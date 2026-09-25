Comment obtenir des billets pour Rayo Vallecano - Athletic Bilbao : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Rayo Vallecano affronte l’Athletic Bilbao le dimanche 11 octobre 2026 au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid.

Historiquement, l’Athletic Club a dominé cette affiche, avec 14 victoires en 24 confrontations en première division contre le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano a eu du mal à obtenir des résultats face au club basque, ne remportant que 4 de ces matches, tandis que 6 se sont soldés par un match nul.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Rayo Vallecano - Athletic Bilbao, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Rayo Vallecano - Athletic Bilbao en Liga ?

Le match Rayo Vallecano - Athletic Bilbao débute au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid, le dimanche 11 octobre 2026.

LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Comment acheter des billets pour Rayo Vallecano - Athletic Bilbao en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Rayo Vallecano - Athletic Bilbao au Campo de Fútbol de Vallecas, à Madrid, vous pouvez suivre ces principales options :

1. En personne au stade (taquillas)

Contrairement à la plupart des grands clubs de Liga, le Rayo Vallecano s’appuie fortement sur la vente physique de billets. Les billets officiels pour le grand public sont mis en vente aux guichets du stade (taquillas) au Campo de Fútbol de Vallecas pendant la semaine précédant le match, sous réserve de disponibilité. Vous pouvez les acheter directement au guichet jusqu’au coup d’envoi le jour du match.

2. Supporters visiteurs (secteur Athletic Bilbao)

Si vous soutenez l’Athletic Bilbao et souhaitez vous asseoir dans le secteur réservé aux supporters visiteurs, les billets visiteurs sont généralement distribués directement par l’Athletic Club via ses canaux officiels aux membres inscrits ou aux clubs de supporters (peñas).

3. Plateformes de billetterie secondaires et revendeurs

Le Rayo Vallecano vend rarement des billets en ligne directement via un portail officiel pour le grand public, et les supporters internationaux comme les visiteurs peuvent obtenir des places via des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Rayo Vallecano - Athletic Bilbao en Liga ?

Le prix des billets pour le match Rayo Vallecano - Athletic Bilbao varie selon que vous achetez des billets officiels en admission générale au guichet du stade ou des places via des plateformes secondaires de revente.

Prix officiels au guichet (Campo de Fútbol de Vallecas)

Lorsqu’ils sont achetés directement à la billetterie du stade (taquillas) pendant la semaine du match, les billets officiels se situent généralement dans la fourchette suivante :

Places standard (Fondo / Lateral, tribunes supérieures) : Environ 25 € à 50 €

Places premium (Tribuna Central / tribune supérieure préférentielle) : Environ 50 € à 90 €

Marché secondaire et plateformes de revente

Pour les supporters internationaux, les touristes, ou ceux qui achètent en ligne avant de voyager, les prix des billets sur des plateformes secondaires telles que StubHub commencent généralement plus haut en raison de la demande et de la tarification dynamique :

Prix d’entrée / admission générale : Environ 150 € à 160 €

Places de catégorie intermédiaire et supérieure : Environ 200 € à 350 €

Packages VIP et places premium : Jusqu’à 500 €+

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Rayo Vallecano et de l’Athletic Bilbao

Les cinq derniers matches du Rayo Vallecano, toutes compétitions confondues, ont donné une victoire, un match nul et trois défaites. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-2 contre le Racing Santander en Liga le 5 septembre, ce qui a mis fin à une série de deux défaites consécutives en championnat face à Barcelone, 5-2, puis Séville, 2-1, plus tôt dans la saison. Le Rayo a également fait match nul 1-1 avec le Deportivo Alaves sur cette série de cinq matches. Sur ces cinq rencontres, il a marqué sept buts et en a encaissé 12.

L’Athletic Bilbao a enregistré deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa forme en Liga a récemment été solide, avec une victoire 3-0 contre l’Atletico Madrid le 5 septembre après un succès 2-0 sur le terrain du Celta Vigo le 30 août. Avant cette série, Bilbao s’était incliné contre Barcelone, 2-0, et Séville, 3-1, en championnat. L’Athletic a inscrit neuf buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 28 février 2026, lorsque les deux équipes ont fait match nul 1-1 au Campo de Futbol de Vallecas. Avant cela, l’Athletic Bilbao s’était imposé 1-0 à San Mames en août 2025 puis 3-1 à domicile en avril 2025. Lors des cinq dernières confrontations directes en Liga, l’Athletic Bilbao en a remporté trois, le Rayo Vallecano aucune, et deux matches se sont terminés à égalité.