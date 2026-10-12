Comment obtenir des billets pour Rayo Vallecano-Elche : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Rayo Vallecano reçoit Elche le samedi 24 octobre 2026 au Campo de Fútbol de Vallecas, à Madrid.

Le Rayo Vallecano compte profiter de l’avantage du terrain après sa victoire 1-0 lors de sa dernière réception d’Elche, en avril 2026. Sur l’ensemble de leurs 19 confrontations officielles, Elche mène toutefois avec 10 victoires, contre 5 pour le Rayo Vallecano.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Rayo Vallecano-Elche, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Rayo Vallecano-Elche en Liga ?

LaLiga - Journée 10 24 oct. 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Comment acheter des billets pour Rayo Vallecano-Elche en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre le Rayo Vallecano et Elche au Campo de Fútbol de Vallecas, à Madrid, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Billetterie et site officiel du club

Billetterie officielle : Le Rayo Vallecano vend des billets pour ses matches à domicile sur son site officiel ( rayovallecano.es ) à l’approche de la semaine du match.

Guichets du stade : Vous pouvez acheter des billets directement aux guichets de l’Estadio de Vallecas le jour du match ou dans les jours qui le précèdent, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places proposées à la vente initiale sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Rayo Vallecano-Elche en Liga ?

Le prix des billets pour le match entre le Rayo Vallecano et Elche varie selon le canal d’achat et la catégorie de places :

1. Prix officiels pratiqués directement par le club

Les billets officiels pour les matches à domicile, vendus directement par le Rayo Vallecano aux guichets de l’Estadio de Vallecas ou sur son site officiel, se situent généralement dans les fourchettes de prix suivantes en Liga :

Derrière les buts (Gol Norte / Gol Sur) : de 25 à 35 €

Tribunes latérales (Lateral Preferente / Cover) : de 40 à 60 €

Tribune principale / places premium (Tribuna Central) : de 65 à 90 €

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places les moins chères : de 35 à 65 €

Places latérales de catégorie intermédiaire : de 70 à 130 €

Catégorie 1 / places centrales en tribune basse : de 140 à plus de 220 €

Rayo Vallecano-Elche en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Rayo Vallecano-Elche : La forme des deux équipes

Le Rayo Vallecano compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 sur le terrain d’Osasuna, après une victoire 2-1 à domicile contre l’Espanyol. Auparavant, il avait subi une défaite 4-1 face au Real Madrid et perdu 5-2 contre Barcelone. Son autre résultat positif est une victoire 3-2 contre le Racing Santander. L’équipe de San Jose a inscrit neuf buts et en a encaissé treize sur ces cinq rencontres.

Elche compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches de championnat. Son dernier résultat est une victoire 1-3 sur le terrain de l’Espanyol, qui a mis fin à une série de quatre matches sans succès. Auparavant, il avait perdu 2-3 contre le Real Madrid, fait match nul 1-1 avec l’Athletic Bilbao et perdu 2-3 face à la Real Sociedad. L’équipe d’Anselmi a marqué huit buts et en a encaissé onze sur ces cinq rencontres.

Rayo Vallecano-Elche : Les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en avril 2026 à Vallecas, où le Rayo s’est imposé 1-0 en Liga. Avant cela, Elche avait gagné 4-0 à domicile en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Elche compte trois victoires contre deux pour le Rayo, avec 12 buts inscrits au total.