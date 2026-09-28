La Pologne reçoit la Roumanie dans une affiche passionnante du groupe H de l’UEFA Nations League au prestigieux PGE Narodowy de Varsovie le 2 octobre 2026. Ce choc européen de premier plan met aux prises deux sélections nationales compétitives, en lutte pour la première place de leur groupe.

GOAL vous donne tous les détails dont vous avez besoin pour réserver votre place au PGE Narodowy. Découvrez les plateformes d’achat officielles, les options tarifaires et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Pologne - Roumanie en Ligue des nations de l’UEFA B ?

Pologne - Roumanie se joue au Stade national de Varsovie, avec un horaire de coup d’envoi restant à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 National Stadium, Varsovie

Où acheter des billets pour Pologne - Roumanie ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via le portail de billetterie de la Fédération polonaise de football (PZPN), qui gère les ventes principales pour les matches à domicile de l’équipe nationale de Pologne. Le portail officiel est votre principale option pour obtenir des billets à leur valeur faciale pendant les phases de prévente et de vente générale au public.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub sont une solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Pologne - Roumanie ?

Les prix standards sur le portail officiel de billetterie de la PZPN commencent généralement à 25 € pour des places en catégorie générale derrière les buts, puis augmentent selon la catégorie du siège et son emplacement à l’intérieur du PGE Narodowy.

Sur les marchés secondaires tels que StubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 52 € par place, avec des tarifs finaux qui fluctuent en fonction de la section, de l’emplacement et de la demande du marché en temps réel.

Pologne - Roumanie en Ligue des nations de l’UEFA B : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Pologne et de la Roumanie

La Pologne a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été un match nul 2-2 contre le Nigeria, et elle a également subi une défaite 0-2 face à l’Ukraine en amical. Plus tôt dans cette série, elle a battu l’Albanie 2-1 et Malte 3-2 pendant les qualifications à la Coupe du monde. L’équipe d’Urban a inscrit sept buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

La Roumanie a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 2-1 face au pays de Galles, et elle a également fait match nul 1-1 contre la Géorgie. Elle a perdu contre la Slovaquie et la Turquie sur cette période, tandis qu’un succès 7-1 face à Saint-Marin constitue son plus large résultat de la série. L’équipe d’Hagi a inscrit onze buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches.

Pologne - Roumanie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à juin 2017, lorsque la Pologne s’était imposée 3-1 à domicile lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Avant cela, la Pologne avait gagné 3-0 à l’extérieur en Roumanie en novembre 2016 lors de la même campagne de qualification. Sur les cinq confrontations directes recensées, la Pologne détient un net avantage avec trois victoires contre deux pour la Roumanie, sans aucun match nul entre les deux équipes.



