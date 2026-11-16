Comment obtenir des billets pour Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Queens Park Rangers accueille Wolverhampton Wanderers le mardi 8 décembre 2026 à Ewood Park, à Blackburn.

QPR s’était imposé 2-1 à Loftus Road en octobre 2017, à la même époque où les deux clubs évoluaient en Championship. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, disputées entre 2016 et 2018 dans cette compétition, chaque club compte deux victoires, pour un match nul.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers en Championship ?

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers se joue à Loftus Road, à Londres, le mardi 8 décembre 2026.

Championship - Journée 20 8 déc. 2026 - 14:45 Loftus Road

Comment acheter des billets pour Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Queens Park Rangers et Wolverhampton Wanderers, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles : Achetez directement vos billets sur les plateformes officielles ou aux guichets de Queens Park Rangers ou de Wolverhampton Wanderers.

2. Marché secondaire des billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers en Championship ?

Voici une estimation détaillée du prix des billets pour le match de Championship entre Queens Park Rangers et Wolverhampton Wanderers :

1. Canaux officiels des clubs

Billet standard pour le match : Les prix se situent généralement entre environ 25 £ et 45 £.

2. Marché secondaire des billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Billets les moins chers : À partir d’environ 50 £ .

À partir d’environ . Prix moyen sur le marché : Environ 78 £ .

Environ . Places premium ou en tribune supérieure très demandée : Les prix peuvent atteindre 120 £ ou davantage.

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Queens Park Rangers et de Wolverhampton Wanderers

QPR a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 contre Lincoln City. Le club s’était aussi imposé 5-0 face à Swansea City plus tôt dans cette série. Les défaites ont été concédées contre Southampton (4-1) et Birmingham City (3-0). QPR a marqué neuf buts et en a encaissé huit au cours de ces cinq rencontres, signe d’une équipe capable de se montrer efficace en attaque, mais sujette aux erreurs défensives.

Wolverhampton Wanderers compte trois victoires et deux matches nuls, sans aucune défaite, lors de ses cinq derniers matches de Championship. Le club a récemment fait match nul 1-1 contre Wrexham. Auparavant, il avait enchaîné une victoire 1-2 sur le terrain de Bristol City et un succès 3-0 face à Cardiff City. L’équipe de Peixoto a également battu Watford 1-0 et fait match nul 1-1 contre Portsmouth au cours de cette série, inscrivant sept buts et n’en concédant que trois en cinq rencontres.

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers : leurs dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2018, lorsque Wolverhampton Wanderers s’était imposé 2-1 à domicile en Championship. Sur les cinq dernières rencontres recensées entre les deux clubs, chacun compte deux victoires et un match s’est terminé sur un nul. Ces cinq matches ont tous été disputés en Championship entre 2016 et 2018. QPR s’est imposé 2-1 à domicile en octobre 2017, tandis que Wolverhampton Wanderers a remporté deux des trois confrontations disputées lors de la saison 2016-17.