Le RB Leipzig reçoit Lens le mardi 24 novembre 2026 à la Red Bull Arena, à Leipzig.

Le RB Leipzig et le RC Lens ne se sont jamais affrontés en match officiel avant cette rencontre de Ligue des champions de l’UEFA. Leur seul précédent face-à-face a eu lieu lors d’un match amical de préparation, le 9 août 2025, remporté 2-1 par le club français.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour RB Leipzig-Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de RB Leipzig-Lens en Ligue des champions ?

RB Leipzig-Lens se jouera à la Red Bull Arena, à Leipzig, le mardi 24 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour RB Leipzig-Lens en Ligue des champions ?

Voici les possibilités et les canaux disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et Lens :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les plateformes de billetterie officielles du RB Leipzig pour les supporters de l’équipe à domicile, ou du RC Lens pour les tribunes réservées aux visiteurs, sous réserve de disponibilité et selon votre statut de membre.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour RB Leipzig-Lens en Ligue des champions ?

Voici le détail des prix des billets pour la rencontre de Ligue des champions de l’UEFA entre le RB Leipzig et Lens :

1. Canaux officiels des clubs

Catégorie standard / places classiques : Les prix commencent autour de 40 à 60 € pour les places classiques en tribune haute et dans les angles, selon le statut de membre et l’emplacement exact du bloc.

Les prix commencent autour de pour les places classiques en tribune haute et dans les angles, selon le statut de membre et l’emplacement exact du bloc. Places bien situées : Les prix commencent à environ 65 € .

Les prix commencent à environ . Formules VIP et prestations d’accueil : Les prix commencent autour de 511,70 €, avec accès à un salon et services supplémentaires le jour du match.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribune haute / places à prix réduit : Les prix vont généralement de 45 à 100 € , ce qui en fait une option courante lorsque les contingents initiaux des clubs sont épuisés.

Les prix vont généralement de , ce qui en fait une option courante lorsque les contingents initiaux des clubs sont épuisés. Places classiques sur les côtés du terrain : Elles coûtent généralement entre 90 et 220 € .

Elles coûtent généralement entre . Tribune basse / vue dans l’axe : Les prix vont de 150 à plus de 320 € selon les disponibilités et la taille du groupe.

RB Leipzig-Lens en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du RB Leipzig et de Lens

Le RB Leipzig a remporté un match et en a perdu trois lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, un autre résultat figurant également dans les données. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions. Leipzig a aussi signé une victoire 6-0 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga durant cette période, mais ses défaites face au Bayern Munich, au Bayer Leverkusen et au Real Madrid montrent qu’il a encaissé beaucoup de buts. Leipzig a inscrit huit buts et en a concédé 14 sur ces cinq matches.

Lens a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son dernier résultat est une défaite 3-0 contre le Club Brugge en Ligue des champions, après une victoire 3-1 à Troyes en Ligue 1. Lens a également battu Lyon 2-1 en championnat durant cette période, mais ses défaites face au Sporting CP et à Monaco soulignent son irrégularité. Lens a inscrit sept buts et en a concédé neuf sur ces cinq matches.

RB Leipzig-Lens : les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu lors d’un match amical de préparation, le 9 août 2025, remporté 2-1 par Lens. Il s’agit du seul face-à-face répertorié entre les deux équipes. Cette rencontre de Ligue des champions sera donc leur premier affrontement officiel à ce niveau.