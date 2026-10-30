Le RB Leipzig reçoit Augsbourg le samedi 7 novembre 2026 à la Red Bull Arena, à Leipzig.

Historiquement, Leipzig affiche un solide bilan à domicile face à Augsbourg, ayant remporté la majorité de leurs précédentes confrontations en Saxe. À domicile, le RB Leipzig cherche généralement à imposer sa possession et à exploiter la vitesse de ses attaquants, tandis qu’Augsbourg s’appuie souvent sur un bloc défensif organisé et sur les contre-attaques.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig contre Augsbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Augsbourg ?

Le coup d’envoi du match entre le RB Leipzig et Augsbourg sera donné le samedi 7 novembre 2026 à la Red Bull Arena, à Leipzig.

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Augsbourg ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et le FC Augsbourg à la Red Bull Arena, plusieurs options officielles et de revente sont disponibles :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du RB Leipzig : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets classiques est de passer par la billetterie officielle en ligne du RB Leipzig ou par l’application officielle RBL Ticket App. La vente ouvre généralement d’abord aux membres du club, avant que les places restantes ne soient proposées au grand public.

Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets classiques est de passer par la billetterie officielle en ligne du RB Leipzig ou par l’application officielle RBL Ticket App. La vente ouvre généralement d’abord aux membres du club, avant que les places restantes ne soient proposées au grand public. Parcage visiteurs du FC Augsbourg : Les supporters de l’équipe visiteuse peuvent chercher des billets pour le parcage visiteurs directement sur la billetterie officielle du FC Augsbourg ou auprès de son service client, les places réservées aux supporters visiteurs étant distribuées par le club visiteur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et Augsbourg ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga entre le RB Leipzig et le FC Augsbourg varie selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : À partir de 15,00 €

À partir de Places assises de catégorie 5 (angles supérieurs / rangées hautes) : Environ 33,00 € à 39,00 €

Environ à Places assises de catégorie 4 (parties hautes des tribunes, avec vue centrale ou latérale) : Environ 39,00 € à 47,00 €

Environ à Places assises de catégorie 3 (parties basses ou intermédiaires des tribunes et angles) : Environ 43,00 € à 54,00 €

Environ à Places assises de catégorie 1 et premium (parties basses centrales / tribunes principales) : De 60,00 € à 80,00 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Billets les moins chers à la revente : Les prix commencent généralement autour de 19,00 € à 30,00 € pour des places offrant une vue limitée ou standard lors des périodes de faible demande, même si, à l’approche du match, la plupart des billets revendus coûtent plutôt à partir de 50,00 € à 95,00 € .

Les prix commencent généralement autour de à pour des places offrant une vue limitée ou standard lors des périodes de faible demande, même si, à l’approche du match, la plupart des billets revendus coûtent plutôt à partir de à . Prix moyen sur le marché de la revente : Il se situe généralement entre 100,00 € et 200,00 € et plus , selon la proximité de la date du match et l’emplacement exact des places.

Il se situe généralement entre et , selon la proximité de la date du match et l’emplacement exact des places. Places premium à la revente : Les places bien situées dans les tribunes latérales ou les places avec prestations d’hospitalité revendues peuvent dépasser 300,00 € à 500,00 € et plus.

RB Leipzig contre Augsbourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

RB Leipzig contre Augsbourg : la forme des deux équipes

Leipzig aborde cette rencontre avec deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-2 contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Au cours de cette série, Leipzig s’est également incliné 3-1 face au Werder Brême et 4-1 contre Côme en Ligue des champions. Une victoire 5-0 contre le Hambourg SV et un succès précédent 3-0 face au Borussia Mönchengladbach montrent que l’équipe est capable de belles performances. Sur ces cinq matches, Leipzig a marqué 11 buts et en a encaissé 10, signe d’une irrégularité en attaque comme en défense.

Augsbourg reste sur deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 en amical contre le Hertha Berlin, après une défaite 3-2 face au Werder Brême en Bundesliga. Parmi ses résultats marquants figurent une victoire 4-1 sur le terrain de l’Eintracht Francfort et un succès 3-0 contre Schalke. Augsbourg a marqué 11 buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres, ce qui souligne sa capacité à se créer des occasions, mais aussi sa vulnérabilité défensive.

RB Leipzig contre Augsbourg : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 7 mars 2026, lorsque Leipzig s’est imposé 2-1 à domicile en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations, Leipzig a dominé les débats, avec notamment une victoire 6-0 sur le terrain d’Augsbourg en octobre 2025 et un succès 4-0 à domicile en septembre 2024. Le meilleur résultat récent d’Augsbourg est un nul 2-2 à domicile en février 2024. Le bilan de ces cinq matches est de trois victoires pour Leipzig, un nul et une victoire pour Augsbourg.