Le Real Madrid domine largement l’historique des confrontations face au Racing Santander : il a remporté quatre de leurs cinq derniers matches officiels et n’a pas encaissé de but lors du plus récent.

Leur dernière rencontre officielle en championnat avant cette saison s’était soldée par une large victoire 4-0 du Real Madrid.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Racing Santander-Real Madrid en Liga ?

Le Racing Santander recevra le Real Madrid à l’Estadio El Sardinero, à Santander, le dimanche 1er novembre 2026.

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Comment acheter des billets pour Racing Santander-Real Madrid en Liga ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Liga entre le Racing Santander et le Real Madrid à l’Estadio El Sardinero, vous pouvez consulter directement la billetterie officielle du Racing Santander afin de connaître les mises en vente grand public, les périodes d’achat prioritaires réservées aux membres du club et les informations communiquées par la billetterie du stade.

Des billets peuvent également être disponibles sur des plateformes de revente et auprès d’autres supporters. Pensez à vérifier les conditions générales du site que vous choisissez pour acheter vos places.

Combien coûtent les billets pour Racing Santander-Real Madrid en Liga ?

Le prix des billets pour le match de Liga entre le Racing Santander et le Real Madrid varie considérablement selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Billetterie officielle du club

Billets grand public / places standard : Les prix vont généralement d’environ 40 € à 120 € , selon la catégorie et l’emplacement dans les tribunes de l’Estadio El Sardinero (Gol, Preferencia ou Tribuna).

Priorité aux membres du club / abonnés : Des tarifs réduits ou des périodes d’achat réservées sont souvent proposés exclusivement aux membres officiels du club (« socios »).

Offres VIP : Les places haut de gamme donnant accès aux salons du stade sont généralement proposées à partir d’environ 350 € à 450 € .

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, des plateformes de revente comme StubHub affichent des prix déterminés par la demande :

Places en tribune haute / catégorie 4 : Les prix débutent autour de 140 € à 180 € pour les matches très demandés face au Real Madrid.

Places latérales de catégories 2 et 3 : Les prix vont généralement de 200 € à 380 € , selon la visibilité et l’emplacement exact du bloc.

Places VIP / haut de gamme à la revente : Les prix peuvent facilement dépasser 450 € à 800 € lors des périodes de forte demande, une fois tous les billets initialement mis en vente écoulés.





Racing Santander-Real Madrid en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Racing Santander-Real Madrid : La forme des équipes

Le Racing Santander aborde cette rencontre avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 5-0 face au Celta Vigo. Il a également perdu 7-2 contre Barcelone au cours de cette série. Ses deux victoires ont été obtenues contre le Deportivo Alavés (2-1) et Elche (3-2), ce qui montre qu’il peut rivaliser, mais qu’il a aussi été mis en grande difficulté défensivement. Sur ces cinq rencontres, le Racing a marqué 10 buts et en a encaissé 18.

Le Real Madrid a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une défaite 2-1 contre l’Atlético de Madrid, tandis qu’il s’est également incliné 1-0 face au Real Betis. En revanche, sa victoire 4-1 contre le Rayo Vallecano et son succès 2-1 face à l’Inter en Ligue des champions montrent qu’il reste capable de solides performances. Le Real Madrid a inscrit 10 buts et en a encaissé cinq sur cette série de cinq matches.

Racing Santander-Real Madrid : Les dernières confrontations

La confrontation la plus récente entre les deux équipes dans les résultats fournis remonte à février 2012, lorsque le Real Madrid s’était imposé 4-0 à domicile. Sur les cinq matches répertoriés, le Real Madrid s’est imposé quatre fois et le Racing Santander n’a remporté aucune victoire. Le seul match nul, un 0-0, a eu lieu à El Sardinero en septembre 2011. Le Real Madrid a marqué 15 buts lors de ces cinq rencontres, contre un seul pour le Racing.