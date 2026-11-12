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Comment obtenir des billets pour Portsmouth contre West Bromwich Albion : prix des places en Championship, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Portsmouth affronte West Bromwich Albion en Championship. Voici comment obtenir vos billets.

Portsmouth reçoit West Brom le samedi 5 décembre 2026 au Fratton Park, à Portsmouth.

Lors de leur dernière confrontation en championnat au Fratton Park, en janvier 2026, Portsmouth s’est imposé 3-0 face à West Brom. Auparavant, West Brom avait remporté une nette victoire 5-1 au The Hawthorns en janvier 2025, tandis que les deux équipes avaient fait match nul 1-1 plus tôt dans la saison 2025–26.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Portsmouth contre West Brom, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre Portsmouth et West Bromwich Albion ?

Portsmouth affronte West Brom au Fratton Park, à Portsmouth, le samedi 5 décembre 2026.

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Championship - Journée 19
Fratton Park

Comment acheter des billets pour le match de Championship entre Portsmouth et West Bromwich ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Portsmouth et West Bromwich, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Les billets peuvent être achetés directement sur les plateformes de billetterie officielles des clubs concernés. La billetterie officielle de Portsmouth gère les places réservées aux supporters locaux au Fratton Park, tandis que le site officiel de West Bromwich Albion propose les billets du secteur visiteurs aux supporters de West Brom qui se déplacent et remplissent les conditions liées aux points de fidélité ou aux catégories d’adhésion.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Championship entre Portsmouth et West Bromwich ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Championship entre Portsmouth et West Bromwich :

1. Canaux officiels des clubs

  • Tarif adulte standard : À partir de 35 £, jusqu’à 37 £.
  • Tarifs réduits et places adaptées : De 16 £ à 30,50 £.
  • Places premium et places en tribune exécutive pour les supporters locaux : Généralement de 48 £ à 50 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

  • Entrée standard : Les places standard sont généralement proposées à partir d’environ 75 £.
  • Prix moyen ou médian à la revente : Généralement entre 80 £ et 83 £, selon la tribune et le secteur au Fratton Park.

Portsmouth contre West Bromwich Albion en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Portsmouth et de West Bromwich Albion

Portsmouth compte trois victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec huit buts marqués et trois encaissés. Son dernier match s’est soldé par une victoire 3-1 à domicile contre Swansea City le 3 novembre. Plus tôt dans cette série, Portsmouth avait fait match nul 1-1 contre Wolverhampton Wanderers et gagné 1-0 sur le terrain de Norwich City. L’équipe de Mousinho s’est montrée régulière en attaque comme en défense sur cette période.

West Brom a remporté trois de ses cinq derniers matches de Championship et fait deux nuls. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Southampton le 3 novembre, après une victoire 3-1 sur le terrain de West Ham le 31 octobre. West Brom s’est également imposé 3-2 sur le terrain de Blackburn Rovers et 2-1 à Wrexham au cours de cette série, inscrivant neuf buts en cinq matches.

POR

POR - Forme

WOL
N1-1
MIL
V2-1
BUR
N0-0
SWA
V3-1
STK
D1-2
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
WBA

WBA - Forme

BLB
V3-2
PNE
N1-1
WHU
V1-3
SOU
N1-1
MIL
V3-0
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Portsmouth contre West Bromwich Albion : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque Portsmouth s’est imposé 3-0 au Fratton Park en Championship. Auparavant, West Brom avait gagné 5-1 au The Hawthorns en janvier 2025, puis les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au The Hawthorns en août 2025. Sur leurs quatre dernières confrontations officielles en Championship, chacune des deux équipes a remporté des victoires. Portsmouth a gagné 3-0 lors de leur dernier face-à-face dans ce stade.

Face à face

PortsmouthNulWest Bromwich
1
2
2
Championship
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
3
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
0
FDM
Championship
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
1
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
1
FDM
Championship
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
5
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
1
FDM
Championship
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
0
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
3
FDM
Premier League
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
2
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
2
FDM
7Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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