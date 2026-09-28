Le pays de Galles retrouve l’élite de la Ligue des nations de l’UEFA. Le Dragon n’a connu aucune défaite lors de la dernière édition de la compétition, avec trois victoires et trois matches nuls, pour terminer en tête de son groupe. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour ses prochaines rencontres.

Après deux matches compliqués de Ligue des nations de l’UEFA à l’extérieur contre le Portugal et le Danemark, le pays de Galles rentre à domicile pour affronter la Norvège le jeudi 1 octobre, lors de la 3e journée de la phase de ligue.

Le pays de Galles affrontera les trois autres équipes à domicile et à l’extérieur durant la phase de ligue, soit six matches au total, les deux premières se qualifiant pour les quarts de finale en mars.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour pays de Galles-Norvège en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et la Norvège ?

Le match pays de Galles-Norvège se joue au Cardiff City Stadium, à Cardiff, le jeudi 1 octobre, avec un coup d’envoi programmé à 19 h 45 (BST).

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Comment acheter des billets pour pays de Galles-Norvège en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et la Norvège ont été mis en vente en ligne sur le portail FAW eTickets.

La FAW a divisé la vente des billets en deux vagues :

Vente prioritaire : ouverture à 12 h le vendredi 11 septembre pour les membres du Red Wall 2026-28, qui pouvaient acheter jusqu’à 4 billets chacun.

Vente au public : ouverture à 12 h le mercredi 16 septembre pour le grand public, avec jusqu’à 10 billets par achat.

Pour les supporters norvégiens en déplacement, les billets ont été attribués via la Fédération norvégienne de football (NFF).

Pour obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour pays de Galles-Norvège en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et la Norvège commençaient à 30,00 £ pour les adultes et 9,50 £ pour les juniors (âgés de 16 ans et moins).

La Fédération galloise de football (FAW) classe les billets pour les matches individuels en trois catégories de prix distinctes selon la vue offerte depuis les sièges.

Catégorie 1 (Premium / Longside) : ces sièges premium se situent le long des lignes de touche principales du terrain. Cela inclut la Grandstand (ouest) et la Ninian Stand (est), qui offrent les vues les plus équilibrées sur l’action. (Fourchette de prix : 15-40 £)

Catégorie 2 (Standard / Corners) : ces sièges standard sont situés à la jonction des côtés et des extrémités derrière les buts, offrant des vues en diagonale sur le terrain. (Fourchette de prix : 10-35 £)

Catégorie 3 (Family Stand / Shortside) : ils se trouvent derrière les buts. Cela comprend la Canton Stand, qui accueille les groupes de supporters les plus vocaux, ainsi que la tribune familiale désignée. (Fourchette de prix : 5-30 £)

Gardez un œil sur les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour plus d’informations, ainsi que sur des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Cardiff City Stadium

Le Cardiff City Stadium est une enceinte sportive majeure au pays de Galles, qui sert de domicile à la fois au Cardiff City Football Club et à l’équipe nationale du pays de Galles. Officiellement inauguré en 2009, il s’agit du deuxième plus grand stade du pays de Galles après le Principality Stadium, avec une capacité de 33 280 places.

Pendant 99 ans, Cardiff City a joué dans le légendaire et intimidant Ninian Park. Au début des années 2000, l’ancien stade était dépassé et les plans pour une nouvelle enceinte entièrement assise ont été approuvés afin d’aider le club à se moderniser.

La construction a commencé en 2007 sur le site de l’ancien Leckwith Athletics Stadium, pour un coût d’environ 48 millions de livres. Le nouveau Cardiff City Stadium a ouvert ses portes avec un match amical contre le club écossais du Celtic en juillet 2009, qui s’est soldé par un nul 0-0.

Moments mémorables au Cardiff City Stadium

L’épopée contre la Belgique (2015) : le pays de Galles a battu la Belgique 1-0 grâce à un but légendaire de Gareth Bale, établissant un record d’affluence dans le stade avec 33 280 spectateurs et ouvrant la voie à son parcours historique à l’Euro 2016.

Qualification pour la Coupe du monde (2022) : « Red Wall » a chanté à plein poumons sous les projecteurs pendant que le pays de Galles battait l’Ukraine 1-0, ce qui signifiait une qualification pour sa première Coupe du monde de la FIFA en 64 ans.

Le Real Madrid et la Supercoupe de l’UEFA (2014) : l’enceinte a été sous le feu des projecteurs lorsqu’elle a accueilli la Supercoupe de l’UEFA. Le Real Madrid a battu Séville 2-0, avec la superstar Cristiano Ronaldo auteur des deux buts sur la pelouse de Cardiff.

Rock and Roll : bien sûr, il n’est pas utilisé uniquement pour le sport. Le stade est un lieu de concerts majeur et a accueilli d’immenses artistes, notamment Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart et Stereophonics.

Comment s’y rendre

En train : l’un des moyens les plus simples pour rejoindre le stade depuis le centre de Cardiff.

Gare de Ninian Park - C’est la gare la plus proche, située à seulement 5 minutes à pied des portes du stade.

Gare de Grangetown - Une autre excellente option, à seulement 10 minutes à pied du stade.

En bus : Cardiff dispose de lignes de bus régulières qui s’arrêtent juste à côté du stade.

Navette les jours de match (ligne 95) - Pendant la saison de football, Cardiff Bus met en place des navettes spéciales. Elles circulent toutes les 15 minutes à partir de 2 heures avant le coup d’envoi, avec départ depuis Wood Street (arrêt JB) dans le centre-ville.

Lignes standard - Vous pouvez prendre les bus 1, 2, 95 ou 95A depuis le centre-ville. Descendez à Sloper Road ou à l’arrêt ASDA Leckwith Road.

En voiture : le stade est facilement accessible depuis l’autoroute, à l’adresse postale CF11 8AZ.

Itinéraire - Quittez l’autoroute M4 à la sortie 33. Prenez la voie rapide A4232 en direction de Cardiff/Barry, puis prenez la sortie B4267 indiquée pour le stade.

Stationnement - Les parkings du stade ferment généralement 60 minutes avant le coup d’envoi pour des raisons de sécurité. Évitez de vous garer dans la zone commerciale voisine, car elle impose une limite stricte de 90 minutes et les contraventions y sont nombreuses les jours de match.

Match de Ligue des nations de l’UEFA pays de Galles-Norvège : tout ce qu’il faut savoir

Pays de Galles-Norvège : forme récente

Classement FIFA : pays de Galles (38e) contre Norvège (19e)

Le pays de Galles reste actuellement sur une série de 4 matches sans victoire. Depuis que ses rêves de Coupe du monde ont été brisés par la Bosnie-Herzégovine lors des barrages en mars, il a fait match nul lors de deux amicaux, contre l’Irlande du Nord et le Ghana, et a perdu contre la Roumanie.

La Norvège est portée par sa performance estivale à la Coupe du monde de la FIFA 2026. Elle a dépassé tous ses précédents résultats sur la scène mondiale en atteignant les quarts de finale. Au moins 2 buts ont été inscrits lors de chacun des huit derniers matches de la Norvège, et elle n’a gardé sa cage inviolée dans aucune de ces rencontres.

Pays de Galles-Norvège : historique récent des confrontations directes

Le bilan historique des confrontations entre le pays de Galles et la Norvège est de 4 victoires pour la Norvège, 3 victoires pour le pays de Galles et 4 matches nuls en 11 rencontres au total. Lors de ces confrontations, la Norvège a marqué 15 buts, et le pays de Galles 14.

Le dernier match entre les deux équipes a eu lieu en 2011, avec une nette victoire 4-1 du pays de Galles contre la Norvège lors d’un match amical au Cardiff City Stadium. Gareth Bale a ouvert le score d’une volée, avant une frappe enroulée de l’actuel sélectionneur gallois Craig Bellamy. La Norvège a réduit l’écart par Erik Huseklepp, mais un doublé tardif du remplaçant Sam Vokes a scellé une victoire dominante du pays de Galles.