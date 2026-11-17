Preston North End reçoit Portsmouth le mercredi 9 décembre 2026 à Deepdale, à Preston.

Leur dernière confrontation a eu lieu en février 2026 à Deepdale, où Preston North End s’est imposé de justesse 1-0 grâce à un but d’Alfie Devine. Auparavant, Portsmouth avait lui aussi remporté une courte victoire 1-0 en août 2025 et s’était imposé 3-1 à domicile lors de la saison 2024–25.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Preston North End - Portsmouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre Preston North End et Portsmouth ?

Preston North End - Portsmouth se joue à Deepdale, à Preston, le mercredi 9 décembre 2026.

Championship - Journée 20 9 déc. 2026 - 14:45 Deepdale

Comment acheter des billets pour Preston North End - Portsmouth en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Preston North End et Portsmouth, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Achetez vos billets directement auprès de la billetterie officielle de Preston North End ou sur le portail en ligne du club. C’est le moyen le plus fiable d’obtenir des places au prix initial pour les matches à domicile à Deepdale.

Achetez vos billets directement auprès de la billetterie officielle de Preston North End ou sur le portail en ligne du club. C’est le moyen le plus fiable d’obtenir des places au prix initial pour les matches à domicile à Deepdale. Tribune réservée aux visiteurs via Portsmouth : Si vous soutenez l’équipe visiteuse, consultez le portail de billetterie officiel de Portsmouth pour connaître le nombre de places attribuées aux supporters visiteurs et les phases de vente.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Preston North End - Portsmouth en Championship ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Championship entre Preston North End et Portsmouth :

1. Canaux officiels des clubs

Tarif adulte standard : Généralement compris entre environ 30 € et 45 € .

Généralement compris entre environ . Tarifs réduits : Généralement à partir d’environ 12 € à 25 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places les moins chères ou situées derrière les buts : À partir d’environ 75 € .

À partir d’environ . Prix moyens sur le marché : Autour de 135 €.

Preston North End - Portsmouth en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Preston North End et de Portsmouth

Preston compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec neuf buts marqués et sept encaissés. Son dernier résultat est une victoire 1-0 à domicile contre Southampton, après une défaite 3-2 face à Sheffield United et un revers 2-0 sur le terrain de Stoke City. Preston a eu du mal à enchaîner deux victoires durant cette période. Sa défaite 4-1 contre Wrexham est son revers le plus lourd de cette série.

Portsmouth a enregistré deux victoires, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Stoke City, tandis que sa victoire 3-1 face à Swansea City a été le résultat marquant de cette série. Portsmouth a fait match nul 0-0 contre Burnley et 1-1 contre Wolverhampton Wanderers durant cette période, montrant une équipe capable de tenir bon, mais qui ne parvient pas toujours à transformer sa domination en victoires.

Preston North End - Portsmouth : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2026, lorsque Preston North End a battu Portsmouth 1-0 à Deepdale en Championship. Lors de leurs quatre dernières confrontations en Championship, l’équipe à domicile s’est imposée à chaque fois : Preston a gagné 2-1 à Deepdale en mars 2025, tandis que Portsmouth l’a emporté 1-0 chez lui en août 2025 et 3-1 à domicile en novembre 2024. Preston possède un léger avantage dans leurs récentes confrontations, avec trois victoires lors des quatre derniers matches officiels entre les deux équipes.