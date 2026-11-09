Le RB Leipzig reçoit Lens le mardi 24 novembre 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Le RB Leipzig et le RC Lens ne se sont jamais affrontés en compétition officielle avant cette rencontre de Ligue des champions de l’UEFA. Leur seule confrontation précédente a eu lieu lors d’un match amical de présaison, le 9 août 2025, remporté 2-1 par le club français.

Quand aura lieu le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et Lens ?

Le match entre le RB Leipzig et Lens aura lieu à la Red Bull Arena de Leipzig le mardi 24 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et Lens ?

Voici les options et les canaux disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et Lens :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur la billetterie officielle du RB Leipzig pour les supporters de l’équipe à domicile, ou sur celle du RC Lens pour les secteurs visiteurs, sous réserve de disponibilité et selon votre statut de membre.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et Lens ?

Voici le détail des prix des billets pour la rencontre de Ligue des champions de l’UEFA entre le RB Leipzig et Lens :

1. Canaux officiels des clubs

Catégorie standard / Places classiques : Les prix commencent autour de 40 à 60 € pour les places standard en tribune haute et dans les angles, selon le statut de membre et l’emplacement exact du bloc.

Les prix commencent autour de pour les places standard en tribune haute et dans les angles, selon le statut de membre et l’emplacement exact du bloc. Places bien situées : Les prix commencent à environ 65 € .

Les prix commencent à environ . Formules VIP et hospitalité : Les prix commencent autour de 511,70 €, avec accès à un salon et des prestations supplémentaires le jour du match.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribune haute / Places économiques : Les prix se situent généralement entre 45 et 100 € , ce qui en fait une option courante si les contingents initiaux des clubs sont épuisés.

Les prix se situent généralement entre , ce qui en fait une option courante si les contingents initiaux des clubs sont épuisés. Places standard en tribune latérale : Les prix se situent généralement entre 90 et 220 € .

Les prix se situent généralement entre . Tribune basse / Places avec vue centrale : Les prix vont de 150 à plus de 320 €, selon la disponibilité et la taille du groupe.

RB Leipzig-Lens en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du RB Leipzig et de Lens

Le RB Leipzig a remporté un match et en a perdu trois sur ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues ; un autre résultat figure également dans les données. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions. Leipzig a aussi signé une victoire 6-0 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga durant cette période, mais ses défaites face au Bayern Munich, au Bayer Leverkusen et au Real Madrid témoignent des nombreux buts encaissés par l’équipe. Leipzig a inscrit huit buts et en a concédé 14 sur ces cinq matches.

Lens a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre le Club Brugge en Ligue des champions, après une victoire 1-3 à Troyes en Ligue 1. Lens a également battu Lyon 2-1 en championnat durant cette période, mais ses défaites contre le Sporting CP et Monaco soulignent son irrégularité. Lens a inscrit sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches.

RB Leipzig-Lens : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à un match amical de présaison disputé le 9 août 2025, remporté 2-1 par Lens. Il s’agit de leur seule confrontation répertoriée. Ce match de Ligue des champions sera donc leur premier affrontement en compétition à ce niveau.