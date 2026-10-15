La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale à fort enjeu : la Pologne s’apprête à accueillir la Suède à la Tarczyński Arena de Wrocław. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe crucial, avec d’importants enjeux de promotion et des points précieux pour le classement.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la billetterie, les catégories de places, les prix et la marche à suivre pour réserver vos billets.

À quelle heure débute Pologne-Suède en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Pologne et la Suède se déroulera à la Tarczynski Arena de Wroclaw. L’heure du coup d’envoi reste à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Où acheter des billets pour Pologne-Suède ?

Les billets officiels sont vendus directement sur Łączy nas piłka, le portail de billetterie officiel de la Fédération polonaise de football pour les matches de l’équipe nationale. Les supporters doivent consulter cette plateforme pour obtenir des billets en vente générale dès l’ouverture de la billetterie au public.

Si les billets officiels sont tous vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution de repli.

Combien coûtent les billets pour Pologne-Suède ?

Sur le portail officiel, les billets standard pour ce match coûtent environ 30 à 45 € dans les catégories de places en vente générale.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix avoisinent 79 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Pologne-Suède en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Pologne et de la Suède

La Pologne affiche une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 2-2 face au Nigeria. Elle a également perdu 0-2 contre l’Ukraine en match amical. Une défaite 3-2 contre la Suède en qualifications pour la Coupe du monde plus tôt cette année a constitué un autre revers, même si les victoires contre l’Albanie et Malte lui ont apporté un peu de répit au cours de cette campagne. L’équipe d’Urban a marqué sept buts et en a encaissé six lors de ces cinq matches.

La Suède compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son parcours en Coupe du monde comprend une victoire 5-1 contre la Tunisie, mais aussi une défaite 5-1 face aux Pays-Bas et un revers 3-0 contre la France en seizièmes de finale. Elle a fait match nul 1-1 avec le Japon en phase de groupes et 2-2 avec la Grèce lors d’un match amical de préparation au tournoi. L’équipe de Potter a inscrit douze buts lors de ces cinq rencontres, mais en a encaissé dix : elle est capable de se montrer efficace en attaque, tout en ayant révélé des faiblesses défensives au plus haut niveau.

Pologne-Suède : Les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque la Suède a battu la Pologne 3-2 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Auparavant, la Pologne avait remporté à domicile un match de qualification contre la Suède, 2-0, en mars 2022. Sur les cinq confrontations recensées, la Suède présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Pologne et une autre victoire polonaise. Les deux équipes se sont également affrontées à l’Euro 2020, où la Suède s’est imposée 3-2.