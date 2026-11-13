Le Rayo Vallecano reçoit Levante le dimanche 6 décembre 2026 au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid.

Leur dernière confrontation a eu lieu en Liga le 16 mars 2026 et s’est soldée par un match nul disputé (1-1) au Campo de Fútbol de Vallecas. Parmi leurs rencontres récentes, la victoire à l’extérieur du Rayo Vallecano contre Levante (3-0), en octobre 2025, a été l’une des plus nettes.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Rayo Vallecano contre Levante, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Rayo Vallecano contre Levante en Liga ?

Le coup d’envoi de Rayo Vallecano contre Levante sera donné au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid, le dimanche 6 décembre 2026.

LaLiga - Journée 15 6 déc. 2026 - 09:00 Campo de Futbol de Vallecas

Comment acheter des billets pour Rayo Vallecano contre Levante en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Rayo Vallecano et Levante :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets pour les places au Campo de Fútbol de Vallecas peuvent être achetés directement sur le site officiel du Rayo Vallecano et à la billetterie du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents de billets vendus initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Rayo Vallecano contre Levante en Liga ?

Voici les différentes options tarifaires pour les billets du prochain match de Liga entre le Rayo Vallecano et Levante :

1. Canaux officiels du club

Places standard vendues initialement : Le prix se situe généralement entre 25 € et 90 € environ.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus initialement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Billets classiques : À partir d’environ 50 € à 65 € .

À partir d’environ . Places haut de gamme, avec vue centrale ou très demandées : De 145 € à plus de 500 €.

Rayo Vallecano contre Levante en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Rayo Vallecano et de Levante

Le Rayo Vallecano compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Lors de sa dernière sortie, il s’est imposé 3-0 contre le Celta Vigo en Liga. Il a également battu le Recreativo Huelva 3-2 en Coupe du Roi pendant cette série. Sa seule défaite a été concédée face à Elche (3-0) en Liga, le 24 octobre. Ses deux autres matches de championnat sur cette période se sont terminés par des nuls, 1-1 contre Getafe et 1-1 contre Osasuna.

Sur ses cinq derniers matches de Liga, Levante compte une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid le 31 octobre, après un revers 2-1 face à la Real Sociedad. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue contre l’Athletic Bilbao (3-1), le 21 octobre. Levante a marqué neuf buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Rayo Vallecano contre Levante : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Liga le 16 mars 2026 et s’est terminée sur un score de 1-1 à Vallecas. Sur leurs cinq dernières confrontations répertoriées, le Rayo Vallecano présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre deux pour Levante et un match nul. La victoire 3-0 du Rayo sur le terrain de Levante en octobre 2025 reste l’un des résultats les plus nets de cette série récente, tandis que le succès 4-1 de Levante à domicile en mai 2019 demeure sa victoire avec le plus grand écart dans cet ensemble de rencontres.