est une victoire 5-3 contre Sunderland en Premier League. Durant cette période, le club a également battu Norwich City 5-0 en Carabao Cup et Porto 2-0 en Ligue des champions, ainsi que Coventry City 1-0, et a remporté un derby contre Manchester United.

RB Leipzig contre Manchester City : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à novembre 2023, lorsque Manchester City s’était imposé 3-2 à domicile en phase de groupes de la Ligue des champions. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées en Ligue des champions, Manchester City en a remporté quatre et le RB Leipzig une. Le résultat le plus déséquilibré de cette série est la victoire 7-0 de Manchester City à l’Etihad en mars 2023.