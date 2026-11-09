La Ligue des nations de l’UEFA reprend avec une rencontre internationale à fort enjeu : la Pologne s’apprête à accueillir la Suède à la Tarczyński Arena de Wrocław. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe crucial, avec d’importants enjeux de promotion et des points à prendre au classement.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la billetterie, les catégories de places, les tarifs et la marche à suivre pour réserver vos sièges.

À quelle heure débutera Pologne-Suède en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Le match Pologne-Suède aura lieu à la Tarczynski Arena de Wroclaw. L’heure du coup d’envoi reste à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Où acheter des billets pour Pologne-Suède ?

Les billets officiels sont vendus directement sur Łączy nas piłka, la plateforme de billetterie officielle de la Fédération polonaise de football pour les matches de l’équipe nationale. Les supporters sont invités à consulter cette plateforme pour obtenir des billets standard dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets mis en vente par le canal officiel trouvent preneur ou si certaines catégories de places n’y sont plus disponibles, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution de repli.

Combien coûtent les billets pour Pologne-Suède ?

Sur la plateforme de billetterie officielle, les billets standard pour ce match coûtent à partir d’environ 30 € à 45 € dans les tribunes en admission générale.

Sur le marché de la revente, notamment sur StubHub, les premiers prix se situent autour de 79 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Pologne-Suède en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Pologne et de la Suède

La Pologne compte une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 contre le Nigeria. Elle s’est également inclinée 0-2 face à l’Ukraine en match amical. Une défaite 3-2 contre la Suède lors des qualifications pour la Coupe du monde plus tôt cette année a constitué un autre revers, même si les victoires contre l’Albanie et Malte lui ont apporté un peu de répit durant cette campagne. L’équipe d’Urban a marqué sept buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

La Suède compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Sa campagne en Coupe du monde comprend une victoire 5-1 contre la Tunisie, mais aussi une défaite 5-1 face aux Pays-Bas et un revers 3-0 contre la France en seizièmes de finale. Elle a fait match nul 1-1 contre le Japon en phase de groupes et 2-2 contre la Grèce lors d’un match amical de préparation au tournoi. L’équipe de Potter a inscrit douze buts sur ces cinq matches, mais en a encaissé dix : elle est capable de marquer, tout en ayant montré des faiblesses défensives au plus haut niveau.

Pologne-Suède : les derniers résultats des confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque la Suède a battu la Pologne 3-2 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Avant cela, la Pologne s’était imposée 2-0 à domicile contre la Suède lors d’un match de qualification en mars 2022. Sur les cinq confrontations directes recensées, la Suède présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Pologne, ainsi qu’une autre victoire polonaise. Les deux équipes s’étaient également affrontées à l’Euro 2020, où la Suède avait gagné 3-2.