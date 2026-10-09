Le RB Leipzig reçoit Elversberg le samedi 24 octobre 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Avant cette rencontre dans l’élite, les deux clubs ne s’étaient affrontés que deux fois auparavant, avec une victoire de chaque côté lors de la saison 2013/14 de 3. Liga. Le RB Leipzig aborde ce match avec le statut de grand favori pour prendre les trois points à domicile.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig - Elversberg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de RB Leipzig - Elversberg en Bundesliga ?

Bundesliga - Journée 7 24 oct. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour RB Leipzig - Elversberg en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour RB Leipzig vs. SV Elversberg à la Red Bull Arena le samedi 24 octobre 2026, vous avez quelques options principales :

1. Billetterie officielle principale

Portail officiel de billetterie du RB Leipzig : Contrairement à beaucoup d’autres grands clubs allemands, le RB Leipzig n’exige pas d’adhésion payante pour la plupart des matches en vente générale. Il vous suffit de créer gratuitement un compte RBLogin sur son site pour acheter des billets.

Bourse officielle aux billets : Si les billets en vente générale habituels sont épuisés, les abonnés remettent en vente les places qu’ils ne peuvent pas utiliser via la plateforme officielle de revente de billets du RB Leipzig.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de billets secondaires : Si les options officielles du club sont totalement épuisées, des billets grand public peuvent souvent être trouvés sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les allocations principales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour RB Leipzig - Elversberg en Bundesliga ?

Les prix des billets pour RB Leipzig vs. SV Elversberg à la Red Bull Arena le samedi 24 octobre 2026 varient selon la catégorie, l’emplacement et le mode d’achat :

1. Prix officiels du club en vente principale (valeur faciale)

Lors d’un achat direct via la billetterie officielle du RB Leipzig, les billets pour les matches standards de Bundesliga se répartissent généralement dans les catégories suivantes :

Places debout / secteur supporters domicile (secteur B) : 15 € à 25 €

Catégories 3 & 4 (anneaux supérieurs et derrière les buts) : 25 € à 45 €

Catégories 1 & 2 (latérales / tribunes principale et opposée) : 45 € à 85 €

Loges VIP & hospitalité : 200 € à 450 €+ (accès au salon, sièges premium et restauration inclus)

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets selon la demande du marché :

Places standard : Les prix se situent généralement entre 80 € et 150 € selon l’offre et la demande.

Offres premium & hospitalité : De 180 € à 300 €+ .

RB Leipzig - Elversberg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de RB Leipzig et Elversberg

Le RB Leipzig aborde cette rencontre avec deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec neuf buts marqués et sept encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-2 en Bundesliga sur le terrain du Bayer Leverkusen, tandis que son meilleur résultat sur cette série a été une large victoire 5-0 à domicile contre le Hamburger SV. Leipzig a également subi une défaite 4-1 contre Côme en Ligue des champions et un revers 3-1 sur la pelouse du Werder Brême durant cette période.

Elversberg arrive avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Après un nul 0-0 sur le terrain de Schalke lors de son match le plus récent, le club avait auparavant battu le Borussia Mönchengladbach 4-3 à l’extérieur, dominé le Bayer Leverkusen 3-2 à domicile et gagné 3-1 contre le MSV Duisburg en DFB-Pokal. Sa seule défaite sur cette série a été un revers serré 2-1 contre le Bayern Munich.

RB Leipzig - Elversberg : historique récent des confrontations directes

L’historique des confrontations entre ces deux clubs est limité. Le match le plus récent répertorié remonte à septembre 2013, quand Elversberg a battu le RB Leipzig 1-0 en 3. Liga. Leipzig a remporté l’autre rencontre documentée 2-0 en mars 2014, également au troisième échelon. Les deux clubs se retrouvent désormais en Bundesliga pour la première fois, avec un bilan historique d’une victoire chacun issue de ces duels dans les divisions inférieures.