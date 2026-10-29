Le RB Leipzig reçoit Augsbourg le samedi 7 novembre 2026 à la Red Bull Arena, à Leipzig.

Historiquement, Leipzig affiche un solide bilan à domicile face à Augsbourg, ayant remporté la majorité de leurs précédentes confrontations en Saxe. À domicile, le RB Leipzig cherche généralement à imposer sa possession et à exploiter la vitesse de son attaque, tandis qu’Augsbourg s’appuie souvent sur un bloc défensif organisé et des contre-attaques.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour RB Leipzig-Augsbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Augsbourg ?

Le coup d’envoi de RB Leipzig-Augsbourg sera donné le samedi 7 novembre 2026 à la Red Bull Arena, à Leipzig.

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Augsbourg ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et le FC Augsbourg à la Red Bull Arena, plusieurs options sont disponibles sur les circuits officiels et le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du RB Leipzig : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets classiques est de passer par la billetterie en ligne officielle du RB Leipzig ou par l’application officielle RBL Ticket. La vente ouvre généralement d’abord aux membres du club, avant que les places restantes ne soient proposées au grand public.

Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets classiques est de passer par la billetterie en ligne officielle du RB Leipzig ou par l’application officielle RBL Ticket. La vente ouvre généralement d’abord aux membres du club, avant que les places restantes ne soient proposées au grand public. Tribune visiteurs du FC Augsbourg : Les supporters de l’équipe visiteuse peuvent chercher des billets pour le secteur visiteurs directement sur la billetterie officielle du FC Augsbourg ou auprès de son service clients, les billets réservés aux supporters visiteurs étant distribués par le club visiteur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Augsbourg ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et le FC Augsbourg varie selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : À partir de 15,00 €

À partir de Places assises de catégorie 5 (angles supérieurs / rangées hautes) : Environ 33,00 € à 39,00 €

Environ à Places assises de catégorie 4 (tribunes supérieures, vue centrale ou latérale) : Environ 39,00 € à 47,00 €

Environ à Places assises de catégorie 3 (rangées basses ou intermédiaires et angles) : Environ 43,00 € à 54,00 €

Environ à Places assises de catégorie 1 et premium (parties centrales des tribunes basses et principales) : De 60,00 € à 80,00 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets les moins chers à la revente : Les prix commencent généralement autour de 19,00 € à 30,00 € pour des places offrant une vue limitée ou standard pendant les périodes de faible demande, même si la plupart des billets revendus à l’approche du match débutent plutôt autour de 50,00 € à 95,00 € .

Les prix commencent généralement autour de à pour des places offrant une vue limitée ou standard pendant les périodes de faible demande, même si la plupart des billets revendus à l’approche du match débutent plutôt autour de à . Prix moyen sur le marché de la revente : Il se situe généralement entre 100,00 € et 200,00 € et plus , selon la proximité de la date du match et l’emplacement exact des sièges.

Il se situe généralement entre et , selon la proximité de la date du match et l’emplacement exact des sièges. Places premium à la revente : Les places bien situées dans les tribunes latérales ou les places avec prestations d’hospitalité peuvent dépasser 300,00 € à 500,00 € et plus.

RB Leipzig-Augsbourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du RB Leipzig et d’Augsbourg

Leipzig aborde cette rencontre avec deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-2 face au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Au cours de cette série, le club s’est également incliné 3-1 contre le Werder Brême et 4-1 face à Côme en Ligue des champions. Une victoire 5-0 contre le Hamburger SV et un succès précédent 3-0 face au Borussia Mönchengladbach montrent que l’équipe est capable de belles performances. Sur ces cinq matches, Leipzig a marqué 11 buts et en a encaissé 10, signe d’une irrégularité tant en attaque qu’en défense.

Augsbourg reste sur deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son dernier résultat est un nul 2-2 lors d’un match amical contre le Hertha Berlin, après une défaite 3-2 face au Werder Brême en Bundesliga. Parmi ses résultats marquants figurent une victoire 4-1 sur le terrain de l’Eintracht Francfort et un succès 3-0 contre Schalke. Augsbourg a inscrit 11 buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches, ce qui souligne sa capacité à se créer des occasions, mais aussi ses fragilités défensives.

RB Leipzig-Augsbourg : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte au 7 mars 2026, lorsque Leipzig s’est imposé 2-1 à domicile en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations, Leipzig a dominé, avec notamment une victoire 6-0 sur le terrain d’Augsbourg en octobre 2025 et un succès 4-0 à domicile en septembre 2024. Le meilleur résultat récent d’Augsbourg est un nul 2-2 à domicile en février 2024. Le bilan de ces cinq matches est de trois victoires pour Leipzig, un nul et une victoire pour Augsbourg.