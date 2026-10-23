Lors de leur dernière confrontation en championnat, en janvier 2026, le Celta Vigo s’est imposé 3-0 à domicile, à Balaídos. Avant cette défaite, le Rayo avait connu plusieurs résultats favorables dans cette affiche, notamment une victoire 2-1 à domicile contre le Celta en janvier 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Rayo Vallecano-Celta Vigo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo ?

Le coup d’envoi de Rayo Vallecano-Celta Vigo sera donné au Campo de Fútbol de Vallecas, à Madrid, le dimanche 1er novembre 2026.

LaLiga - Journée 11 31 oct. 2026 - 11:15 Campo de Futbol de Vallecas

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo à l’Estadio de Vallecas, à Madrid, plusieurs options s’offrent à vous, auprès des canaux officiels ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Site officiel du club : Le moyen le plus direct et le plus sûr consiste à acheter vos billets sur le site officiel du Rayo Vallecano (rayovallecano.es). Les billets destinés au grand public sont généralement mis en vente quelques semaines ou quelques jours avant le match, mais leur nombre peut être très limité en raison de la capacité réduite du stade.

Guichets du stade le jour du match : Sous réserve de disponibilité, il est parfois possible d’acheter des billets aux guichets de l’Estadio de Vallecas avant le coup d’envoi. Compter sur cette possibilité pour un match de Liga présente toutefois un risque élevé de se heurter à une rencontre à guichets fermés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo ?

Les prix des billets pour le prochain match de Liga entre le Rayo Vallecano et le Celta Vigo varient selon que vous les achetez directement auprès du club ou sur une plateforme de revente :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Les prix se situent généralement entre 30 € et 90 € environ, selon la tribune et la section choisies dans le Campo de Fútbol de Vallecas.

Tribunes latérales et rangées inférieures premium : Les prix peuvent aller de 90 € à plus de 150 € pour les places centrales offrant les meilleures vues. Les disponibilités lors de la vente officielle au grand public restent toutefois très limitées en raison de la capacité réduite du stade et du nombre élevé d’abonnés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des places dont le prix dépend de la demande :

Places classiques en revente et tribunes supérieures : Les prix commencent autour de 40 € à 50 € pour les places à visibilité réduite ou situées dans les tribunes supérieures.

Places intermédiaires et tribunes latérales : Les prix affichés se situent souvent entre 80 € et 150 € et fluctuent selon la demande et la forme générale des équipes.

Offres premium et VIP en revente : Les places les mieux situées ou les plus recherchées peuvent coûter de 200 € à plus de 400 € , selon le revendeur et la disponibilité des sièges.

Rayo Vallecano-Celta Vigo en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Rayo Vallecano et du Celta Vigo

Le Rayo Vallecano compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 contre Osasuna le 19 septembre, après une victoire 2-1 face à l’Espanyol. Sur cette période, le Rayo a également battu le Racing Santander 3-2, mais s’est incliné 4-1 contre le Real Madrid et 5-2 contre Barcelone. Il a inscrit 11 buts et en a encaissé 13 lors de ces cinq matches.

Le Celta Vigo compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie en Liga s’est conclue par une victoire 5-0 contre le Racing Santander le 19 septembre. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre Malaga et 1-1 contre Getafe en championnat. Sur cette période, le Celta a également fait match nul 0-0 contre la Real Sociedad et perdu 1-0 face à Omonia Nicosia en Ligue Europa. Il a marqué huit buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

Rayo Vallecano-Celta Vigo : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à janvier 2026, lorsque le Celta Vigo s’est imposé 3-0 à domicile en Liga. Le bilan de leurs cinq derniers duels dans la compétition est serré : deux victoires pour le Celta, deux pour le Rayo et un match nul. À Vallecas, leurs rencontres ont souvent été disputées : le Rayo s’y est imposé 2-1 en janvier 2025, avant un nul 1-1 entre les deux équipes en septembre 2025.