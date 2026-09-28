Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League A
team-logoPortugal
Estadio do Dragao
team-logoNorvège
Book Portugal vs Norway Tickets
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Portugal - Norvège : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Portugal
Norvège

Le Portugal affronte la Norvège en Ligue des nations de l’UEFA A. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le Portugal reçoit la Norvège dans une affiche palpitante de l’UEFA Nations League à l’emblématique Estádio do Dragão de Porto le 4 octobre 2026. Ce duel à haute intensité met aux prises deux des sélections les plus dynamiques d’Europe, en lutte pour des points précieux au classement du tournoi.

GOAL a toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour réserver votre place à l’Estádio do Dragão. Découvrez les détails officiels sur la billetterie, les prix sur le marché secondaire et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Portugal - Norvège en UEFA Nations League A ?

Portugal - Norvège se joue à l’Estadio do Dragao, à Porto, l’heure du coup d’envoi devant être confirmée par votre diffuseur régional.

crest
UEFA Nations League A - Journée 4
Estadio do Dragao

Où acheter des billets pour Portugal - Norvège ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement sur le portail de billetterie de la Fédération portugaise de football (FPF), qui gère la distribution primaire pour les matches à domicile. Le site officiel de la FPF est votre premier point de passage pour obtenir des billets à leur valeur faciale lors des phases de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Portugal - Norvège ?

Les prix standards sur le portail de billetterie officiel de la FPF commencent généralement à 35 € pour des places en catégorie générale derrière les buts, avec des tarifs qui augmentent selon la catégorie du siège et sa proximité avec la pelouse.

Sur les marchés secondaires comme StubHub, le prix des billets commence actuellement à 105 € par place, avec des variations selon le secteur, l’emplacement et la demande du marché en temps réel.

Portugal - Norvège en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Portugal - Norvège

Le Portugal a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et deux encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant ce revers, il avait battu la Croatie 2-1 en huitièmes de finale et fait match nul 0-0 contre la Colombie en phase de groupes. Le Portugal a également écrasé l’Ouzbékistan 5-0 et fait match nul 1-1 contre la RD Congo sur cette série de cinq matches.

Les cinq derniers matches de la Norvège ont produit trois victoires et deux défaites, avec huit buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle restait sur deux victoires consécutives en phase à élimination directe, contre le Brésil 2-1 puis la Côte d’Ivoire 2-1, après avoir subi une défaite 4-1 contre la France. La Norvège avait lancé cette série de cinq matches par une victoire 3-2 contre le Sénégal.

POR

POR - Forme

COL
N0-0
CRO
V2-1
ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
NOR

NOR - Forme

CIV
V1-2
BRÉ
V1-2
ANG
D1-2
DEN
V3-2
POR
D1-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Portugal - Norvège : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à un match amical disputé le 29 mai 2016, lorsque le Portugal s’était imposé 3-0 à domicile. Sur les quatre dernières confrontations recensées, le Portugal s’est imposé à trois reprises contre une victoire de la Norvège, sans aucun match nul. Le Portugal a inscrit cinq buts sur ces rencontres, tandis que la Norvège en a marqué un.

Face à face

PortugalNulNorvège
4
0
1
UEFA Nations League A
Norvège badge
Norvège
NOR
1
Portugal badge
Portugal
POR
2
FDM
Matchs Amicaux
Portugal badge
Portugal
POR
3
Norvège badge
Norvège
NOR
0
FDM
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Norvège badge
Norvège
NOR
0
FDM
European Championship Qualification
Norvège badge
Norvège
NOR
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
FDM
Matchs Amicaux
Norvège badge
Norvège
NOR
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
FDM
7Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google