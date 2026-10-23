Les précédentes confrontations entre les deux clubs se limitent à des matches amicaux. Leur dernière rencontre, en juillet 2024, s’est soldée par un nul 1-1. Le PSV aborde ce rendez-vous avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour PSV Eindhoven contre le Club Bruges, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le PSV Eindhoven et le Club Bruges ?

Le coup d’envoi de PSV Eindhoven contre le Club Bruges sera donné au Philips Stadion, à Eindhoven, le mercredi 4 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Philips Stadion

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le PSV Eindhoven et le Club Bruges ?

Pour obtenir des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le PSV Eindhoven et le Club Bruges au Philips Stadion, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon votre statut de membre et vos préférences :

Billetterie officielle du club : Les billets officiels sont vendus directement sur la billetterie en ligne du PSV Eindhoven. Un compte PSV Club Card gratuit est généralement nécessaire pour acheter directement auprès du club. La vente s’ouvre d’abord aux groupes prioritaires, aux détenteurs d’un abonnement et aux membres du club, avant que les éventuelles places restantes soient mises à disposition.

Plateformes de revente : Si les billets officiels du club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places d’accès général sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le PSV Eindhoven et le Club Bruges ?

Voici le détail des prix pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le PSV Eindhoven et le Club Bruges au Philips Stadion :

1. Canaux officiels du club

Billets standard : Les billets officiels achetés directement sur la billetterie en ligne du PSV coûtent généralement entre environ 35 € et 90 € au prix nominal, selon la tribune et la catégorie de place, notamment derrière les buts ou le long de la ligne de touche. Ils nécessitent toutefois une carte du club ou une adhésion et se vendent généralement vite auprès des personnes bénéficiant d’un accès prioritaire.

Offres hospitalité officielles : Les prestations haut de gamme les jours de match et les offres hospitalité proposées directement par les canaux officiels du club commencent généralement autour de 250 € à 300 € ou plus par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés lors de la vente initiale du club, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Places en tribune haute derrière les buts / catégorie bronze : Les premiers prix se situent généralement autour de 200 € à 230 € .

Places le long de la ligne de touche et en tribune basse : Les places dans les secteurs haut de gamme et dans les tribunes basses coûtent généralement entre 250 € et 450 € ou plus en moyenne.

Places VIP et secteurs très demandés : Les catégories les plus prisées ou les formules groupées proposées par des agences peuvent dépasser 500 € à 800 € , selon les disponibilités.

PSV Eindhoven contre Club Bruges en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du PSV Eindhoven et du Club Bruges

Le PSV Eindhoven a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-2 contre le FC Twente en Eredivisie, mettant fin à une série qui comprenait une victoire 4-1 contre le Sparta Rotterdam et un succès 3-1 sur le terrain de l’Ajax. Le seul autre match lors duquel le PSV a perdu des points s’est déroulé en Ligue des champions, avec un nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk. Le PSV a inscrit 15 buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres, signe d’une équipe prolifique en attaque, mais qui peut se montrer vulnérable en défense.

Le Club Bruges a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Genk en Division 1A belge. Il a également battu le Royal Antwerp 3-1 au cours de cette série. Ses deux défaites ont été concédées face à Aston Villa en Ligue des champions et à La Gantoise en championnat. Le Club Bruges a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

PSV Eindhoven contre Club Bruges : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre le PSV Eindhoven et le Club Bruges était un match amical de préparation disputé en juillet 2024, qui s’est terminé sur le score de 1-1. Sur les trois matches amicaux répertoriés entre les deux clubs, le PSV en a remporté un, le Club Bruges un autre, et le troisième s’est soldé par un nul. Aucune rencontre officielle entre les deux équipes ne figure dans les données disponibles.