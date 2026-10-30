La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une rencontre internationale à fort enjeu : la Pologne se prépare à accueillir la Suède à la Tarczyński Arena de Wrocław. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe crucial, aux conséquences importantes pour la montée et le classement dans la compétition.

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À quelle heure débute Pologne-Suède en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match Pologne-Suède se déroulera à la Tarczynski Arena de Wrocław. L’heure du coup d’envoi reste à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Où acheter des billets pour Pologne-Suède ?

Les billets officiels sont vendus directement sur Łączy nas piłka, la plateforme officielle de billetterie de la Fédération polonaise de football pour les matches de l’équipe nationale. Les supporters sont invités à consulter cette plateforme pour obtenir des billets classiques dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets officiels sont vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, des sites de revente comme Ticombo constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Pologne-Suède ?

Sur la billetterie officielle, les billets classiques pour ce match sont proposés à partir d’environ 30 à 45 € dans les catégories de places standard.

Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix se situent autour de 79 € lorsque les billets classiques sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Pologne-Suède en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Pologne-Suède : la forme des deux équipes

La Pologne compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 2-2 contre le Nigeria. Elle a également perdu 0-2 face à l’Ukraine en match amical. Une défaite 3-2 contre la Suède en qualifications pour la Coupe du monde plus tôt cette année a constitué un autre revers, même si les victoires contre l’Albanie et Malte lui ont apporté un peu de répit au cours de cette campagne. L’équipe d’Urban a marqué sept buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Sur ses cinq derniers matches, la Suède affiche une victoire, deux nuls et deux défaites. Son parcours en Coupe du monde comprend une victoire 5-1 contre la Tunisie, mais aussi une défaite 5-1 face aux Pays-Bas et un revers 3-0 contre la France en seizièmes de finale. Elle a fait match nul 1-1 contre le Japon en phase de groupes et 2-2 contre la Grèce lors d’un amical de préparation. L’équipe de Potter a inscrit douze buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches, signe d’un effectif capable de produire offensivement, mais qui a montré des fragilités défensives au plus haut niveau.

Pologne-Suède : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque la Suède a battu la Pologne 3-2 en qualifications pour la Coupe du monde. Auparavant, la Pologne s’était imposée 2-0 à domicile contre la Suède lors d’un match de qualification en mars 2022. Sur les cinq confrontations recensées, la Suède présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Pologne et une autre victoire polonaise. Les deux équipes s’étaient également affrontées à l’Euro 2020, où la Suède l’avait emporté 3-2.