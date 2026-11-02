Comment obtenir des billets pour Rayo Vallecano-Valence : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Rayo Vallecano reçoit Valence le samedi 21 novembre 2026 au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid.

Lors de leur dernière confrontation, le 14 mai 2026, les deux équipes ont fait match nul 1-1 à Mestalla, grâce à des buts de Florian Lejeune et Diego López. Leur précédente rencontre, disputée au stade de Vallecas lors de la saison 2025-2026 de Liga, s’était également soldée par un nul 1-1.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Rayo Vallecano-Valence, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Rayo Vallecano-Valence en Liga ?

Le coup d’envoi de Rayo Vallecano-Valence sera donné le samedi 21 novembre 2026 au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid.

LaLiga - Journée 13 21 nov. 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

Comment acheter des billets pour Rayo Vallecano-Valence en Liga ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Rayo Vallecano et Valence :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du club (Rayo Vallecano) : Les billets sont principalement vendus directement sur la billetterie officielle du Rayo Vallecano. Le Rayo évoluant dans le Campo de Fútbol de Vallecas, dont la capacité est relativement réduite, les billets pour les matches à domicile se vendent souvent rapidement ou sont d’abord réservés aux abonnés (abonados).

Les billets sont principalement vendus directement sur la billetterie officielle du Rayo Vallecano. Le Rayo évoluant dans le Campo de Fútbol de Vallecas, dont la capacité est relativement réduite, les billets pour les matches à domicile se vendent souvent rapidement ou sont d’abord réservés aux abonnés (abonados). Site officiel du club (Valence) : Si vous vous déplacez en tant que supporter de l’équipe visiteuse ou cherchez des places dans les secteurs réservés à ses supporters, vous pouvez consulter les canaux de billetterie officiels de Valence pour voir si le club propose des forfaits de déplacement ou des billets pour le parcage visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Rayo Vallecano-Valence en Liga ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Liga entre le Rayo Vallecano et Valence, selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places ordinaires : Environ 30 à 90 € selon le secteur.

Environ selon le secteur. Tribunes centrales / très demandées : Généralement entre 90 et 150 €, même si la disponibilité est très limitée en raison de la faible capacité du stade et du grand nombre de places réservées aux abonnés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Tribunes supérieures / places à petit prix en revente : À partir d’environ 70 à 90 € .

À partir d’environ . Places de catégorie standard : Généralement entre 90 et 150 € .

Généralement entre . Places premium et VIP en revente : Les prix peuvent aller de 150 € à plus de 300 € selon les disponibilités à l’approche du match.

Rayo Vallecano-Valence en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Rayo Vallecano et de Valence

Le Rayo Vallecano compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est terminée sur un nul 1-1 contre Getafe, après un autre nul 1-1 face à Osasuna au cours de cette série. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 2-1 contre l’Espanyol, tandis que la défaite 4-1 face au Real Madrid en constitue le point bas.

Valence compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Son dernier match s’est achevé sur un nul 0-0 contre l’Athletic Bilbao, après un nul 2-2 face au Racing Santander. Sa seule victoire dans cette série a été obtenue sur le terrain du Deportivo Alaves (1-0), tandis qu’une défaite 3-2 contre la Real Sociedad et un revers face à Séville témoignent de l’irrégularité qui caractérise sa saison.

Rayo Vallecano-Valence : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Liga le 14 mai 2026 et s’est terminée sur un nul 1-1 à Valence. Trois de leurs cinq dernières confrontations se sont achevées sur un match nul. Le Rayo Vallecano a remporté l’une d’elles, en s’imposant 1-0 à Valence en décembre 2024. Valence n’a gagné aucune des cinq dernières rencontres entre les deux clubs.