Le RB Leipzig reçoit Mayence 05 le dimanche 6 Desember 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Les dernières confrontations entre les deux équipes ont été compliquées pour Leipzig à la Red Bull Arena, où Mayence s’est imposé de justesse 2-1 lors de leur plus récent duel, le 31 janvier 2026. Mayence a notamment posé des problèmes à Leipzig sur son terrain ces derniers temps, restant invaincu lors de ses trois derniers déplacements à Leipzig avant cette rencontre.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour RB Leipzig - Mayence 05, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Mayence 05 ?

Le coup d’envoi de RB Leipzig - Mayence 05 sera donné à la Red Bull Arena de Leipzig le dimanche 6 Desember 2026.

Bundesliga - Journée 12 5 déc. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Mayence 05 ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour cette rencontre de Bundesliga entre le RB Leipzig et Mayence 05 :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets sont d’abord mis en vente directement sur le portail de billetterie officiel du RB Leipzig, avec une priorité accordée aux membres du club et aux abonnés avant toute ouverture au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Mayence 05 ?

Le prix des billets pour cette rencontre de Bundesliga entre le RB Leipzig et Mayence 05 varie selon qu’ils sont achetés auprès du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Places debout (Stehplatz / tribune des supporters) : À partir d’environ 15 €.

À partir d’environ Places assises de catégorie 5 (angles supérieurs / niveaux élevés) : Environ 33 à 39 €.

Environ Places assises de catégorie 4 (centre de la tribune supérieure / vues latérales) : Environ 39 à 47 €.

Environ Places assises de catégorie 3 (niveaux inférieurs / intermédiaires et angles) : Environ 43 à 54 €.

Environ Places assises de catégorie 1 et premium (parties centrales inférieures / tribunes principales) : De 60 à plus de 80 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places debout / places assises à petit prix en revente : Les prix commencent généralement autour de 55 à 75 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places assises de catégories 2 et 3 en revente (vues en hauteur et latérales) : Les prix se situent généralement entre 80 et 150 € .

Les prix se situent généralement entre . Places assises de catégorie 1 et places de choix le long du terrain en revente : Les prix se situent souvent entre 180 et plus de 300 € .

Les prix se situent souvent entre . Formules VIP et d’accueil premium en revente : Les prix peuvent dépasser 300 à plus de 500 €.

RB Leipzig - Mayence 05 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

RB Leipzig - Mayence 05 : la forme des équipes

Leipzig aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-3 face à Manchester City en Ligue des champions, après des victoires 2-0 sur le terrain de Schalke 04 en Bundesliga et 4-0 à domicile contre Elversberg. Sur ces cinq matches, Leipzig a marqué 12 buts et en a encaissé 12.

Mayence n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches. Le plus récent s’est terminé par une défaite 4-1 à domicile face à Elversberg en Bundesliga. Durant cette période, Mayence s’est également incliné 2-3 contre le Werder Brême et 3-4 face au Bayer Leverkusen. Une victoire 1-0 sur le terrain de Schalke 04 a été son seul résultat positif. Mayence a inscrit huit buts et en a encaissé 14 lors de ces cinq rencontres.

RB Leipzig - Mayence 05 : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre ces deux équipes a eu lieu le 31 janvier 2026, lorsque Mayence s’est imposé 2-1 à la Red Bull Arena en Bundesliga. Sur leurs cinq derniers duels, Mayence compte trois victoires contre une pour Leipzig, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Leipzig n’a pas battu Mayence à domicile lors de leurs trois dernières confrontations à la Red Bull Arena.