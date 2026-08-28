Le RB Leipzig affronte Hambourg SV le dimanche 13 septembre 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Les deux équipes chercheront à prendre des points cruciaux afin de lancer leur dynamique dans le haut de tableau en ce début de saison. Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Bundesliga en mars 2026, lorsque le RB Leipzig s'est imposé 2-1 à l'extérieur contre Hambourg.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig - Hambourg SV, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de RB Leipzig - Hambourg SV en Bundesliga ?

RB Leipzig - Hambourg SV se déroule à la Red Bull Arena de Leipzig, avec un coup d'envoi prévu.

Bundesliga - Journée 3 13 sept. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour RB Leipzig - Hambourg SV en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Hambourg SV, vous pouvez passer par des plateformes de billetterie officielles ou de revente :

Billetterie officielle du RB Leipzig : Le moyen principal et le plus sûr d'acheter des billets pour les matches à domicile consiste à passer directement par la billetterie officielle du RB Leipzig ou l'application RBL Ticket. Les supporters à domicile peuvent créer un compte pour consulter le plan des places, vérifier les disponibilités et acheter des billets aux prix faciaux standard.

Bourse officielle aux billets (marché de revente) : Si les places standard sont épuisées, le RB Leipzig exploite sur son site une plateforme officielle de revente de billets (RBL Ticketmarkt) où les abonnés revendent légalement leurs places à leur valeur faciale.

Quota du club visiteur : Les supporters visiteurs souhaitant s'installer dans le secteur de Hambourg SV doivent acheter leurs billets via la billetterie officielle du club ou le portail supporters de Hambourg SV.

Marché secondaire et agrégateurs de billets : Des plateformes comme StubHub proposent des options de revente si les canaux officiels affichent complet, même si les prix sur ces plateformes fluctuent au-dessus de la valeur faciale en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour RB Leipzig - Hambourg SV en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match RB Leipzig - Hambourg SV à la Red Bull Arena varient selon que vous les achetez à leur valeur faciale via les canaux officiels du club ou par le biais de plateformes de revente sur le marché secondaire.

Prix officiels des billets à valeur faciale (vente primaire)

Tribune debout / zone supporters (secteur B) : 13 £ à 17 £

Catégories 4-5 (derrière les buts / angles du niveau supérieur) : 20 £ à 34 £

Catégories 2-3 (tribunes latérales / angles du niveau inférieur) : 38 £ à 56 £

Catégorie 1 (tribune centrale principale et tribune opposée) : 60 £ à 85 £

Tarifs réduits et billets jeunes : 9 £ à 25 £ (disponibles dans la plupart des catégories standard pour les étudiants, les seniors et les enfants)

Prix de revente et du marché secondaire

En raison de la forte demande et de la disponibilité limitée pour les non-membres, les prix sur les plateformes de revente secondaires autorisées, comme StubHub, fluctuent selon la demande du marché :

Prix de départ (les moins chers disponibles) : ~15 £ à 25 £ (pour des places seules ou des emplacements debout en hauteur)

Prix moyen de revente : ~60 £ à 120 £ (selon le rang choisi, la demande pour des places côte à côte et la proximité du jour du match)

RB Leipzig - Hambourg SV en Bundesliga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de RB Leipzig et de Hambourg SV

Leipzig aborde ce match avec un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une victoire 6-0 en DFB-Pokal contre l'Eintracht Trèves, une performance qui a apporté un peu de confiance après une pré-saison difficile. Avant cela, le club s'était incliné 3-1 contre le Bayern Munich puis 2-0 contre Leeds United lors de matches amicaux. Leipzig a inscrit 12 buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé six.

Hambourg arrive en bonne forme. Ses cinq derniers résultats font état de trois victoires, un match nul et une défaite. Le plus récent est un succès 3-0 en DFB-Pokal sur la pelouse du SC Verl, après un nul 2-2 contre Lille et une victoire 2-1 face à Toulouse en pré-saison. Hambourg a marqué neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept, le résultat contre Verl représentant un match sans encaisser de but lors de sa première sortie compétitive.

RB Leipzig - Hambourg SV : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est soldée par un 2-1 pour Leipzig, disputé sur le terrain de Hambourg en Bundesliga le 1er mars 2026. Avant cela, Leipzig s'était imposé 2-1 à domicile en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Leipzig compte quatre victoires et un match nul, avec 11 buts marqués contre cinq pour Hambourg.

Classement de RB Leipzig et de Hambourg SV

Au classement actuel de Bundesliga, Hambourg SV occupe la 10e place, tandis que le RB Leipzig se trouve quatre rangs plus bas, au 14e rang.