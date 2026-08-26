Le Racing Santander affronte le Deportivo Alavés le dimanche 13 septembre 2026 à l’Estadio El Sardinero, à Santander.

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois lors d’un match amical estival le 8 août 2026, qui s’est terminé sur le score de 1-1 avant qu’Alavés ne l’emporte 7-6 lors de la séance de tirs au but. Le Racing Santander sera privé de Pedro Felipe et Giorgi Guliashvili sur blessure, tandis que le Deportivo Alavés se déplace sans Facundo Garcés, suspendu, ni l’attaquant blessé Lucas Boyé.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Racing Santander - Deportivo Alavés, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Racing Santander - Deportivo Alaves en Liga ?

Racing Santander - Deportivo Alavés se dispute à l’Estadio El Sardinero, et les informations officielles de diffusion ne sont pas disponibles à l’heure actuelle pour cette rencontre de Liga.

LaLiga - Journée 5 12 sept. 2026 - 08:00 Estadio El Sardinero

Comment acheter des billets pour Racing Santander - Deportivo Alaves en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Racing Santander - Deportivo Alavés à l’Estadio El Sardinero :

1. Canaux officiels du club

Site officiel : rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du Racing Santander (realracingclub.es). Les billets pour des matches spécifiques de Liga sont généralement mis en vente au grand public 1 à 2 semaines avant le jour du match.

Guichets du stade (Taquillas) : vous pouvez acheter les billets restants directement à l’Estadio El Sardinero, à Santander, dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre, sous réserve de disponibilité.

2. Options d’adhésion au club

Ventes pour socios / abonnés : les membres officiels du club ( socios ) bénéficient souvent d’un accès prioritaire ou de réductions avant l’ouverture de la vente au grand public.

3. Marchés secondaires

Plateformes de billetterie secondaire : si le contingent général est épuisé, des places en revente peuvent être proposées sur des plateformes secondaires comme StubHub, bien que les prix varient par rapport à leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Racing Santander - Deportivo Alaves en Liga ?

Les prix des billets pour un match Athletic Bilbao - Elche à San Mamés varient selon les canaux d’achat, l’emplacement des sièges et la demande :

Virages (Fondo Norte / Fondo Sur) : environ 30 € à 50 €

Tribune latérale supérieure (Preferencial / Lateral High) : environ 55 € à 90 €

Tribune principale latérale (Tribuna Principal / Central) : environ 85 € à 140 £

Si les billets standard sont épuisés via les canaux officiels, les fourchettes de prix habituelles sur les plateformes d’échange de billets secondaires telles que StubHub ou chez les revendeurs de voyage agréés sont les suivantes :

Entrée de gamme / derrière le but : environ 60 € à 80 €

Vue latérale / tribune principale : environ 80 € à 140 €

Forfaits VIP et hospitalité (incluant des sièges premium et l’accès au salon/restauration) : environ 250 € à 450 €+ par billet

Racing Santander - Deportivo Alaves en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Racing Santander et du Deportivo Alaves

Le Racing Santander a enregistré une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son dernier résultat en compétition est une défaite 1-0 contre Getafe en Liga, après avoir été tenu en échec 2-2 par Villarreal la semaine précédente. L’unique victoire durant cette série est survenue lors d’un match amical de pré-saison contre le Sporting Gijón, remporté 4-1. Le Racing a encaissé au moins un but lors de ses cinq matches et s’est incliné 3-0 contre Wolverhampton Wanderers pendant l’été.

Le Deportivo Alavés a remporté trois victoires et fait deux matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano en Liga, et auparavant, il avait battu Getafe 3-0 lors du week-end d’ouverture de la saison. Alavés a également enregistré des victoires 3-0 contre Castellon et 1-0 à l’extérieur contre Girona en pré-saison, sa seule défaite sur cette période étant intervenue contre le Racing Santander lors d’un match amical.

Racing Santander - Deportivo Alaves : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu lors d’un match amical de pré-saison le 7 août 2026, lorsque les deux équipes ont fait match nul 1-1. Avant cela, un autre amical en juillet 2024 s’était également terminé sur un score vierge.

Lors des cinq dernières confrontations directes, Alavés présente le meilleur bilan compétitif, avec notamment une victoire 3-0 à domicile en Segunda División en janvier 2023 et un succès 2-1 lors d’un match amical en juillet 2023. La seule exception a été le nul 1-1 lorsque le Racing a reçu Alavés en Segunda División en novembre 2022.

Classement de Racing Santander et du Deportivo Alaves

En Liga, le Deportivo Alavés occupe actuellement la deuxième place du classement, tandis que le Racing Santander est 13e.