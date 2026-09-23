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Comment obtenir des billets pour Pologne-Suède : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Suède

La Pologne affronte la Suède en Ligue des nations B de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale à fort enjeu, puisque la Pologne s’apprête à recevoir la Suède à la Tarczyński Arena de Wrocław. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe crucial, avec d’importantes implications en matière de promotion et de points au classement du tournoi.

GOAL vous livre tous les détails nécessaires concernant la billetterie du match, les catégories de places, les tarifs, ainsi que des indications directes sur la manière de réserver vos sièges.

Quand a lieu le coup d’envoi de Pologne-Suède en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Pologne-Suède se déroule à la Tarczynski Arena de Wroclaw, avec un horaire de coup d’envoi encore à confirmer.

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UEFA Nations League B - Journée 6
Tarczynski Arena Wroclaw

Où acheter des billets pour Pologne-Suède ?

Les billets officiels de première vente sont distribués directement via Łączy nas piłka, qui fait office de portail officiel de billetterie de la Fédération polonaise de football pour les matches de l’équipe nationale. Les supporters doivent consulter la plateforme officielle pour obtenir des billets standards en admission générale lorsque les ventes au public ouvriront.

Si les ventes primaires affichent complet ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution si les annonces sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Pologne-Suède ?

Les billets standard pour un match sur le portail officiel de billetterie commencent à environ 30 € à 45 € pour les zones en admission générale.

Sur le marché secondaire, comme Ticombo, les prix d’entrée démarrent autour de 79 € lorsque les contingents standards sont épuisés sur les canaux de vente principaux.

Pologne-Suède, Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Pologne et de la Suède

La Pologne a enregistré une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un match nul 2-2 face au Nigeria, et elle a également subi une défaite 0-2 contre l’Ukraine en amical. Une défaite 3-2 contre la Suède dans les qualifications pour la Coupe du monde plus tôt cette année a constitué un autre revers, même si des victoires contre l’Albanie et Malte ont offert un certain répit durant cette campagne. L’équipe d’Urban a marqué sept buts et en a concédé six sur ces cinq matches.

Les cinq derniers matches de la Suède ont donné une victoire, deux matches nuls et deux défaites. Sa campagne de Coupe du monde a inclus une victoire 5-1 contre la Tunisie, mais aussi une défaite 5-1 contre les Pays-Bas et un revers 3-0 face à la France en seizièmes de finale. Elle a fait match nul 1-1 avec le Japon en phase de groupes et 2-2 contre la Grèce lors d’un amical de préparation au tournoi. L’équipe de Potter a marqué douze buts sur ces cinq matches, mais en a encaissé dix, reflet d’un effectif capable d’être performant offensivement, mais qui a montré des vulnérabilités défensives au plus haut niveau.

POL

POL - Forme

MAL
V2-3
ALB
V2-1
SWE
D3-2
UKR
D0-2
NGA
N2-2
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SWE

SWE - Forme

GRÈ
N2-2
TUN
V5-1
PAB
D5-1
JAP
N1-1
FRA
D3-0
But marqué (encaissé)
9/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Pologne-Suède : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mars 2026, lorsque la Suède a battu la Pologne 3-2 dans un match de qualification pour la Coupe du monde. Avant cela, la Pologne s’était imposée 2-0 à domicile contre la Suède lors d’un match de qualification en mars 2022. Sur les cinq confrontations directes recensées, la Suède possède le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Pologne et une autre victoire polonaise, les deux équipes s’étant aussi rencontrées à l’Euro 2020, où la Suède s’était imposée 3-2.

Face à face

PologneNulSuède
1
0
4
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Suède badge
Suède
SWE
3
Pologne badge
Pologne
POL
2
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Pologne badge
Pologne
POL
2
Suède badge
Suède
SWE
0
FDM
Championnats d'europe
Suède badge
Suède
SWE
3
Pologne badge
Pologne
POL
2
FDM
Matchs Amicaux
Suède badge
Suède
SWE
3
Pologne badge
Pologne
POL
1
FDM
European Championship Qualification
Pologne badge
Pologne
POL
0
Suède badge
Suède
SWE
2
FDM
7Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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