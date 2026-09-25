Comment obtenir des billets pour Racing Santander - Valence : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Racing Santander affronte Valence le dimanche 11 octobre 2026 à l’Estadio El Sardinero, à Santander.

Les matches entre les deux équipes ont généralement été disputés et spectaculaires, avec une moyenne de 2,8 buts par match sur l’ensemble de leurs confrontations officielles. Leur dernière rencontre de championnat en compétition remonte au 29 janvier 2012 et s’était soldée par un palpitant match nul 2-2 à l’Estadio El Sardinero.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Racing Santander-Valence, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Racing Santander-Valence en Liga ?

Racing Santander-Valence débute à l’Estadio El Sardinero le dimanche 11 octobre 2026.

LaLiga - Journée 8 11 oct. 2026 - 15:00 Estadio El Sardinero

Comment acheter des billets pour Racing Santander-Valence en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre le Racing Santander et Valence, vous pouvez suivre ces principales options :

Site officiel du Racing Santander : achetez directement via la billetterie officielle du club du Racing Santander une fois la vente ouverte au grand public.

Guichets de l’Estadio El Sardinero : achetez vos billets en personne à la billetterie du stade à Santander avant le jour du match, sous réserve de disponibilité.

Section visiteurs officielle de Valence : si vous soutenez Valence, consultez le site officiel du Valencia CF pour les billets du quota réservé aux supporters visiteurs.

Combien coûtent les billets pour Racing Santander-Valence en Liga ?

Le prix des billets pour le match de Liga entre le Racing Santander et Valence varie selon l’endroit où vous les achetez et la catégorie de place :

Billets officiels au tarif facial : les billets standards achetés directement via le Racing Santander varient généralement de 30 € à 70 € pour les sections standard en admission générale, comme derrière les buts ou dans les tribunes supérieures, et montent à 80 € à 150 €+ pour les zones premium de la tribune principale ou les vues centrales au milieu de terrain.

Billets pour la section visiteurs : les billets officiels alloués aux supporters visiteurs de Valence coûtent généralement entre 30 € et 50 € selon les plafonds tarifaires standards de la Liga pour les sections réservées aux supporters visiteurs.

Plateformes de billetterie secondaire : sur les plateformes de billetterie secondaire comme StubHub, les prix fluctuent en fonction de la demande. Les places en admission générale commencent généralement autour de 120 € à 230 € , tandis que les catégories centrales ou premium peuvent aller de 350 € à 700 €+ .

Racing Santander-Valence en Liga : tout ce que vous devez savoir

La forme de Racing Santander et de Valence

Le Racing Santander a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une défaite 3-2 contre le Rayo Vallecano en Liga le 5 septembre, après une victoire précédente 3-2 face à Elche le 28 août. Le Racing a marqué et encaissé dans chacune de ses quatre rencontres compétitives cette saison, et une défaite 1-0 contre Getafe plus tôt dans l’exercice a mis en lumière sa fragilité défensive. Sur ces cinq matches, il a inscrit 12 buts et en a concédé 11.

Valence a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières sorties. Son unique victoire est intervenue lors d’un match amical de présaison contre Hercules, tandis que son bilan en Liga est de trois défaites et un nul. Le résultat le plus récent a été une défaite 5-0 à domicile contre Barcelone le 6 septembre, et le club a également été battu 3-1 par le Deportivo de La Corogne la semaine précédente. Valence n’a marqué qu’un seul but et en a encaissé neuf sur ses trois matches de Liga cette saison.

Racing Santander-Valence : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 29 janvier 2012, lorsque le Racing Santander et Valence ont fait match nul 2-2 à l’Estadio El Sardinero. Les cinq confrontations directes recensées entre les clubs datent toutes des saisons 2010-11 et 2011-12, avec deux victoires pour Valence, aucune pour le Racing et trois matches nuls. Valence a marqué 10 buts sur ces cinq rencontres contre huit pour le Racing.