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Comment obtenir des billets pour Racing Santander - Deportivo Alavés : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Racing Santander affronte le Deportivo Alavés en Liga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le Racing Santander affronte le Deportivo Alaves le dimanche 13 septembre 2026 à l’Estadio El Sardinero, à Santander.

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois lors d’un match amical estival le 8 août 2026, qui s’est terminé sur le score de 1-1 avant qu’Alaves ne s’impose 7-6 lors de la séance de tirs au but. Le Racing Santander sera privé de Pedro Felipe et Giorgi Guliashvili sur blessure, tandis que le Deportivo Alaves se déplace sans Facundo Garcés, suspendu, ni l’attaquant blessé Lucas Boyé.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Racing Santander contre Deportivo Alaves, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Racing Santander vs Deportivo Alaves en Liga ?

Racing Santander vs Deportivo Alaves se déroule à l’Estadio El Sardinero, et les informations officielles de diffusion ne sont actuellement pas disponibles pour cette rencontre de Liga.

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Comment acheter des billets pour Racing Santander vs Deportivo Alaves en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Racing Santander vs Deportivo Alavés à l’Estadio El Sardinero :

1. Canaux officiels du club

  • Site officiel : Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du Racing Santander (realracingclub.es). Les billets pour des matches spécifiques de Liga sont généralement mis en vente pour le grand public 1 à 2 semaines avant le jour du match.
  • Guichets du stade (Taquillas) : Vous pouvez acheter les billets restants directement à l’Estadio El Sardinero, à Santander, dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre, sous réserve de disponibilité.

2. Options d’adhésion au club

  • Vente pour les socios / abonnés : Les membres officiels du club (socios) bénéficient souvent d’un accès prioritaire ou de réductions avant l’ouverture de la vente au grand public.

3. Marchés secondaires

  • Plateformes secondaires de billetterie : Si le quota général est épuisé, des places de revente sont proposées sur des marchés secondaires comme StubHub, même si les prix varieront par rapport à la valeur faciale.

Combien coûtent les billets Racing Santander vs Deportivo Alaves en Liga ?

Les prix des billets pour un match Athletic Bilbao vs Elche à San Mamés varient selon les canaux d’achat, l’emplacement des sièges et la demande :

  • Virages (Fondo Norte / Fondo Sur) : environ 30 € à 50 €
  • Tribune latérale étage supérieur (Preferencial / Lateral High) : environ 55 € à 90 €
  • Tribune principale latérale (Tribuna Principal / Central) : environ 85 € à 140 £

Si les billets standards sont épuisés via les canaux officiels, les plateformes secondaires d’échange de billets telles que StubHub ou les revendeurs de voyages agréés affichent généralement les prix suivants :

  • Entrée de gamme / derrière le but : environ 60 € à 80 €
  • Vue latérale / tribune principale : environ 80 € à 140 €
  • Forfaits VIP & hospitalité (comprend des places premium et l’accès au salon/restauration) : environ 250 € à 450 €+ par billet

Racing Santander vs Deportivo Alaves en Liga : tout ce que vous devez savoir

La forme de Racing Santander et du Deportivo Alaves

Le Racing Santander a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat compétitif le plus récent a été une défaite 1-0 contre Getafe en Liga, et il a été tenu en échec 2-2 par Villarreal la semaine précédente. L’unique victoire sur cette série est intervenue lors d’un match amical de pré-saison contre le Sporting Gijon, remporté 4-1. Le Racing a encaissé au moins un but lors de ses cinq matches et s’est incliné 3-0 contre Wolverhampton Wanderers durant l’été.

Le Deportivo Alaves a remporté trois victoires et obtenu deux nuls lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano en Liga, et auparavant il avait battu Getafe 3-0 lors du week-end d’ouverture de la saison. Alaves a également enregistré des victoires 3-0 contre Castellon et 1-0 à l’extérieur contre Girona en pré-saison, sa seule défaite sur cette période étant intervenue contre le Racing Santander lors d’un match amical.

SAN

SAN - Forme

SPG
V4-1
VIL
N2-2
GET
D1-0
ELC
V3-2
RAY
D3-2
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ALA

ALA - Forme

SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
N1-1
VIL
V1-0
OSA
V5-2
But marqué (encaissé)
11/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Racing Santander vs Deportivo Alaves : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu lors d’un match amical de pré-saison le 7 août 2026, lorsque les deux équipes ont fait match nul 1-1. Avant cela, un autre match amical en juillet 2024 s’était également terminé sur un score vierge.

Sur les cinq dernières confrontations directes, Alaves présente le meilleur bilan compétitif, avec notamment une victoire 3-0 à domicile en Segunda Division en janvier 2023 et un succès 2-1 lors d’un match amical en juillet 2023. La seule exception a été un nul 1-1 lorsque le Racing recevait Alaves en Segunda Division en novembre 2022.

Face à face

Racing SantanderNulDeportivo Alaves
0
1
4
Jeux d'amitié des clubs
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FDM
LaLiga 2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FDM
LaLiga 2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FDM
2Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Racing Santander et du Deportivo Alaves

En Liga, le Deportivo Alaves occupe actuellement la deuxième place du classement, tandis que le Racing Santander est 13e.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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