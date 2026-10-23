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Comment obtenir des billets pour Rayo Vallecano-Celta Vigo : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Rayo Vallecano affronte le Celta Vigo en Liga. Voici comment obtenir vos billets.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en janvier 2026, le Celta Vigo s’est imposé 3-0 à domicile, à Balaídos. Avant cette défaite, le Rayo avait connu plusieurs résultats favorables dans cette affiche, notamment une victoire 2-1 à domicile contre le Celta en janvier 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Rayo Vallecano-Celta Vigo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo ?

Le coup d’envoi de Rayo Vallecano-Celta Vigo sera donné au Campo de Fútbol de Vallecas, à Madrid, le dimanche 1er novembre 2026.

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Comment acheter des billets pour le match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo à l’Estadio de Vallecas, à Madrid, plusieurs options s’offrent à vous, auprès des canaux officiels ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

  • Site officiel du club : Le moyen le plus direct et le plus sûr consiste à acheter vos billets sur le site officiel du Rayo Vallecano (rayovallecano.es). Les billets destinés au grand public sont généralement mis en vente quelques semaines ou quelques jours avant le match, mais leur nombre peut être très limité en raison de la capacité réduite du stade.
  • Guichets du stade le jour du match : Sous réserve de disponibilité, il est parfois possible d’acheter des billets aux guichets de l’Estadio de Vallecas avant le coup d’envoi. Compter sur cette possibilité pour un match de Liga présente toutefois un risque élevé de se heurter à une rencontre à guichets fermés.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo ?

Les prix des billets pour le prochain match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo varient selon que vous les achetez directement auprès du club ou sur une plateforme de revente :

1. Canaux officiels du club

  • Places classiques : Les prix se situent généralement entre 30 € et 90 € environ, selon la tribune et la section choisies dans le Campo de Fútbol de Vallecas.
  • Tribunes latérales et rangées inférieures premium : Les prix peuvent aller de 90 € à plus de 150 € pour les places centrales offrant les meilleures vues. Les disponibilités lors de la vente officielle au grand public restent toutefois très limitées en raison de la capacité réduite du stade et du nombre élevé d’abonnés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des places dont le prix dépend de la demande :

  • Places classiques en revente et tribunes supérieures : Les prix commencent autour de 40 € à 50 € pour les places à visibilité réduite ou situées dans les tribunes supérieures.
  • Places intermédiaires et tribunes latérales : Les prix affichés se situent souvent entre 80 € et 150 € et fluctuent selon la demande et la forme générale des équipes.
  • Offres premium et VIP en revente : Les places les mieux situées ou les plus recherchées peuvent coûter de 200 € à plus de 400 €, selon le revendeur et la disponibilité des sièges.

Rayo Vallecano-Celta Vigo en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Rayo Vallecano et du Celta Vigo

Le Rayo Vallecano compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 contre Osasuna le 19 septembre, après une victoire 2-1 face à l’Espanyol. Sur cette période, le Rayo a également battu le Racing Santander 3-2, mais s’est incliné 4-1 contre le Real Madrid et 5-2 contre Barcelone. Il a inscrit 11 buts et en a encaissé 13 lors de ces cinq matches.

Le Celta Vigo compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie en Liga s’est conclue par une victoire 5-0 contre le Racing Santander le 19 septembre. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre Malaga et 1-1 contre Getafe en championnat. Sur cette période, le Celta a également fait match nul 0-0 contre la Real Sociedad et perdu 1-0 face à Omonia Nicosia en Ligue Europa. Il a marqué huit buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

RAY

RAY - Forme

SAN
V3-2
RMA
D4-1
ESP
V2-1
OSA
N1-1
GET
N1-1
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
CEL

CEL - Forme

SAN
V5-0
ELC
N0-0
JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Rayo Vallecano-Celta Vigo : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à janvier 2026, lorsque le Celta Vigo s’est imposé 3-0 à domicile en Liga. Le bilan de leurs cinq derniers duels dans la compétition est serré : deux victoires pour le Celta, deux pour le Rayo et un match nul. À Vallecas, leurs rencontres ont souvent été disputées : le Rayo s’y est imposé 2-1 en janvier 2025, avant un nul 1-1 entre les deux équipes en septembre 2025.

Face à face

Rayo VallecanoNulCelta Vigo
2
2
1
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FDM
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FDM
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FDM
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FDM
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FDM
5Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
96121614+219
D
V
N
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
94231416-214
D
N
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341310+312
N
D
D
N
D
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
N
V
N
N
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
N
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
N
N
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
N
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
N
N
N
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
N
N
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
N
D
V
D
N
16
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
92251112-18
D
N
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
N
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
N
N
V
D
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
9135615-96
N
N
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
10055618-125
N
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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